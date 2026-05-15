Prețurile pe piața imobiliară rămân ridicate, chiar dacă cererea este foarte slabă, într-o perioadă marcată de criză economică severă. Un subiect ce a fost analizat, joi, la podcastul Picătura de business, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitatul jurnalistului Radu Preda a fost Eduard Uzunov, CEO-ul Regatta Imobiliare.

„Este anul 2026 cu toate condiționările și cu toată această fibrilație în care se întâmplă lucrurile. Este un an potrivit pentru publicul larg să facă tranzacții imobiliare? Să vândă, respectiv, să cumpere imobile?”, a întrebat Radu Preda.

Invitatul emisiune spune că doar anumite imobiliare merg bine în această perioadă. „Este, dar v-am zis, în locații speciale și faptul că, deci, acum suntem într-o criză politică și de la începutul anului e instabilitate.

Este ceva pentru mediul de business modificări legislative, este ceva incredibil pentru mediul de business, e foarte rău și în toate domeniile pentru că oamenii nu știu. Mai ales inflația galopantă, care este în continuare incredibilă. Și economiile oamenilor pur și simplu s-au dus la pământ.

„Deci, nu mai au ce să se mai gândească. Ei se gândesc să nu mai iasă la restaurant, să mănânce acasă, să nu mai cheltuiască, pentru coșul zilnic. Inflația a crescut foarte, foarte tare, te duci la Mega Image și cheltui 200 de euro.”

Eduard Uzunov a explicat și de ce nu scad prețurile imobiliarelor în momentul în care cererea este foarte scăzută. Cheltuielile dezvoltatorilor au atins cifre record.

„La imobiliare, prețurile nu scad, chiar dacă cererea este mai scăzută, pentru că nu scad și vă spun din ce cauză. Prețul de producție, manopera și tot materialele de construcție sunt la niște prețuri record, care n-au existat până acum. Să găsești muncitori este foarte important. Greu să găsești muncitori în construcții. Nu știu dacă sunt așa de bine calificați. Sunt probleme.”

Altfel, invitatul emisiunii a explicat și ce înseamnă un produs premium și ce condiții trebuie să îndeplinească. În momentul în care ai produs bun, atunci sigur ai vânzare. Și locație bună, adică produsul bun înseamnă locație, înseamnă restaurată toată clădirea. înseamnă să funcționeze, să fie totul minunat, să ai o recepție specială, să ai niște lucruri care generează confort. Și foarte puțini, și asta a apărut acum vreo 10 ani, 15 ani, s-au gândit la înălțimea între etaje. Adică una este să ai un 2,70 alta să ai 4 metri înălțime.

Deci alt confort. Este normal. Te costă mai mult întreținerea. Până încălzesc și răcesc. Dar deja nu se mai pune problema de few money pentru când ai un confort special”, a afirmat Uzunov.

„Dacă sunt puține unități mobile este și un confort special. Ca dezvoltator, dacă faci înălțime mare pe etaje, pierzi un etaj sau două. Poți să scoți diferența de bani, pentru că produsul devine mai rar. Foarte mulți dezvoltatori se gândesc la bani imediat. Sunt câțiva care zic, nene, ce am făcut eu să rămână tot timpul. Ca un reper”, a mai explicat invitatul emisiunii.