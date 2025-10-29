Geanina Abul Haija este un exemplu deosebit de implicare, devotament și iubire față de România – un adevărat ambasador al culturii și valorilor românești în lume, un om care ne reprezintă cu succes și dăruire prin tot ceea ce este și face.

Originară din Băile Herculane și economist de profesie, ea conduce cu pasiune Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură, o organizație care a devenit un liant puternic între români și iordanieni, între românii din diaspora și România.

Prin activitatea sa, Geanina reușește să transforme dorul de țară într-o energie creatoare, dând viață unor proiecte care promovează identitatea românească și consolidează legăturile dintre oameni. Este un om de cultură autentic, care îmbină profesionalismul cu sensibilitatea, și care demonstrează zi de zi că România poate fi reprezentată cu demnitate și eleganță, oriunde în lume.

Diaspora joacă un rol esențial în viața și imaginea României contemporane. Ea reprezintă o prelungire vie a țării peste granițe – o rețea de oameni care duc mai departe limba, tradițiile și valorile românești, dar și o forță de legătură între România și restul lumii.

Prin implicare civică, proiecte culturale, educaționale și sociale, diaspora contribuie la promovarea identității naționale și la întărirea relațiilor internaționale. Este important ca România să rămână aproape de oamenii săi de peste hotare, să le recunoască meritele și să îi includă în construcția viitorului țării.

Diaspora nu este doar un simbol al plecării, ci o dovadă vie că spiritul românesc poate străluci oriunde se află.

Geanina Abul Haija, președinta Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură, a acceptat să ofere un interviu publicației Capital.ro, în care a vorbit despre activitatea asociației, despre legătura profundă dintre românii din diaspora și țara-mamă, dar și despre importanța colaborării culturale dintre România și Iordania.

Cu o experiență bogată și o pasiune autentică pentru promovarea identității românești, Geanina povestește cu emoție și realism despre proiectele care unesc comunitățile, despre oamenii care duc România în suflet și despre rolul pe care diaspora îl are în construirea unei imagini pozitive a țării noastre în lume.

Reporter Capital: Cum s-a născut Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură și care a fost scopul ei inițial?

„Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură s-a născut în anul 2015 din dorința sinceră de a aduce România mai aproape de inimile celor care trăiesc departe de ea. Într-o lume a distanțelor, asociația a devenit o punte vie între oameni, culturi și valori, un spațiu unde tradiția românească se împletește cu ospitalitatea iordaniană într-un dialog frumos și plin de respect”, ne spune Geanina.

Reporter Capital: Ce fel de activități desfășurați în cadrul asociației pentru a păstra identitatea românească în diaspora?

„Prin activitățile sale culturale, educaționale și sociale, asociația aduce împreună români din Iordania, din întreaga regiune a Orientului Mijlociu și din România, într-un efort comun de a păstra identitatea, limba și valorile românești și de a construi punți reale de colaborare”, continuă românca noastră.

Reporter Capital: Ce evenimente organizate de asociație sunt cele mai reprezentative?

„Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură este o comunitate vie, în care tradiția, educația și dragostea pentru România se împletesc într-un mod firesc și plin de suflet. Printre cele mai dragi inițiative se numără Ziua Limbii Române, celebrată prin activități educative și culturale, și concursul de Mărțișor – „Mărțișorul românesc realizat manual”, care anul acesta a ajuns la cea de-a X-a ediție”, precizează Geanina Abul Haija.

Reporter Capital: Cum reacționează copiii și tinerii la aceste activități culturale?

„Fiecare an aduce creații emoționante și o implicare sinceră din partea copiilor din diferite țări și din România, iar bucuria cu care își împărtășesc lucrările este neprețuită. De asemenea, organizăm activități dedicate Zilei de 1 Iunie, dar și expoziții de fotografie, bazar românesc și numeroase evenimente de promovare a tradițiilor și produselor românești”, spune Geanina zâmbind.

Reporter Capital: Colaborați și cu instituții oficiale, precum Ambasada României?

„Participăm constant la evenimente unde suntem invitați de Ambasada României în Regatul Hașemit al Iordaniei, cum ar fi Ziua Limbilor Europene, și ne alăturăm cu drag inițiativelor diplomatice care promovează diversitatea culturală”, adaugă ea.

Reporter Capital: Ce ne puteți spune despre proiectele dedicate copiilor?

„Un nou proiect lansat recent este seria de cărți de povești traduse în limba arabă și spaniolă, semnate de domnul Petre Crăciun și doamna Elena Bolânu. Cărțile au ajuns la comunitatea de copii din Iordania și vor fi prezentate și la Târgul de Carte din Cairo, unde am înțeles că vei fi prezentă și tu cu o carte despre Alexandria”, remarcă minunata Geanina.

Printre evenimentele de suflet ale Asociației se numără participarea la Bazarul Diplomatic Internațional Anual, un moment cu o puternică semnificație culturală și umanitară.

„Un moment cu adevărat special pentru noi este Bazarul Diplomatic Internațional Anual, organizat de Fundația Mabarrat Um Al Husein, sub patronajul Alteței Sale Regale, Prințesa Basma Bint Talal. Participarea noastră nu este doar o ocazie de a promova România, ci și un gest de solidaritate – fondurile strânse sunt donate pentru sprijinirea copiilor orfani”, amintește președinta Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură.

Reporter Capital: Ce alte proiecte desfășurați pentru promovarea culturii românești?

„Un alt proiect este emisiunea „1001 Repere Românești”, dedicată românilor de pretutindeni – un spațiu în care vocile, poveștile și valorile românești sunt ascultate și celebrate. De asemenea, colaborăm strâns cu alte asociații românești din diaspora, pentru a forma o rețea de sprijin și cooperare în jurul ideii de identitate și apartenență”, declară ea cu mândrie.

Reporter Capital: Implicarea voastră merge și în zona educațională și civică. Ce conferințe ați organizat?

„Am fost parte din organizarea conferințelor „Diaspora tânără – o resursă strategică pentru România” și „Diaspora – un coridor al oportunităților”, desfășurate la Iași și Brașov, precum și „Diaspora – Interferențe culturale și educație”, organizată în 2025”.

Reporter Capital: Ați menționat și o inițiativă legislativă privind cetățenia. Ce urmărește aceasta?

„Printre inițiativele recente se numără o petiție privind acordarea cetățeniei române pentru soțul sau soția cetățeanului străin care locuiește în diaspora, după 10 ani de la înregistrarea căsătoriei – o măsură menită să sprijine familiile mixte”, declară geanina Abul Haija.

Reporter Capital.ro: Ce considerați că ar trebui schimbat în legea cetățeniei române pentru diaspora?

„Articolul care prevede acordarea cetățeniei doar după 10 ani de căsătorie nu reflectă realitățile multor familii româno-străine. O abordare umană și echitabilă ar reprezenta un pas important spre normalitate”.

Reporter Capital: Cum vedeți colaborarea cu autoritățile române în sprijinirea diasporei?

„Considerăm esențială dezvoltarea de politici publice și campanii de dialog cu diaspora, pentru că fără o înțelegere reală a nevoilor celor din afara granițelor, niciun program nu va fi cu adevărat prosper”, spune ea pentru Capital.

Reporter Capital: Ce instituții ar trebui să se implice mai activ în acest demers?

„În acest sens, un rol esențial îl au Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educației, Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii, dar și autoritățile locale și universitățile din țară”.

Reporter Capital.ro: În final, care este visul Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură?

„Asociația dorește să rămână un partener de încredere al României, un liant între oameni, culturi și instituții, pentru ca împreună să transformăm visul nostru comun într-o poveste de succes românesc spusă lumii întregi”.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru românii din diaspora?

„Pentru românii din Iordania și din Orientul Mijlociu, asociația este mai mult decât o organizație – este o familie extinsă, un loc unde se nasc prietenii, se împărtășesc povești și se găsește sprijin atunci când dorul de casă devine prea mare”, încheie președinta Asociației Iordaniano-Române pentru Cultură.