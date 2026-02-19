Jurnalistul Dan Andronic a ridicat problema posibilității ca lideri politici să fie creați prin mecanisme tehnologice avansate. El a susținut că dezvoltarea inteligenței artificiale și a noilor instrumente digitale ar putea face ca astfel de scenarii să devină din ce în ce mai realiste.

Dan Andronic: Acum cu inteligența artificială, cu noile mecanisme, devine o posibilitate din ce în ce mai reală și după părerea mea oricum noi am asistat la ultimele alegeri libere pe care le-am mai avut în țara asta. Libere în sensul că votul nu ți-a fost viciat prin inducerea unor sentimente într-un mod în care nu-ți dai seama.

Bogdan Comaroni a afirmat că ar putea exista întrebări legate de revenirea lui Crin Antonescu în momente considerate cheie pe scena politică. El a dat exemplul unei intervenții publice în care Antonescu l-ar fi criticat pe Nicolae Ciucă, în perioada în care acesta era candidatul partidului din care făcea parte.

Bogdan Comaroni: Adică practic un fake care să ajungă până la a-l confunda cu adevărul. Dar, ți se pare de pildă ție o coincidență cum Crin Antonescu revine mereu în momentele chei? Adică, fii atent, el a apărut prima dată, dacă îți aduci aminte, și l-a atacat direct pe Nicolae Ciucă. Ciucă era candidatul partidului (n.r. PNL) Adică era o nebunie. Te-ai trezit acolo la Bruxelles, vii în țară, îl faci pe ăla praf, tu fiind în PNL, exact în momentul în care candidează. Părea foarte dubios. Fix acuma iar reapare Antonescu, adică pe momentul ăsta cu AUR.

În cadrul discuției, Octavian Hoandră a afirmat că ar fi existat încercări de a crea anumite formațiuni politice cu scopul de a influența echilibrul de putere. El a susținut că apariția unor partide sau lideri ar putea avea legătură cu dorința de a menține controlul asupra unor segmente electorale.

Hoandră a declarat că aceste evoluții ar putea explica apariția unor lideri politici în momente specifice, în funcție de dinamica scenei politice.

Octavian Hoandră: Eu cred că s-a încercat, îmi aduc aminte cum a apărut USR-ul cu foștii securiști. Deci aripa securistă ceaușistă cu copiii lor vrea să se perpetueze astfel că au făcut partidul ăsta USR, dar și-au dat seama că s-ar putea să fie un eșec. Cam e și atunci au zis: „Bă, hai să-l facem și pe Simion și pe Georgescu pe partea aialaltă, să aibă un câștig, să aibă totul sub control. Plus Nicușor Dan”. Eu poate greșesc și eu sunt simplu privitor. Uite, îmi scrie un tip foarte mișto care se uită la emisiunea noastră, Octavian, nu-l cunosc, zice: Am experiență de muncă în Japonia 15 ani, Mexic 2 ani, Norvegia cinci ani. Zice„ Nu știu cu cât am rămas din ce am învățat la școală, dar de la tata am învățat să fiu corect, să încerc ca în meseria mea să fiu printre primii. De la bunici am poveștile legate de front, de ruși și până la urmă eu lucrez cu oamenii. E greu să fiu prostit de unii și de alții, ca să zic așa”. Deci eu cred că oamenii încep să se prindă, mai ales cei din diaspora. Să se prindă că lucrurile astea nu sunt firești și nu sunt în devenirea lor firească. Dan Andronic: Și care e alternativa pentru ei? Octavian Hoandră: Păi, nu știu care e alternativa. Asta trebuie s-o spui tu. Dan Andronic: La modul real. Constată că au fost păcăliți, pentru că asta îmi spui. Care este alternativa? Octavian Hoandră: Ca și mine de altfel. Și eu am fost păcălit pentru că n-am avut atitudine și n-am avut ce să fac. Toate aceste marionete ar trebui cumva date la o parte. Bogdan Comaroni: Păi da, dar scopul este să ai marionete. Nu știu dacă înțelegi. Scopul lor este să ai marionete. Cine să le mai dea la o parte?

Discuția a inclus și opinii legate de modul în care publicul percepe aceste evoluții. Octavian Hoandră a afirmat că există semnale potrivit cărora o parte a electoratului, inclusiv din diaspora, ar începe să observe astfel de mecanisme și să pună sub semnul întrebării evoluțiile politice recente.

Dan Andronic a întrebat dacă astfel de fenomene au existat și în trecutul recent al României, iar Hoandră a răspuns că, deși istoria politică este complexă, există dificultăți în a înțelege modul în care electoratul acceptă anumite opțiuni în lipsa unor alternative percepute.