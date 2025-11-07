În debutul discuției, Dan Andronic a ridicat o întrebare despre rolul presei într-o democrație consolidată.

„Nu vă supărați, în Statele Unite vi se pare că presa mai este gardianul democrației? Măcar acolo și-au… Cel mai avansat sistem din lume, 100% privat”, a întrebat jurnalistul.

Generalul Silviu Predoiu a explicat că, spre deosebire de România, în Statele Unite presa își asumă deschis orientarea editorială, ceea ce permite publicului să înțeleagă clar poziționarea instituțiilor media.

„Măcar acolo și-au asumat. Noi suntem cu… La noi toți spun că sunt independenți și obiectivi. Eu știu dacă deschid New York Times cam care vor fi pozițiile vis-a-vis de ei, știu dacă mă uit în Washington Post cam care sunt, știu CNN-ul ce spune și vreau să aud o poziție critică, mă uit acolo, mă duc pe Fox dacă vreau să văd aceeași poziție lăudată și pot să fac o medie… Pe noi ne omoară ipocrizia și faptul că validăm niște chestii din tot felul de interese de moment”, a spus Predoiu.

Această observație a deschis o analiză mai amplă asupra sistemului românesc și a modului în care reflexele de autoprotecție se perpetuează la toate nivelurile instituționale.

În continuarea discuției, Dan Andronic a subliniat că ipocrizia nu este doar o problemă a mass-media, ci se manifestă și la nivelul instituțiilor.

„Depinde cum definim sistemul. Definim prin oameni care stau mult mai mult în fruntea unor instituții decât ar trebui… Sistemul simte întotdeauna că cel mai bun combustibil pentru supraviețuire este construirea unor dușmani pe care să-i arunci în față și să rămâi tu… Dacă nu ai de apărat ceva, nu mai ai utilitate. Deci ai nevoie să creezi o problemă, să creezi o situație”, a spus jurnalistul, evocând experiențele acumulate în colaborarea cu foști premieri și președinți.

Generalul Predoiu a completat că acest mecanism este, de fapt, o reacție de conservare a puterii.

„Știți, acest lucru cu sistemul care intră într-un gest reflex de autoprotecție, generând tot felul de istorie… se întoarce tot la politic și la stabilitate. În mod normal, dacă are statice reguli instituționale foarte clare, astfel încât funcționarul să se simtă protejat, n-ar trebui să existe asemenea reacții”, a explicat el.

Predoiu a adus un exemplu dintr-o discuție purtată cu șeful serviciului de informații din Austria, în perioada în care un cancelar extremist a venit la putere.

„Și șeful serviciului spunea: o să vină și o să mă dea afară. Și zic: wow, dar dumneavoastră ești încă tânăr, îmi pare rău. Și a zis: nu, n-ai de ce. Eu sunt funcționar de stat, sunt funcționar public… Echivalentul în viața civilă a unui general cu patru stele. Indiferent de mămute, eu tot general cu patru stele sunt. N-are voie, mă protejează sistemul”, a relatat generalul.

Predoiu a explicat că, în România, sistemul funcționează invers: în loc să ofere protecție funcționarului public, creează un climat arbitrar, în care stabilitatea profesională depinde de schimbările politice.

„La noi totul e arbitrar în raport cu funcționarul public și așa mai… Și de aici apar actele astea de slugărnicie, de promovare, de… Nu neapărat de supraviețuire, pentru că asta este un gest reflex de supraviețuire. Pentru că știe că oricând a venit un… Nu trebuie să-ți dea socoteală, te eliberează. Nu-ți confine, dă-mă în judecată. Și procesul durează 3, 4, 5 ani și chiar dacă va câștiga respectivul, ca la primărie, ca să se implementeze hotărârea, trebuie să vrea”, a arătat Predoiu.

Dan Andronic a adăugat că aceste deficiențe se regăsesc încă din momentul fondării statului român post-1990.

„Nu am avut niciodată, din punctul ăsta de vedere, o administrație, o birocrație care să se bazeze pe accederea în funcții în funcție de vârstă, în funcție de studii, în funcție de experiență profesională… De fiecare dată am căutat scurtături pentru a promova oamenii care ne plac”, a spus jurnalistul.

Generalul Predoiu a confirmat această realitate, menționând că inclusiv în sistemul militar, unde există reguli stricte privind avansările, se observă derapaje.

„Până și sistemul militar, în care sunt niște termene prevăzute pentru stagii… și acolo sunt încălcate. Mi se spunea că sunt extrem de strict și că în SIE nu sunt atâția generali… Doamne, dar sunt niște prevederi legale. Trebuie să existe o justificare pentru avansarea la un asemenea grad care este o demnitate și care trebuie să se reflecte în performanță”, a precizat el.

Predoiu a atras atenția asupra fenomenului „avansărilor la excepțional”, practici care au alterat principiile de meritocrație.

„Haide să facem. Până și aici a fost o contagiune în sistemul militar, dar care a venit de sus. Pentru că atunci când numești… La mulți ani, domnule președinte. Atunci când numești pe cineva prima junglă 32 de ani, ai o mare problemă. Pentru că ai aruncat în aer tot ghidul carierei în instituția respectivă”, a spus generalul.

El a subliniat efectele destabilizatoare ale acestor decizii, explicând că astfel de practici nu afectează doar ierarhia militară, ci și cultura organizațională din întregul sistem public. În momentul în care sunt promovate persoane fără experiența sau pregătirea necesară, întregul lanț de comandă își pierde coerența și credibilitatea.

„Când un major devine comandant peste câteva zeci de generali cu două, trei, patru stele… Se produce o ruptură serioasă și atunci totul este posibil”, a adăugat Predoiu.

Dan Andronic a continuat, întrebând dacă această tendință nu derivă dintr-o mentalitate a politicienilor care cred că știu mai bine decât sistemul.

„Aici e ideea că omul politic știe mai bine? E partea asta de minurgică în care simți nevoia să modelezi societatea după chipul și asemănarea ta?”, a întrebat jurnalistul.

Răspunsul generalului Predoiu a fost tranșant, reflectând o experiență solidă în observarea comportamentului politic românesc. El a explicat că, în realitate, mulți lideri își schimbă radical atitudinea imediat după accederea la putere, dezvoltând convingerea că odată cu jurământul au dobândit și o înțelepciune superioară.

„Știți, am avut… Aș fi tentat să zic că nu, dar de fapt am cunoscut suficienți oameni politici care au trăit cu convingere a doua zi după ce au depus jurământul că au devenit și mult mai deștepți. Deci dacă într-un fel discutai cu ei joi până la ora 18, până la jurământ, și alta era tonalitatea după ce…”, a spus el.

În opinia sa, problema este una de educație și de cultură politică: