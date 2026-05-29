EXCLUSIV. Radiografia incompetenței în politică. Cine este „prostul suprem” și cum poate fi controlat în doar cinci minute

Analiza comportamentului de pe scena politică din România aduce adesea în prim-plan tipologii umane greu de înțeles pentru publicul larg. Cum arată cel mai nociv profil de politician? Acesta a fost subiectul principal comentat, vineri, de jurnalistul Romeo Couți și de Crina Dobre, consultant politic, în cadrul unui podcast care a fost difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Familiarizată cu domeniul politic și având studii de psihologie, Crina Dobre a realizat o radiografie dură a omului politic despre care se poate spune că este prost la superlativ.

În viziunea specialistului, eșalonul politic autohton ascunde personaje a căror principală caracteristică este ignoranța totală, combinată cu o încredere oarbă în propriile forțe. Această categorie refuză vehement dialogul constructiv și preferă să elimine din jur orice formă de expertiză reală.

„Prostul suprem. Este cel care nu știe nimic și consideră că știe tot. Prostul suprem în politică este cel care, după ce că e el prost și nu știe nimic, își mai ia și consultanți proști sau mai proști decât el. Pentru că el nu suportă nici să fie contrazis, nici să aibă cumva vreodată, să se expună în fața unor consultanți pe care el îi plătește și îi consideră un fel de sclavi ai lui. Care, Doamne ferește, să îi fie superiori intelectual acestui prost suprem. N-ar putea suporta asta niciodată. Niciodată. Chiar asta nu vine din narcisism. Narcisismul e o afecțiune deșteaptă. Asta vine din prostie pură care există la oameni. Am spus mai devreme un pic despre IQ. E bine că vorbim despre IQ, că ăștia se consideră cu 3 cifre. Ei sunt cu 3 cifre la IQ. Le-a dat și Parlamentul trei cifre. Prostul suprem este cel care nu știe nimic despre nimic, dar consideră că știe tot despre tot și se înconjoară de oameni care sunt la fel ca el sau mai jos decât el ca să poată să-i controleze. E foarte agresiv”, a explicat invitata podcastului.

Acest tip de om politic este extrem de ușor de influențat fără să-și dea seama, a mai explicat Crina Dobre. Consultantul politic a identificat astfel de personaje de-a lungul carierei sale, însă a subliniat că, din fericire, acestea nu reprezintă o majoritate absolută în structurile de putere.

„Este foarte controlabil, de obicei sunt oamenii cel mai controlabil, că ei nu-și dau seama că îi controlează cineva de proști ce sunt. Ei cred că fac ceea ce fac pentru că îi duce capul și pentru că a fost decizia lor, dar ăștia sunt cel mai ușor de făcut. Eu mă distrez. M-am distrat în 15 ani de zile cu câțiva proști de ăștia. În 5 minute. El vine cu ideile lui și în cinci minute pleacă cu ideile tale, dar crede că sunt tot ale lui. Ăsta e prostul suprem. N-avem mare lucru de vorbit despre proști. Din păcate există în politica românească, din fericire nu sunt mulți”, a afirmat Crina Dobre.

Deși la nivel înalt numărul lor este limitat, situația se schimbă radical pe măsură ce coborâm spre baza piramidei administrative. Vulnerabilitatea sistemului politic actual este întreținută tocmai de calitatea slabă a celor care acceptă să execute ordinele fără a le trece prin filtrul propriei gândiri.