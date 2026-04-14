Într-un context în care călătoriile internaționale se transformă rapid, destinațiile îndepărtate precum Asia și Africa de Sud devin tot mai dorite de turiștii europeni.

Într-un interviu acordat exclusiv pentru Capital.ro, Iulian Mironescu, RateHawk Country Manager (România), explică ce stă în spatele acestui val de interes: de la relaxarea regimurilor de vize și dorința de experiențe autentice, până la influența rețelelor sociale și revenirea apetitului pentru explorare după ani de restricții.

Totodată, el oferă sfaturi practice despre cum pot călătorii să economisească, să evite destinațiile supraevaluate și să profite de cele mai bune conexiuni aeriene în 2026 și strategii de rezervare inteligente și eficiente.

Iulian Mironescu, RateHawk Country Manager (România): – Există mai multe motive cheie care stau la baza interesului tot mai mare al turiștilor europeni pentru destinații îndepărtate precum Asia și Africa de Sud în 2026. În primul rând, multe destinații asiatice care anterior erau mai puțin accesibile s-au deschis acum, odată cu introducerea unor politici fără vize și a unor cerințe de intrare simplificate, ceea ce face ca în aceste regiuni călătoriile să fie mult mai ușoare pentru europeni.

În plus, există o tendință vizibilă către călătoriile pe distanțe lungi, deoarece tot mai mulți călători caută experiențe unice și inedite dincolo de punctele de atracție tradiționale europene. Cultura bogată, tradițiile diverse, peisajele naturale uluitoare și cultura vibrantă găsite în locuri din Asia sunt deosebit de atractive pentru cei care doresc să se cufunde în ceva complet diferit.

În cele din urmă, după câțiva ani de restricții de călătorie, turiștii europeni sunt dornici să exploreze locuri noi, să își lărgească orizonturile și să creeze experiențe memorabile. Această curiozitate și dorința de descoperire sunt forțe majore din spatele creșterii interesului pentru aceste destinații îndepărtate.

Iulian Mironescu, RateHawk Country Manager (România): – Una dintre cele mai bune strategii pentru a reduce costurile este rezervarea prin intermediul agențiilor de turism, deoarece acestea au acces la tarife B2B speciale prin intermediul platformelor de rezervare precum RateHawk. Datorită contractelor noastre directe și rețelei extinse de furnizori, agenții de turism au adesea acces la cele mai competitive prețuri și oferte exclusive.

Rezervarea în avans este un alt sfat important, mai ales atunci când se planifică călătorii către destinații populare sau pe distanțe lungi. Rezervările timpurii înseamnă de obicei o gamă mai largă de zboruri și cazare, o disponibilitate mai bună și adesea prețuri mai mici în comparație cu rezervările de ultim moment.

În plus, călătorii ar trebui să ia în considerare alternative la hotelurile tradiționale, cum ar fi închirierile pe termen scurt sau opțiunile unice de cazare. Acestea pot fi adesea mai accesibile și pot oferi o experiență locală mai autentică.

În total, prin utilizarea politicilor fără vize, valorificarea expertizei și a ofertelor disponibile prin intermediul agențiilor de turism, rezervarea din timp și explorarea cazărilor alternative, turiștii se pot bucura de destinații îndepărtate, rămânând în același timp în limita bugetului lor.

Iulian Mironescu, RateHawk Country Manager (România): – Observăm că rețelele sociale și conținutul generat de utilizatori modelează cererea – de exemplu, China, Coreea de Sud și Africa de Sud sunt în tendințe pe TikTok cu milioane de postări, alături de o creștere a numărului de interogări de căutare Google, indicând un interes constant tot mai mare.

Pentru a evita aglomerația și prețurile mari asociate destinațiilor în tendințe, este o idee bună ca turiștii să solicite sfaturi profesionale. Agenții de turism au experiența și cunoștințele necesare pentru a recomanda locuri unice sau mai puțin cunoscute, care pot să nu fie în tendințe online, dar care oferă o experiență la fel de bogată sau chiar mai autentică. Aceștia pot sugera comori ascunse și alternative care se potrivesc preferințelor și bugetului unui călător, ceea ce ajută la evitarea dezamăgirilor și a costurilor exagerate.

Iulian Mironescu, RateHawk Country Manager (România): – Pentru a economisi bani în timp ce se află în vacanță în destinații europene populare în timpul sezoanelor de vârf, RateHawk recomandă rezervarea cât mai devreme posibil pentru a obține cele mai bune prețuri și disponibilitate. Luați în considerare cazarea în orașe sau sate mai mici, în defavoarea orașelor mari, aceste zone oferind adesea prețuri mai mici și o experiență locală mai autentică. În măsura în care călătorii preferă stațiunile, alegerea unora care nu sunt direct la mare poate ajuta, de asemenea, la economisire.

În plus, căutați închirieri pe termen scurt cu facilități de bucătărie. Acest lucru permite călătorilor să își pregătească singuri o parte din mese, ceea ce poate reduce semnificativ cheltuielile cu mâncarea și le permite să se bucure de produse locale. Combinarea acestor sfaturi poate ajuta călătorii să experimenteze Europa la prețuri accesibile, chiar și în perioadele aglomerate.

Iulian Mironescu, RateHawk Country Manager (România): – Agenții de turism urmăresc continuu informații actualizate despre conexiunile de zbor și oportunitățile pentru cele mai bune tarife. În ciuda instabilității globale, conectivitatea generală se îmbunătățește: companiile aeriene își măresc numărul de zboruri și adaugă rute alternative, ceea ce duce adesea la mai multe opțiuni și prețuri mai competitive pentru călători.

De exemplu, mai multe companii aeriene europene au adăugat zboruri directe către destinații în tendințe, cum ar fi Asia și Africa. Industria turismului s-a dovedit rezistentă, adaptându-se la preferințele în schimbare ca răspuns la incertitudinile globale. Această adaptabilitate ne dă încredere că regiunile afectate își vor reveni rapid.