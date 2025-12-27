Consultantul financiar Andrei Caramitru a schițat un scenariu amplu pentru anul 2026, pornind de la datele și informațiile disponibile în prezent, pe care le consideră cele mai probabile evoluții pe plan intern și internațional. El a subliniat că nu este vorba despre o previziune certă, ci despre un set de ipoteze cu probabilitate ridicată, care pot fi influențate de evenimente imprevizibile.

În viziunea sa, Ilie Bolojan ar urma să rămână prim-ministru până la finalul anului 2026, fără ca președintele Nicușor Dan să fie suspendat.

Pe plan economic, Andrei Caramitru estimează o reducere a deficitului bugetar la aproximativ 6%, cu perspective de 4% în 2027, o depreciere a leului spre nivelul de 5,2 lei pentru un euro, temperarea inflației spre sfârșitul anului și o scădere semnificativă a dobânzilor. Economia ar putea crește ușor peste estimările actuale, cu o dinamică mai bună în a doua parte a anului, scrie Caramitru pe Facebook.

La nivel internațional, Andrei Caramitru anticipează pierderea alegerilor de către Viktor Orbán în Ungaria și preluarea majorității în Congresul SUA de către democrați la alegerile de tip mid-term.

În privința conflictului din estul Europei, el consideră probabilă semnarea unei păci parțiale sau cel puțin o întrerupere a ostilităților dintre Ucraina și Rusia, după o perioadă inițială de instabilitate.

Andrei Caramitru mai vede o scădere a prețului petrolului cu 10–20% și o schimbare majoră la vârful puterii de la Moscova, Vladimir Putin nefiind liderul Federației Ruse la finalul lui 2026. Succesorul acestuia ar urma să încerce negocierea unui acord economic cu Occidentul.

În același timp, tensiunile din Asia, în special în jurul Taiwanului și al relației China–Japonia, ar crește puternic, fiind invocat chiar riscul unui nou război la nivel mondial în 2027.

Pe plan social și politic, dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a roboților ar deveni o sursă majoră de teamă și tensiune, exploatată de extrema dreaptă, inclusiv în discursul anti-imigrație.

În România, Andrei Caramitru anticipează schimbări în zona justiției, cu plecări din funcții-cheie (Lia Savonea) și o reformă parțială a legislației, precum și apariția unor nume noi pentru viitorul politic, precum Laura Codruța Kovesi și Maia Sandu.

El mai consideră probabil ca fostul candidat prezidențial Călin Georgescu să fie ori arestat, ori să părăsească țara.

Consultantul a concluzionat că, dacă jumătate dintre aceste scenarii se vor adeveri, rezultatul ar fi deja unul foarte bun, invitând publicul să revină asupra predicțiilor peste un an pentru a le evalua.