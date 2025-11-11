Printre cei care au depus oferte pentru achiziționarea magazinelor Carrefour din România se numără frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Alături de aceștia, interesul pentru preluarea activelor din România a fost manifestat și de Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, care deține pe piața locală brandul Froo, precum și de grupul francez Auchan, unul dintre principalii concurenți ai Carrefour la nivel european.

Această potențială tranzacție vine în contextul unei strategii mai ample a Carrefour de reconfigurare a portofoliului internațional. În vara acestui an, compania a anunțat ieșirea completă de pe piața italiană, iar presa franceză a speculat că posibile retrageri sunt luate în calcul și pentru piețele din România, Polonia și Argentina, potrivit profit.ro

Carrefour este prezent pe piața românească din anul 2001, când a inaugurat primul hipermarket din cartierul Militari, la eveniment participând și premierul de atunci, Adrian Năstase. Compania a fost unul dintre pionierii comerțului modern în România și a contribuit la dezvoltarea sectorului de retail internațional în țară.

În prezent, Carrefour deține în România un total de 458 de magazine, iar în primele nouă luni ale anului acestea au generat venituri de aproximativ 2,3 miliarde de euro.

Frații Pavăl, prin intermediul vehiculului lor de investiții Pavăl Holding, și-au manifestat interesul pentru extinderea portofoliului de afaceri, potrivit informațiilor publicate de Profit. Pavăl Holding a raportat anul trecut un profit de circa 320 de milioane de euro, consolidându-și poziția printre cele mai puternice grupuri de investiții românești.

În urma anunțului cu privire la intenția retailerului francez Carrefour de a-și vinde operațiunile din România, Consiliul Concurenței a ridicat mai multe semne de întrebare. Bogdan Chirițoiu, președintele autorității, a subliniat că nivelul de concentrare este semnificativ pe piața românească de retail.