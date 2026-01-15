Podcastul de joi intră într-o nouă etapă în 2026, odată cu reluarea discuțiilor în formula Bogdan Comaroni–Tavi Hoandră–Robert Turcescu, o combinație care a adunat, de-a lungul timpului, unele dintre cele mai mari audiențe din zona de podcast politic și social. Prima ediție a noului sezon este programată la ora 12.00 și va fi transmisă live, sub titulatura HAI Live, pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Încă din debutul ediției, conversația s-a concentrat pe teme recurente pentru podcastul de joi, dar aduse în contextul anului 2026: educația, lectura, transformările culturale și efectele acestora asupra societății. Tonul discuției a fost unul direct, cu intervenții ample și opinii personale formulate fără menajamente, în linia cu care publicul este deja obișnuit.

În cadrul podcastului de joi, Tavi Hoandră a vorbit despre importanța contactului cu literatura clasică și despre impactul pe care lectura îl poate avea asupra formării morale și intelectuale a individului. Într-o intervenție extinsă, acesta a subliniat rolul fundamental al marilor scriitori în raportarea critică la sine și la societate, afirmând:

„Băi, exercițiul cititului marilor clasici și a marilor scriitori ai acestei planete, bă, te aduce cu picioarele pe pământ. Poate că asta e singurul lucru foarte grav care ți-l face și nu mai poți să fii foarte cretin și foarte măgar și foarte împuțit și foarte trădător și foarte laș. Bă, o pagină de aia te cutremură și stai bă, te uiți din oglinda bă, nu poți să fii așa o mizerie umană”.

Un alt subiect central al ediției de debut din podcastul de joi a fost relația generației Z cu educația, cultura și piața muncii, temă abordată pe larg de Bogdan Comaroni. Acesta a susținut că publicul podcastului este deja unul educat, în timp ce problemele reale apar în rândul celor care nu mai au contact cu lectura sau cu formele clasice de cultură.

În intervenția sa, Comaroni a legat declinul interesului pentru lectură de schimbări sociale mai ample, făcând referire la studii recente și la comportamente observabile în rândul tinerilor.

„Eu zic că noi aici am greșit treaba prin că ne adresăm unui public care citește, unui public care deja are cultură, deci cei care ne urmăresc. Nouă românilor nu ne-a mai rămas nici cultura de porumb pentru că vine și acordul ăsta cu Mercosur, mai avem ceva culturi bacteriologice deci microbiene niște culturi microbiene. Ce zic eu acum este că, bă, totuși pe vremea lui Eminescu tinerii încă urmăreau femei adică asta mă bucură pentru că tinerii de astăzi o mare parte nu mă urmăresc nici femei, nu mă urmăresc nici în general sexul pentru că am văzut un nou studiu acum de câteva zile care m-a înfiorat, pe lângă că generația asta Z e bine că e Z, că pare că se sfârșește lumea cu ea”, a spus Comaroni.

Bogdan Comaroni a continuat cu exemple concrete despre lipsa lecturii și dificultățile de integrare profesională, invocând situații documentate în spațiul public.

„Da, mă, fii atent deci după ce că n-au citit, n-au citit, bă, nicio carte, știi? Deci doar, nu știu, erau 28% care au citit o singură carte, deci nu au reușit cu cartea adică se duceau la interviuri cu părinții da, deci ai citit, da, că erau ăia disperați, că veneau cu mamele, cu tații la interviuri de angajare, la joburi cu părinții. Cine nu mă crede să dea căutare pe Google, dacă vrea Manu, uite să-mi facă chestia asta, să dea o căutare pe Google, de pildă generația Z și zice la interviuri cu părinții, să arate că nu vorbim așa din basme așa. Deci sunt izolați total social nu mai vor se ducă la joburi în general, pentru că dacă se duc vor să facă minimum necesar cu tot și doar pentru chestia că îi trimit oarecum părinții, dar în general stau acasă cu părinții se izolează în camere stau toată ziua pe telefon sau pe tabletă și intră în rețele sociale sau stau pe TikTok și pe astea sau, cum zice Robert, mă ascultă și manele”, a mai spus el.

Intervenția lui Bogdan Comaroni a fost completată de Robert Turcescu, care a adus în discuție informații prezentate recent în presă și generate inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale. Turcescu a confirmat existența fenomenului privind participarea părinților la interviurile de angajare ale tinerilor, subliniind reacțiile angajatorilor.

„Da, ai dreptate. AI-ul a scris despre generația Z că a început să meargă la interviuri de angajare însoțită de părinți, o tendință observată mai ales în Statele Unite dar care se manifestă și la nivel global aceștia dorind sprijin mentorat și o a doua opinie în procesul de tranziție spre piața muncii spre nemulțumirea unor dintre angajatori și că părinții oferă încurajare, gestionare, anxietate, ajută cu transportul sau pregătirea interviului explică ăștia de la Antena 3”.

Discuția a revenit apoi la Bogdan Comaroni, care a extins analiza spre stabilitatea profesională și motivația pentru muncă, legând fenomenul de lipsa culturii și de consumul predominant de conținut online.

„Da, după care în medie nu stau mai mult de 3 luni sau până în 4 luni la job pentru că li se pare stresant nu mai au ideea de a produce, de a crea, de a face ceva în carieră iar asta, ți-am zis, cu cultura și cu cititul este pur și simplu îngrijorător”, a cntinuat el.

În finalul intervenției sale din podcastul de joi, Comaroni a făcut o paralelă amplă cu celebrul experiment Univers 25, descriind în detaliu rezultatele acestuia și legătura pe care o vede cu comportamentele actuale.