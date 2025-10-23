Dreptul de proprietate reprezintă posibilitatea de a deține, folosi și dispune liber de un bun, în limitele impuse de lege. Acesta poate viza bunuri de natură variată, de la locuințe și terenuri, până la autovehicule sau alte bunuri cu valoare economică.

În România, proprietatea este garantată prin Constituție, iar normele detaliate sunt prevăzute în Codul Civil, Legea nr. 287/2009. Acest act legislativ stabilește modalitățile prin care se poate dobândi un bun, limitele impuse titularului dreptului și modalitățile prin care acesta își poate apăra proprietatea în fața instanțelor.

Persoana care devine proprietar are trei drepturi esențiale:

să folosească bunul, de exemplu să locuiască într-o locuință sau să o închirieze;

să obțină venituri din bun, precum chiria;

să dispună de bun, adică să îl vândă, doneze sau lase moștenire.

Acestor drepturi le corespund obligații clare. Proprietarul trebuie să plătească impozitele aferente, să respecte normele de urbanism și de mediu, să nu afecteze drepturile vecinilor și să mențină bunul într-o stare corespunzătoare. În plus, dacă bunul provoacă daune altor persoane, proprietarul răspunde legal pentru acestea.

Statutul de proprietar presupune deținerea exclusivă a unui bun și exercitarea controlului deplin asupra lui. Proprietatea se poate dobândi prin cumpărare, moștenire, donație sau alte forme prevăzute în Codul Civil.

Dreptul de proprietate se dovedește prin documente oficiale, precum contracte notariale, hotărâri judecătorești sau certificate de moștenitor. În cazul imobilelor, acest drept devine opozabil oricui numai după înscrierea în Cartea Funciară – registrul național care confirmă cine este titularul legal al unui bun și ce tip de bun deține.

Coproprietatea intervine atunci când un bun aparține simultan mai multor persoane. Exemple frecvente sunt moștenirea unui apartament de către mai mulți frați sau cumpărarea unei locuințe de către partenerii de viață.

Într-o astfel de situație, fiecare coproprietar are o cotă-parte din bun, care indică procentul deținut. Această cotă determină și drepturile, dar și obligațiile fiecăruia. Coproprietarul poate folosi bunul, însă deciziile importante – cum ar fi vânzarea sau transformarea lui – trebuie luate cu acordul tuturor părților implicate.

De asemenea, fiecare coproprietar trebuie să contribuie la cheltuielile comune, precum reparațiile, taxele sau întreținerea, proporțional cu partea deținută.

Dacă între coproprietari apar neînțelegeri, legea oferă posibilitatea de a solicita partajul, adică încetarea coproprietății. Aceasta se poate realiza pe cale amiabilă, prin notar, dacă există consens, sau prin instanță, în caz de conflict. În urma partajului, fiecare primește o parte concretă a bunului sau o despăgubire echivalentă în bani.

Deși ambele noțiuni presupun deținerea unui bun, diferențele dintre proprietar și coproprietar sunt esențiale. Proprietarul este titular unic al dreptului de proprietate, având libertate totală de decizie asupra bunului său. Poate să îl folosească, să îl vândă, să îl închirieze sau să îl doneze fără a solicita acordul altor persoane, cu condiția respectării legii.

Coproprietarul, în schimb, împarte dreptul de proprietate cu alte persoane. Fiecare are doar o cotă-parte din bun, iar deciziile majore se iau în comun. Astfel, niciun coproprietar nu poate acționa unilateral în privința vânzării, modificării sau ipotecării bunului fără acordul celorlalți.

Diferența esențială apare la nivel decizional: proprietarul acționează independent, în timp ce coproprietarul trebuie să respecte principiul consensului. În lipsa acordului, se pot crea blocaje administrative sau chiar litigii care duc la necesitatea unui partaj.

Și obligațiile financiare sunt diferite. Proprietarul suportă singur toate costurile legate de bun, de la impozite până la întreținere. În cazul coproprietății, cheltuielile se împart proporțional cu cota deținută. Chiar dacă doar unul dintre coproprietari folosește efectiv bunul, toți sunt obligați să participe la plata taxelor și impozitelor.

În privința înstrăinării, proprietarul are libertate deplină să vândă sau să doneze bunul. Coproprietarul, însă, poate vinde doar partea sa, iar ceilalți coproprietari au, de regulă, drept de preempțiune – adică prioritate la cumpărare. Acest mecanism previne apariția unor persoane străine în structura de coproprietate fără acordul celorlalți titulari.

În caz de neînțelegeri între coproprietari, legea încurajează soluționarea amiabilă. Se poate apela la discuții directe sau la un mediator pentru a stabili modul de folosință, contribuțiile financiare ori alte detalii practice.

Dacă nu se ajunge la un acord, urmează varianta partajului, care se poate face fie prin notar, dacă părțile sunt de acord, fie prin instanță. Judecătorul poate decide împărțirea efectivă a bunului sau vânzarea acestuia, urmând ca valoarea obținută să fie împărțită între coproprietari conform cotelor deținute.