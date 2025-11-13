Partidele aflate la guvernare, creștin-democrații și social-democrații, au reluat negocierile după ce o primă înțelegere s-a prăbușit. Varianta inițială prevedea un sistem automat de selecție prin loterie atunci când numărul voluntarilor nu era suficient.

Acest mecanism a atras opoziție politică, iar ministrul Apărării, Boris Pistorius, a cerut oprirea modelului. Discuțiile s-au extins rapid la întrebarea cât de mult poate statul să oblige tinerii să servească, transmite Politico.

Acordul prezentat joi dimineață propune o soluție diferită. Toți tinerii de 18 ani vor fi înregistrați oficial pentru serviciu. Băieții vor completa un chestionar obligatoriu legat de condiția fizică și disponibilitatea de a servi.

Negociatorii au stabilit și revenirea examenelor medicale obligatorii pentru băieții de 18 ani, începând cu cei născuți în 2008. Guvernul va avea astfel o imagine timpurie asupra celor care ar putea fi chemați în caz de nevoie.

Partea esențială este că trecerea la serviciul obligatoriu nu va fi automată. Activarea unei obligații de serviciu se va putea face doar printr-un vot separat al parlamentului. Dacă legislativul decide că situația de securitate sau lipsa de personal justifică acest pas, armata germană ar urma să selecteze doar numărul necesar de recruți. Loteria ar fi folosită doar ca ultimă soluție.

Pentru a încuraja serviciul voluntar, partidele au convenit asupra unor beneficii noi. Remunerația ar urma să fie de 2.600 de euro pe lună. Cei care rămân cel puțin un an ar putea primi sprijin pentru obținerea unui permis auto sau camion. De asemenea, va exista un statut nou pentru voluntarii care servesc perioade mai lungi.

Planul include și o țintă legală pentru creșterea efectivelor. Armata ar trebui să ajungă la 255.000 – 270.000 de militari activi și aproximativ 200.000 de rezerviști. Aceste obiective sunt corelate cu angajamentele asumate de Germania în cadrul NATO și vor fi analizate de două ori pe an de parlament. În prezent, Bundeswehr are aproximativ 182.000 de soldați.

Proiectul rezultat din noul acord politic urmează să fie depus în parlament pentru vot înainte de sfârșitul anului. Aceasta este a doua încercare în câteva luni de a stabiliza una dintre cele mai sensibile reforme din domeniul apărării.