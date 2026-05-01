Expertul consideră că solicitarea Tiraspolului de a nu introduce taxe pentru regiune reflectă dificultățile economice cu care se confruntă administrația locală, aflată în căutarea unor soluții.

Potrivit lui Ion Tăbârță, economia regiunii transnistrene, construită în mare parte pe utilizarea gazului neplătit, reprezintă un model artificial și nesustenabil pe termen lung.

„Regiunea transnistreană este parte componentă a R. Moldova și scopul este reîntoarcerea acestui teritoriu sub controlul R. Moldova. Ei au avut aceste privilegii foarte mult timp, însă acum trebuie să se revină la normalitate și cei din regiune trebuie să respecte legislația națională”, a declarat analistul.

Acesta a subliniat că contextul geopolitic s-a modificat, iar instrumentele de presiune ale Federației Ruse asupra Chișinăului, inclusiv prin regiunea transnistreană, s-au redus semnificativ.

„Cei de la Tiraspol trebuie să înțeleagă că s-a schimbat o realitate acolo. Cei din regiunea transnistreană au viitor ca parte componentă a R. Moldova. Acum ei au nevoie de noi, Tiraspolul are nevoie de Chișinău, nu invers”, a mai spus Tăbârță.

Joi, 30 aprilie, Parlamentul de la Chișinău a adoptat în lectură finală un proiect de lege care prevede eliminarea treptată a diferențelor fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului. Totodată, veniturile provenite din taxe și impozite vor fi direcționate către un fond de convergență.

Parlamentul de la Chișinău a adoptat în lectură finală un proiect de lege care prevede eliminarea facilităților fiscale acordate regiunii transnistrene. Măsura are ca obiectiv introducerea unui regim fiscal și vamal unitar pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pentru persoanele fizice și juridice din raioanele de est.

Conform noilor prevederi, primele facilități vor fi eliminate chiar din acest an pentru produse considerate neesențiale, precum alcoolul, care va fi supus TVA și accizelor în aceleași condiții ca în restul țării.

De asemenea, de la 1 iunie vor fi eliminate scutirile de TVA pentru livrarea energiei electrice de echilibrare către agenți economici neconectați la sistemul bugetar, precum și pentru importul și livrarea gazelor naturale realizate de Moldovagaz către Tiraspoltransgaz.

Un alt element important al legii vizează eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2030, a regimului special care permitea agenților economici din regiune să desfășoare operațiuni de import-export în baza unor reguli separate. Autoritățile susțin că uniformizarea fiscală va reduce evaziunea și va asigura condiții egale pentru toți operatorii economici.

Potrivit estimărilor oficiale, aplicarea completă a acestor măsuri ar putea aduce la buget venituri suplimentare de aproximativ 3,3 miliarde de lei anual.

În același timp, deputații au aprobat și un amendament al Guvernului care simplifică procedura de restituire a TVA pentru agricultori. Astfel, producătorii agricoli vor putea recupera până la 40% din valoarea TVA, în limita unui plafon stabilit de Ministerul Finanțelor.