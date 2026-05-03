Deși autoritățile moldovene au aprobat recent restituirea TVA pentru primul trimestru și rambursarea accizei în valoare de 110 milioane de lei, agricultorii consideră că aceste măsuri sunt insuficiente și nu rezolvă problemele reale din sector.

Reprezentanții fermierilor spun că ajutorul vine prea târziu, în condițiile în care agricultorii au nevoie de lichidități imediate pentru a finaliza lucrările de sezon.

„Nu se schimbă nimic, nu se schimbă datele problemei pentru că în primul rând este doar una din nouă revendicări și este insuficientă, noi am propus alt mecanism și nu ne satisface această aruncare de os. Acciza nu salvează, este ceva, ceva, dar nu salvează per general situația în agricultură și e nevoie de alte măsuri.”, a declarat Alexandru Slusari.

Fermierii susțin că, deși sprijinul este binevenit, întârzierea plăților le pune în pericol activitatea curentă. În lipsa fondurilor, mulți sunt nevoiți să se împrumute pentru a putea continua lucrările.

„Este o măsură temporară, problema nu e rezolvată nici pe jumătate. Campania de primăvară nu așteaptă regulamentele și promisiunile guvernării, lumea se împrumută, care cu bani, care cu motorină, că nu poți aștepta până guvernul rezolvă problema. Dacă nu se rezolvă aceste probleme și nu vor veni cu o reacție atunci vom purcede la aceste proteste.”, a declarat fermierul Alexandru Brînza.

Reprezentanții sectorului agricol atrag atenția că problema principală rămâne rambursarea TVA, unde sumele sunt mult mai mari decât în cazul accizei.

„Noi am pierdut luna martie și luna aprilie. Problema cu rambursarea TVA este mai acută decât acciza pentru că la acciza plafonul e 200 de mii, dar la TVA sunt agricultori care au un milion, 1,5 milioane și faptul că mecanismul nu lucrează până azi pune în pericol lucrările în sudul țării.”, a declarat Alexandru Slusari.

Fermierii reclamă și birocrația excesivă, care întârzie accesul efectiv la bani.

„Perioada de implementare, până o să depunem cerere, până o să primească, o să se lungească, o să ajungem în luna iulie, e cu mare întârziere. Mergem în limba populară ca «vaca pe gheață» și nicidecum nu putem să ne clarificăm cu TVA, este o chestie care se face intenționat după părerea multora dintre noi. Cred că o să ajungem la proteste.”, a declarat fermierul Ion Plămădeală.

Autoritățile susțin că mecanismele de plată sunt în curs de ajustare și că fermierii vor începe să primească banii în perioada următoare.

„Trebuie să fim foarte atenți cine a avut cel mai mult de suferit, nu putem să dăm și în stânga și în dreapta fără niciun fel de verificare și control, trebuie să avem grijă un pic și respect față de bunul public, nu putem da imediat, nu se întâmplă peste noapte. Pe termen mediu vrem să pornim un mecanism mult mai simplu de rambursare integrală a TVA care să se întâmple în 30 de zile așa cum e în UE și primii care vor beneficia sunt agricultorii, să sperăm că din 2027 să începem acest mecanism.”, a declarat Radu Marian.

Guvernul a propus un pachet de sprijin în valoare totală de aproximativ 300 de milioane de lei pentru perioada martie–mai, provenit din accize și TVA.

Totuși, ajutorul pentru acciza la motorină este plafonat la 200.000 de lei per beneficiar, ceea ce limitează impactul pentru fermele mari.

În același timp, fermierii au o listă mai amplă de solicitări, care include restituirea integrală a accizei, evitarea creșterii TVA în agricultură, subvenționarea dobânzilor și introducerea plăților directe pe hectar.

În lipsa unor soluții rapide și eficiente, fermierii avertizează că vor reveni în stradă. Nemulțumirile sunt alimentate atât de întârzierea plăților, cât și de diferența dintre așteptările din teren și măsurile adoptate de autorități.

Pentru agricultori, miza este una imediată: continuarea lucrărilor agricole și evitarea unor pierderi majore într-un sezon deja dificil.