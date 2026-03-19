Fondul Monetar Internațional (FMI) avertizează că o creștere prelungită a prețurilor la energie ar putea alimenta inflația și ar putea încetini ritmul de creștere al economiei mondiale. Instituția monitorizează atent evoluțiile generate de războiul din Iran și perturbările care afectează producția de energie. Conflictul a dus deja la disfuncționalități semnificative în livrările maritime de petrol și gaze, ceea ce a determinat o creștere de peste 50% a prețului barilului de țiței, depășind pragul de 100 de dolari, potrivit purtătorului de cuvânt al FMI, Julie Kozack.

Deși până în prezent nu au fost depuse solicitări oficiale pentru finanțare de urgență, instituția își exprimă disponibilitatea de a sprijini statele membre, dacă va fi necesar. În acest context, membrii FMI poartă discuții cu miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din țările membre, precum și cu instituții regionale. Impactul global al conflictului depinde în mare măsură de durata, intensitatea și extinderea acestuia, iar aceste aspecte vor fi reflectate în următoarea actualizare a prognozelor economice, programată pentru mijlocul lunii viitoare.

Conform unei reguli generale utilizate de FMI, o creștere cu 10% a prețului petrolului într-un an poate duce la majorarea inflației globale cu aproximativ 40 de puncte de bază și la o reducere a creșterii economice mondiale cuprinsă între 0,1% și 0,2%. În cazul în care prețul barilului de țiței se menține peste 100 de dolari pentru o perioadă de un an, efectele asupra inflației și economiei globale ar putea fi considerabile. În acest context, băncile centrale sunt îndemnate să rămână vigilente, analizând cu atenție dacă presiunile inflaționiste se extind dincolo de sectorul energetic și dacă așteptările privind inflația rămân bine ancorate.

Evaluarea preliminară a FMI sugerează că războiul va afecta negativ ritmul de creștere al economiilor din cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului. Totuși, amploarea impactului va depinde în mare măsură de capacitatea acestor țări de a relua exporturile de petrol și gaze.

Kristalina Georgieva, directorul general al FMI, a avertizat în această lună că, dacă noul conflict va continua o perioadă mai lungă, există un risc clar ca acesta să afecteze încrederea piețelor, să încetinească economia și să crească inflația. Ea a mai spus că această situație ar putea pune presiune suplimentară pe autorități, care vor trebui să ia măsuri pentru a gestiona efectele.

În același timp, în luna ianuarie, FMI și-a ajustat ușor estimările privind economia globală, prognozând o creștere de 3,3% pentru anul 2026 și de 3,2% pentru anul următor.