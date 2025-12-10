Europarlamentarul PNL și fost ministru al Energiei Virgil Popescu susține că retragerea procesului privind legea offshore reconfirmă direcția în care a acționat în perioada mandatului său: protejarea intereselor energetice ale României și asigurarea consumului intern din gazele din Marea Neagră.

În mesajul publicat miercuri, 10 decembrie, pe pagina sa de Facebook, Virgil Popescu afirmă că legislația adoptată garantează că gazul românesc va ajunge cu prioritate în gospodăriile populației și în industrie, iar această regulă este consolidată de dreptul de preempțiune al statului român.

Potrivit fostului ministru, statul are prioritate absolută la achiziția gazului extras, înaintea oricărui cumpărător străin, prevedere introdusă prin modificările operate asupra legii offshore pentru a corecta deciziile anterioare considerate defavorabile interesului național.

El subliniază că menținerea gazului în circuitul intern aduce avantaje directe: facturi mai mici pentru populație, stabilitate pentru industrie și reducerea dependenței de importurile scumpe.

„Gazul românesc din Marea Neagră va fi consumat în casele românilor! Am trecut asta în legea offshore, iar decizia de retragere a procesului confirmă, din nou, că am acționat pentru binele României și al românilor. Ce înseamnă această decizie și dreptul de preempțiune al statului român, prevăzut în legea offshore?!? STATUL ARE PRIORITATE la cumpărarea gazului extras din Marea Neagră, înaintea oricărui alt cumpărător străin. Așa cum am trecut și în legea offshore, varianta pe care am modificat-o, tocmai pentru a repara deciziile proaste luate la vremea respectivă de Dragnea and PSD ”company”. Gazul românesc va fi consumat în casele românilor, de industrie, iar beneficiile vor rămâne aici, în economie și în buzunarele oamenilor. Această victorie înseamnă facturi mai mici, industrie mai stabilă și independență față de importurile scumpe din alte state”, scrie Virgil Popescu în postarea sa.

Virgil Popescu punctează că, în calitate de inițiator al formei actuale a legii, a urmărit permanent ca resursele țării să lucreze prioritar în beneficiul românilor. În viziunea sa, exploatarea gazului din Marea Neagră reprezintă nu doar un câștig economic, ci și un pas decisiv spre independență energetică și dezvoltare pe termen lung.

De asemenea, Virgil Popescu precizează că redevențele pentru petrol și gaze vor crește cu 40%, astfel încât statul să obțină o parte mai echitabilă din exploatarea resurselor, iar costurile legate de închiderea sondelor neproductive și de eventuale litigii nu vor mai fi suportate din bani publici.

În încheiere, Virgil Popescu interpretează aceste evoluții drept confirmări ale deciziilor luate în mandatul său, orientate către independență, securitate energetică și consolidarea poziției României pe piața europeană.