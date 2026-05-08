Acest subiect plin de implicații a fost analizat în cadrul celei mai recente ediții a podcastului Picătura de Business, realizat de Radu Preda pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Invitatul emisiunii a fost Bogdan Tudor, CEO Startech Team, o figură de referință în peisajul IT din România, care a oferit o perspectivă clară asupra direcției în care ne îndreptăm.

Dacă până recent Inteligența Artificială era privită ca un instrument care oferă răspunsuri rapide, astăzi capabilitățile sale au migrat către zona execuției. Această tranziție reprezintă, în opinia lui Bogdan Tudor, punctul critic care generează neliniște la nivel social și în mediul de afaceri.

„Evoluția e majoră în ultimii trei ani. Că asta e important să discutăm. De la o mașină care ne dă niște răspunsuri la niște întrebări, la un set de mașini care sunt capabile să acționeze pentru noi. Să facă lucruri. Și asta e marea amenințare. Pentru că dacă rămâneau niște mașini care să dea niște răspunsuri deștepte, toată lumea era confortabilă.

Uite ce am inventat. Dar acum când mașinile încep să facă lucruri pe care doar oamenii le făceau, e un mare șoc la nivel social, în afaceri. Și atunci lucrurile se schimbă fundamental”, a explicat invitatul podcastului.

Această schimbare va pune o mare presiune pe piața muncii, unde tot mai multe activități care necesitau intervenția umană sunt acum preluate de algoritmi complecși, capabili să execute sarcini cu o precizie și o viteză superioară.

Un alt aspect esențial discutat în cadrul podcastului vizează capacitatea AI de a influența deciziile fundamentale ale oamenilor. Dincolo de utilitatea tehnică, miza reală a investițiilor masive de sute de miliarde de dolari în această industrie este, conform lui Bogdan Tudor, controlul și influența asupra modului în care indivizii percep realitatea și fac alegeri.

„La un moment dat o să întrebăm ceva despre viața noastră, despre cum să votăm, cum să facem lucrurile, ce ni se potrivește nouă și atunci, puterea acestor modele se va vedea cu adevărat și vom înțelege mai bine de ce se investesc sute de miliarde. Pentru că nu e numai despre ce pot să facă ele, capacitatea lor, capabilitățile lor, ci despre capacitatea de influență majoră pe care o vor avea la nivel global aceste modele. Noi ne-am obișnuit să căutăm pe Google.”

Această evoluție sugerează o trecere de la un utilizator care explorează informația, la unul care primește soluții prefabricate, ceea ce poate altera procesul democratic și stilul de viață personal.

O problemă majoră ridicată de CEO-ul Startech Team este lipsa transparenței în procesul de furnizare a informațiilor de către noile modele de AI, spre deosebire de motoarele de căutare tradiționale, unde utilizatorul are posibilitatea de a verifica veridicitatea surselor.

„E o mare diferență, pentru că pe Google încă aveam sursa. Intrai pe pagina aia și vedeai, aveai un proces prin care îți dai seama, e o sursă validă, apropiată de mine sau altă sursă. E ce caut eu, nu e ce caut eu. Autorul. Acum? Total ermetic. Primim un răspuns. Acum avem încredere în el pentru că e funcțional. Uite ce bine! Și când o să ne dea pe tavă și capacitatea de influență o să fie cea care va conta. Nici nu o să ne dăm seama”, a avertizat Bogdan Tudor.