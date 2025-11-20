Aceștia au discutat despre mai multe subiecte importante printre care alegerile locale din București, scandalurile din coaliția de guvernare, ”despărțirea” președintelui Nicușor Dan de către fostul consilier Ludovic Orban și multe altele.

Întrebat cum este situația în Parlament în contextul tăierii cu 10% a cheltuielilor bugetare, Victor Ponta a precizat că aceasta este dramatică, mai ales pentru că, atunci când Ilie Bolojan a venit cu intenția de a tăia posturi, au sărit imediat PSD-ul, PNL-ul și USR-ul, toată lumea lăudând ideea reducerilor de personal.

El a precizat că nu se vor tăia cei 10% anunțați inițial, pentru că în realitate sunt vizate doar persoanele fără pile, cei care chiar muncesc și fac munca administrativă, în timp ce consilierii și relațiile de partid rămân neatinse.

Ponta a subliniat că reforma inițiată de Bolojan va menține în funcții pilele, incompetenții și amantele, în timp ce vor fi dați afară angajații care chiar făceau ceva util. Fostul premier a amintit că deja la momentul în care Bolojan a ajuns la Senat, toate posturile erau blocate de angajări pe criterii de partid și că a fost necesar ca cineva să-i explice situația, pentru a arăta cine ocupase posturile și că majoritatea erau persoane angajate de PNL.

El a atras atenția că, pe de altă parte, reducerea de posturi va avea loc în toată România, însă nu va afecta pe cei cu relații, ci pe angajații care au experiență de ani de zile și care chiar muncesc. Ponta a evidențiat că punerea pe liber a unor persoane care au lucrat 20 de ani în Parlament nu este simplă și că aceștia nu au unde să se angajeze imediat, fiind persoane de 45, 50 sau 55 de ani, cu rate la bancă, și că nu este realist să fie trimiși „să plece la muncă” fără o soluție concretă.

”E dramatică pentru oamenii de-aicea, pentru că, într-adevăr, când a venit domnul Bolojan cu drujba și, evident, a sărit și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul – toată lumea laudă că vrea să taie. Ăla a zis: „Și uite, tăiem din Parlament 10%”. Normal că n-o să se taie aia 10%. Adică consilieri, pile, relații trimise de partid, care nici nu trec pe aici, nici nu știu unde-i Camera Deputaților sau Senatul. O să-i taie pe ăia care n-au pile, săracii, că ăia au venit să protesteze. Ăia care n-au pile și care chiar stau pe-aicea, fac hârtiile astea, îi ajută pe parlamentari. Așa, așa e reforma în administrația publică. Reforma domnului Bolojan este, domnule, rămân pilele și incompetenții și iubitele, și dăm afară pe ăia care încă mai făceau ceva. Dar era clar că așa se va întâmpla, că, dacă vă aduceți aminte, dați un an înapoi, când a ajuns domnul Bolojan la Senat și s-a supărat că erau numai pile, toate posturile blocate. Până a venit cineva și l-a tras de mânecă și i-a zis: „Șeful, știți cine-s toate pilele astea angajate? Că pe bieții PSD-iști n-au fost pe aici.” „Cine?” „Păi ai noștri. PNL-ul i-a angajat pe toți.” „Aha. Bine, atunci mai facem niște posturi suplimentare, să am și eu să-mi pun și eu câțiva.” Pe de altă parte, ce să zici? Așa va fi toată tăierea în toată România. Voi chiar credeți că o să se ducă cineva și o să zică: „Băi, ăsta a trimis de la partid, frate, cumnatul, amanta, să-i dăm pe ăștia afară”? Nu. Îi dăm pe ăia care sunt și ei de 10, 15, de 17 ani. Și ce înseamnă să-i dai afară? Unul care a lucrat 20 de ani aici, la Parlament, ce să facă? Glovo? Unde să se ducă? La o firmă de IT? Sunt oameni care au 45, 50, 55 de ani, cu rate la bancă, și, domnule, îi dăm afară că așa a zis Bolojan și-i trimitem unde? Să plece la muncă? Unde să plece la muncă? Că dacă vă uitați, eu mă uit, și toate firmele private fac restructurări. Nimeni n-a remarcat azi că Dacia dă afară. Dacia-Renault dă afară 1000 de oameni. OMV-ul, OMV-ul dă afară”, spune fostul premier al României, Victor Ponta, în cadrul podcastulului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Victor Ponta a criticat ideea ca statul român să preia Lukoil, considerând-o o măsură populistă și periculoasă, care ar duce la pierderi uriașe la buget, amintind de precedentul Sidex. El a subliniat că statul român a mai încercat să gestioneze astfel de companii, cum a fost Șantierul Mangalia, dar acestea s-au închis și nu au mai funcționat, ceea ce demonstrează lipsa de experiență în administrarea firmelor de stat.

Ponta a explicat că nici Bolojan, nici alți responsabili nu au avut experiența conducerii unei firme private sau a unei multinaționale și că nici românii cu firme nu sunt consultați în astfel de decizii. El a atras atenția că majorarea TVA-ului și a accizelor a condus la încasări mai mici la buget și la pierderi pentru firmele legale din domeniul alcoolului, tutunului și jocurilor de noroc, din cauza creșterii evaziunii fiscale, exemplificând lipsa de realism economic.

„Prostia asta populistă că preia statul român Lukoil. Doamne ferește. Doamne ferește să preia statul român Lukoil că o sa facă un consiliu de administrație cu unul de la USR, unul de la PSD, PNL, UDMR și mai facem un miliard gaură la buget că preia statul român Sidex. Doamne ferește! A mai avut statul român Sidex. Șantierul Mangalia s-a ocupat statul român de el. E închis, gata, pa, s-a terminat. Adică nimeni nu gândește pentru că ei n-au avut în viața lor și nici nu ascultă. Și domnul Bolujan și ceilalți n-au avut, domnule, o firmă să zici uite ăsta a venit, a condus o multinațională, o firmă privată. Nu-i întreabă nici pe românii care au firme. Domnule, când v-am mărit TVA-ul și toate accizele, cum e? Uite, vă zic eu, tot din date oficiale. Alcool, tutun, jocuri de noroc, au mărit toate accizele, au dat bine. Încasează mai puțin la buget și toate firmele astea legale de alcool, de tutun și de jocuri de noroc pierd bani pentru că crește evaziunea. E o chestie de realism economic pe care nu l-ai. Așa e și cu reducerile la Parlament. O să-i dea afară pe ăia care încă mai făceau ceva și o să rămână pilele. Nu-i normal”, a conchis Ponta.

