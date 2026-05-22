Ilie Bolojan a ajuns la un nivel politic de vârf, dar nu se poate descurca. O idee ce a fost prezentată de consultantul politic Crina Dobre, în cadrul unei discuții recente cu jurnalistul Romeo Couți, la podcastul difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Analiza aduce în prim-plan vulnerabilitățile liderului politic în contextul actual.

Conform analizei realizate de Crina Dobre, o mare problemă a premierului interimar este legată direct de capacitatea sa de a înțelege dinamica țării în ansamblul ei, dincolo de limitele administrative cu care a fost învățat. Consultantul politic explică limitele structurale pe care le identifică în parcursul acestuia.

„În primul și în primul rând, Ilie Bolojan nu va putea să înțeleagă niciodată țara, nu neapărat Bucureștiul. El nu fi putut să facă față nici măcar la primăria Bucureștiului, da, păi ca premier. Nu are cum, pentru că este un om care întotdeauna a lucrat în spațiul de stat, nu în spațiul public. El a avut într-adevăr la începuturile vieții lui, probabil mânat de sărăcie, și spun asta nu pentru că așa vreau eu să o spun, ci pentru că se vede.

Până și în ziua de astăzi, el ne-a arătat că locul în care a crescut și s-a educat este un loc cu aspecte sărăcăcioase, deși ar fi putut să facă să fie alt fel. Dar nu e. Așadar, probabil mânat de aceste condiții un pic mai grele de viață în satul în care s-a născut, a încercat să facă și școală. Bravo, a făcut facultăți destul de dificile. Evident, nu de cinci ani cum făceam noi toți. El a făcut de câte trei ani, dar să nu ne luăm din atât”, a afirmat Crina Dobre la Hai România. https://www.youtube.com/watch?v=O4xHwdIFftA

În cadrul dialogului de pe evz.ro, a fost readusă în atenție și perioada în care liderul PNL își deschisese un butic, în anii 90, o afacere populară în România aflată în plină tranziție. Crina Dobre a pus în contrast această experiență economică cu pretențiile politice actuale.

„După care a încercat să-și facă o afacere personală cu niște buticuri, cum încercau toți. Aici, nu, chiar nu o să spun cuvântul ăsta, sub nicio formă, că stăm în București și sunt mulți și chiar nu vreau să pățesc ceva pe stradă. Dar sper să înțeleagă toată lumea ce am vuat să spun. Toți! Așa încercau să-și facă un butic, unde să vândă și o eugenie, un suc, un ceva.

Este o afacere pentru care nu trebuie să ai școală de matematică și de inginerie ca să o faci. O face orice om care are o oarecare școală, care nici măcar nu are pretenția că e cine știe ce școlit și o face ca să-i trăiască familia, să trăiască și el. El și recunoaște omul de genul ăsta despre care vorbesc.

O structură psihologică aparte își recunoaște limitele și ceea ce poate și să facă și ceea ce este el în viață. Nu sare gardul să spună că este vreun dublu laureat la niște facultăți grele din Timișoara sau că este un excepțional politician sau că este un un excepțional român superior altor români. Care se ocupă de țară și o duce mai departe și e mai bun decât toți ceilalți. Nu. Oamenii aceia își cunosc locul. Ei au făcut un butic ca să trăiască ei și familiile lor și atâta fac.”, a mai explicat consultantul politic.

Cu toate acestea, Ilie Bolojan s-a străduit să iasă din rând și și-a calculat foarte bine fiecare mișcare ce avea să-i marcheze destinul public. Din perspectiva de psiholog a Crinei Dobre, acțiunile sale ascund o strategie de lungă durată.

„Acesta n-a făcut așa, el a făcut ca să poată probabil să acceadă într-o lume pe care, din punctul meu de vedere, premeditat întotdeauna, în toată viața lui a premeditat următorul pas, întotdeauna. Sunt psiholog și pun ștampilă pe asta. Întotdeauna a premeditat, de când era mic și citea. Inconștient, evident că un copil nu poate să premediteze ce va face în viața lui de după 20 de ani”, a mai punctat Crina Dobre în emisiune.