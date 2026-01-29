În prima parte a deciziei sale, FED a confirmat că păstrează neschimbată dobânda cheie, stabilită în intervalul 3,5%–3,75%, marcând astfel o pauză în ciclul recent de relaxare monetară. Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței Comitetului Federal pentru Politică Monetară (FOMC), așa cum anticipau majoritatea participanților din piețele financiare.

Această decizie vine după trei reduceri consecutive ale dobânzii, fiecare de câte un sfert de punct procentual, măsuri descrise anterior de oficialii FED drept ajustări de tip preventiv, menite să ofere sprijin pieței muncii. Prin oprirea temporară a acestui ciclu, banca centrală semnalează că vede o economie suficient de robustă pentru a funcționa fără stimulente suplimentare imediate.

În comunicarea oficială de după ședință, FED a revizuit în sens pozitiv evaluarea privind ritmul de creștere economică și a diminuat accentul pus anterior pe riscurile asociate ocupării forței de muncă. Această schimbare de ton sugerează o repoziționare a priorităților, într-un moment în care inflația rămâne peste țintă, dar fără a genera, deocamdată, reacții drastice de politică monetară.

În detalierea deciziei, banca centrală a subliniat că datele recente indică o continuare a expansiunii economice într-un ritm considerat solid de către membrii FOMC. În același timp, dinamica pieței muncii este descrisă drept mai temperată, dar fără semnale alarmante de deteriorare rapidă.

„Indicatorii disponibili sugerează că activitatea economică a continuat să se extindă într-un ritm solid. Crearea de locuri de muncă s-a menţinut scăzută, iar rata şomajului prezintă semne de stabilizare. Inflaţia rămâne moderat ridicată”, a transmis FED în comunicatul de după şedinţă.

Un element notabil al documentului este eliminarea formulării care făcea referire la un risc accentuat de slăbire a pieței muncii. Această modificare este interpretată de analiști ca un semnal că FED consideră, în prezent, că obiectivele sale principale — stabilitatea prețurilor și ocuparea forței de muncă — se află într-un echilibru mai bun decât în lunile anterioare.

Cu toate acestea, oficialii băncii centrale au evitat să ofere indicații ferme privind calendarul următoarelor decizii de politică monetară. Conform așteptărilor din piețe, o eventuală nouă ajustare a dobânzii ar putea fi luată în calcul cel mai devreme în luna iunie, în funcție de evoluția datelor macroeconomice.

Decizia de politică monetară este luată într-o perioadă neobișnuită pentru FED, marcată de tensiuni politice și schimbări iminente la vârful instituției. În cadrul votului din FOMC au existat din nou opinii divergente, guvernatorii Stephen Miran și Christopher Waller exprimându-se în favoarea unei noi reduceri de dobândă cu un sfert de punct procentual.

Mandatul lui Stephen Miran se încheie la sfârșitul acestei săptămâni, în timp ce Christopher Waller, deși a fost intervievat pentru funcția de președinte al FED, este considerat de observatori un candidat cu șanse reduse. Aceste diferențe de viziune reflectă dezbaterile interne privind direcția optimă a politicii monetare într-un context economic mixt.

Actualul președinte al FED, Jerome Powell, mai are doar două ședințe de politică monetară înainte de finalul mandatului său de opt ani, o perioadă dominată de evenimente excepționale, de la pandemie și recesiune, până la episoade de inflație ridicată și relații tensionate cu administrația Trump. În paralel, Departamentul de Justiție l-a citat recent pe Powell în legătură cu lucrările de renovare ale sediului instituției, iar fostul președinte Donald Trump a reluat public amenințările privind demiterea sa.

Pe fundal, economia SUA continuă să afișeze ritmuri de creștere peste așteptări, cu un avans al PIB de 4,4% în trimestrul al treilea și o estimare de 5,4% pentru trimestrul al patrulea. În același timp, inflația rămâne apropiată de 3%, peste ținta oficială a FED, iar piețele futures indică așteptări limitate privind reduceri suplimentare de dobândă în următorii ani.