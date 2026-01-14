Astăzi, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube „HAI România!”, va avea loc un podcast excepțional, în care trei minți apreciate – Liviu Alexa, Liviu Mihaiu și Robert Turcescu – discută despre China, viitor și democrație.

Liviu Alexa, care a vizitat recent China, a descris, în cadrul podcastului „HAI Live”, experiența ca pe o întâlnire cu „lumea viitorului”. El a explicat că Partidul Comunist Chinez funcționează ca o organizație extrem de bine structurată: cei care devin membri primesc privilegii și perspective clare, în timp ce greșelile nu sunt tolerate, iar pedepsele sunt aplicate fără abatere.

Alexa a comparat sistemul cu o „mafie organizată”, însă eficientă, care oferă membrilor săi un avantaj în societate și o traiectorie previzibilă pentru familie.

Liviu Mihaiu a oferit o perspectivă critică asupra modelului occidental, subliniind că democrația în Vest nu mai este decât o aparență, iar în Statele Unite ale Americii partidul servește oligarhiei, spre deosebire de China, unde oligarhia lucrează pentru partid.

Mihaiu a avertizat că atât Vestul, cât și Estul dezvoltă forme subtile de control asupra cetățenilor – de la blocarea conturilor pe rețelele sociale până la arestări pentru opinii publice. Totuși, el a remarcat că Estul începe să devină un model de supraviețuire geopolitică, oferind soluții și perspective pe care Occidentul nu le mai poate genera.

Liviu Mihaiu: – Aș vrea să fac însă puțin, să fac unele precizări. China nu mai poate fi oprită, este clar. Sunt două forme de dictatură mondială. Cea cu aparență de democrație liberală deraiată, cum e în Vest la ora asta, și cea chineză, diferența e următoarea – și asta n-am spus-o eu, au spus-o niște profesori universitari americani și chinezi într-o discuție – și anume: dacă în America, de exemplu, plutocrația și-a tras partid, în China este invers. Partidul și-a tras plutocrație, oligarhie. În China, oligarhia lucrează pentru partid. În Statele Unite, partidul lucrează pentru oligarhie. Toată lumea știe că America este o plutocrație, ca să fie foarte clar. E departe de a fi o democrație, în opinia mea. Și dacă te uiți pe stradă ce se întâmplă acum în America, ți-ai gândul de la democrație. Democrația există doar în spațiul european. Atât, aici s-au inventat democrația și, într-adevăr, așa cum a fost ea de excepțională, ca să spun așa, la timpul ei, democrația e inventată de francezi, e inventată de… De aceea și Statuia Libertății la americani e un cadou de la francezi. Robert Turcescu: – Dar tu ce ai impresia? Că în Europa mai există democrație? Sau cum? Că nu înțeleg. Liviu Mihaiu: – Nu, acum vine dictatura vestică. Am vorbit despre ea mai devreme. Robert Turcescu: – Lăsă-mă cu democrația occidentală. Liviu Mihaiu: – Pe de altă parte, mie, spre deosebire de Liviu, mie nu mi-ar plăcea să trăiesc într-un Technopolis. Luați cartea asta a lui Neil Postman, Technopolis, în care să se știe exact ce fac, cum sunt, să fiu pedepsit dacă ies din rând. Asta se întâmplă și în Vest, și în Est. Adică în Vest s-au blocat conturi ale canadienilor, ale britanicilor, care au alte opinii, în Vest, în Anglia, sunt 12.000 de arestări pentru postări pe Facebook. În Rusia sunt 600. Deci, se echilibrează puțin nivelul democratic al Vestului cu Estul. Dar se pare că, aici îi dau dreptate lui Liviu, Estul începe să strălucească din nou. Adică partea asta a lumii – Est – se pare că devine un model care acum 20 de ani nu exista ca un model pozitiv. Acum este, a devenit un model pozitiv de supraviețuire geopolitică. Nu mă refer la faptul că eu sunt un democrat. Tu mă știi, Robert, foarte bine pozițiile mele le știi pe de rost. Deci eu sunt un democrat. N-am găsit ceva mai bun decât democrația. Liviu Alexa: – Ideea că Partidul Comunist Chinez… nu știu…, se comportă, nu știu cum, sau dictatorial, este iarăși o prejudecată. În China 10% din populație este, nu, mai puțin, 8% este membra Partidului Comunist Chinez. Tu, și am înțeles sistemul, este o mafie. Este o mafie cum e aia din Calabria, și este o mafie cum este cea a republicanilor și a democraților. Stați calmi! Mafia chinezească din PCC spune următorul lucru. Liviu, dragă, Mihai, dacă devii membru al PCC, o să ai alte privilegii față de țăranul de rând chinez. O să ai pașaport, o să ai o proiecție a carierei, copiii tăi o să fie integrați. O singură chestiune trebuie să nu faci pentru Partidul Comunist chinez: să greșești. Ei nu sunt cu al doilea obraz întors și nu cu greșeala recunoscută este pe jumătate este iertată. În tribunalele din Nord, toți cei care sunt condamnați din PCC, trebuie să facă o confesiune de onoare, după care se duc la Domnul Iisus sau Domnul Buddha prin spânzurare. Asta este. Se numește legea dublă, sau au ei un concept, nu știu să zic în chinezește. China nu permite genul ăsta de greșeli.

Robert Turcescu a atras atenția asupra dificultății românilor de a privi cu admirație spre Est, din cauza experiențelor istorice și a prejudecăților față de Rusia și China.

Totuși, el a subliniat că, uneori, merită să recunoaștem realizările pozitive care vin din această parte a lumii și să ne concentrăm mai întâi asupra propriei „ogrăzi”, unde adesea lipsesc planurile de viitor.