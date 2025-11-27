Președintele Franței, Emmanuel Macron, vrea să reintroducă un „Serviciu Național” pentru tinerii majori. Programul ar urma să ajute armata franceză să fie mai bine pregătită în fața amenințărilor venite din partea Rusiei și a riscului apariției unui conflict militar.

Macron a spus că tinerii din Franța își doresc să se implice și că există o generație gata să-și apere țara. Potrivit spuselor sale, tinerii voluntari vor lucra doar pe teritoriul Franței și a dat asigurări că nu este vorba de trimiterea lor în Ucraina.

Macron a reafirmat că tinerii sunt dornici să se implice și că armata franceză se poate baza pe această generație.

„Tinerilor noştri le este sete de angajament. Va fi pur militar, dar voluntar, menit să răspundă nevoilor armatei împotriva ameninţării ruse şi riscurilor crescute de izbucnire a unui conflict. Frica nu evită nicodată pericolul. Singurul mod de a-l evita este să te pregăteşti de el. Există o generaţie pregătită să se ridice pentru patrie în armata franceză”, a declarat Macron la a 27-a Brigadă de Infanterie de Munte de la Varces, în Isère, eveniment filmat și publicat pe X.

Un nouveau Service national.https://t.co/OTUOnPB4Eb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2025

Macron a confirmat că noul program, numit simplu „Serviciu Național”, va fi lansat treptat, începând de anul viitor. Selecția tinerilor va începe la mijlocul lunii ianuarie. Programul va dura 10 luni: o lună de pregătire și 9 luni petrecute în armată.

Din cauza lipsei banilor, acest program va începe cu pași mici. În primul an, vor fi acceptați 3.000 de tineri, iar până în anul 2030 se vrea ajungerea la 10.000 pe an. Până în anul 2035, ținta este de 42.400 tineri pe an. Numărul total ar putea ajunge la 50.000 de persoane pe an, dacă sunt incluși și cei care participă la Serviciul Militar Voluntar (SMV) și la varianta sa pentru teritoriile de peste mări (SMA). Aceste programe vor continua separat deoarece au scopuri legate mai ales de integrarea profesională.

Pentru acest plan este nevoie de 2,3 miliarde de euro între anii 2026 și 2030. Acești bani sunt prevăzuți într-un proiect de lege cerut de Macron, care urmează să fie votat în Parlament. Macron a spus că acest efort financiar este absolut necesar, chiar dacă Parlamentul este foarte împărțit. Potrivit spuselor sale, aproximativ 80% dintre voluntari vor fi băieți de 18-19 ani, care vor face acest serviciu ca pe un an de pauză înainte de facultate și care va conta în sistemul de admitere numit „Parcoursup”.

Restul voluntarilor vor avea până în 25 de ani și vor fi aleși în funcție de meseria lor, cum ar fi ingineri, asistenți medicali sau traducători. Prin introducerea acestui nou program, vechiul Serviciu Național Universal (SNU) va fi înlocuit și, practic, eliminat.

SNU a fost o promisiune a lui Macron în anul 2017 pentru a întări ideea de unitate națională. Programul a fost lansat în anul 2019 și era destinat adolescenților între 15 și 17 ani, dar nu a putut fi aplicat la nivel național pentru toți. Palatul Élysée a recunoscut că acest program nu mai este potrivit pentru situația actuală, apărută după invazia Rusiei în Ucraina în anul 2022.

În luna ianuarie, Macron a spus că vrea să le ofere tinerilor voluntari posibilitatea să se pregătească în armată și să ajute la întărirea acesteia dacă va fi nevoie. Totuși, Macron nu dorește să reintroducă serviciul militar obligatoriu, care a fost desființat în Franța în anul 1997. Conform spuselor sale, ideea revenirii la recrutarea obligatorie vine de la oameni care nu înțeleg cum funcționează armata franceză în prezent.

Potrivit Palatului Élysée, voluntarii din noul serviciu vor primi cel puțin 800 de euro pe lună, iar statul le va asigura cazare, mâncare și echipament.

Partidul La France Insoumise (LFI) consideră însă că această sumă este prea mică. Ei susțin ideea unui serviciu cetățenesc plătit cu salariul minim pe economie și spun că ar trebui să fie folosit pentru a face față marilor probleme ale prezentului, inclusiv schimbărilor climatice.

Șefa deputaților LFI, Mathilde Panot, a zis că Franța se concentrează prea mult pe amenințări care nu sunt sigure și ignoră probleme care sunt certe, cum ar fi schimbările climatice. Ea consideră că adevăratele pericole sunt cele legate de climă, nu cele militare.

La rândul lui, senatorul UDI Hervé Marseille a criticat planul lui Macron. El a spus că Franța nu are nici suficient timp, nici suficienți bani pentru asta și că ar fi mai bine să nu se grăbească. Totodată, el a acuzat că anunțul făcut de președinte este făcut mai mult pentru imagine și pentru presă, nu pentru soluții reale.