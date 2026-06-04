Femeile, între carieră și maternitate: cu ce fel de schimbări se lovesc la serviciu

Trei din zece românce, adică 31% dintre participantele unui sondaj realizat de eJobs spun că s-au simțit discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Cercetarea mai arată că jumătate dintre respondente și-ar dori un job care să le ofere mai mult timp liber.

Datele publicate de startupcafe, indică faptul că, pentru multe mame, flexibilitatea programului și posibilitatea de a lucra remote au devenit criterii esențiale atunci când caută un loc de muncă. În același timp, statutul de mamă influențează prioritățile profesionale: 40% dintre participante afirmă că acestea s-au schimbat de când au devenit mame, iar programul flexibil sau munca de acasă reprezintă acum condiții eliminatorii pentru o ofertă de angajare.

Pentru 29% dintre respondente, stabilitatea locului de muncă a devenit mai importantă decât avansarea rapidă în carieră. În paralel, 18% spun că pachetul salarial contează mai mult decât în trecut, pe fondul creșterii cheltuielilor odată cu apariția copiilor.

Alte criterii menționate includ cultura organizațională care susține viața de familie, limitarea orelor suplimentare, proximitatea față de locuință sau grădiniță, asigurarea medicală extinsă și existența unui manager înțelegător.

„Această listă extinsă vine pe fondul obstacolelor de care spun că s-au lovit la revenirea în activitate, după concediul de maternitate. 44% spun că le-a fost dificil să gestioneze programul (grădiniță / bonă vs. orele de muncă). 23% au fost afectate de lipsa de somn și de oboseala cronică. În același timp, 29% au avut probleme în a-și recâștiga încrederea în abilitățile lor profesionale, în a se reintegra în echipă și a înțelege noua dinamică de la birou”, a explicat Ana Călugăru, Head of Communications, eJobs.

O parte dintre participantele la sondaj spun că au perceput schimbări în modul în care sunt tratate la locul de muncă după ce au devenit mame. Potrivit lui Călugăru, percepția discriminării este legată atât de experiențele avute la actualul loc de muncă, cât și de șansele de angajare disponibile după maternitate.

„Există, însă, și un sentiment relativ pronunțat de discriminare. Acesta fie este legat de jobul actual, fie este vorba despre oportunitățile de angajare pe care le au după ce devin mame. 17% spun că s-au simțit discriminate în mod direct, prin excluderea din proiecte importante sau promovări. 14% s-au simțit discriminate în mod indirect, prin comentarii, sancțiuni ori refuzul unor beneficii. 28% nu pot spune cu certitudine dacă au fost discriminate pe baza statutului de mamă. Însă, au simțit o schimbare de atitudine după reîntoarcerea la muncă. 41% declară că au fost tratate echitabil și nu au observat diferențe față de perioada anterioară sau față de alți colegi”, a explicat Ana Călugăru.

Revenirea la serviciu a schimbat și relațiile cu managerii și colegii. Pentru 23% dintre participante, relația cu managerul direct s-a deteriorat, unele menționând tensiuni generate de reducerea disponibilității pentru sarcini suplimentare, iar altele consideră că oportunitățile de promovare s-au diminuat.

În ceea ce privește colegii, 26% afirmă că resimt frustrare din partea acestora când trebuie să plece la finalul programului pentru a se ocupa de copii, iar 13% se simt izolate și nu mai fac parte din cercul social de la birou. În schimb, 19% declară că primesc sprijin din partea colegilor atunci când apar urgențe legate de copii.

Întrebate dacă cariera a stagnat sau a încetinit după ce au devenit mame, 46,8% dintre respondente spun că au ales în mod deliberat să pună cariera pe plan secund.

Pentru 19,6%, angajatorul este cel care a încetinit evoluția profesională, în timp ce 23,8% afirmă că au continuat să avanseze în același ritm, iar 9,9% spun că au devenit mai eficiente și au reușit să promoveze. Sondajul a fost realizat în perioada aprilie-mai 2026 pe un eșantion de 1.200 de respondente, dintre care 75% sunt mame care lucrează.