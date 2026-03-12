Octavian Hoandră a criticat dur, azi, USR-ul și AUR-ul, formațiuni politice despre care a spus că au fost create la comandă. Invitat alături de Bogdan Comaroni, în podcastul lui Robert Turcescu, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, Hoandră a pus la zid cele două partide.
Octavian Hoandră, despre USR și AUR: „Niște neterminați. Simion are 60 de cuvinte în vocabular”
USR ar fi fost o creație a lui Florian Coldea, în timpul demonstrațiilor ce-l vizau pe fostul premier Victor Ponta, după tragedia de la Colectiv. Iar cel de-al doilea partid, AUR, a luat naștere cu scopul de a-l contrabalansa pe primul.
„Atunci s-a născut USR-ul, în timpul demonstrațiilor. Aceste partide de postbasiști, neopostbasiști. atât AUR, mai puțin, dar și AUR, și USR au fost create, au ieșit de sub pulpana vechilor securiști.
Iau bani de la stat? Iau. Își fac de cap în America? Își fac. Sau la Bruxelles. Ăștia sunt niște neterminați. Au apărut pentru că așa a vrut Coldea la un moment dat”, a spus Octavian Hoandră.
„Trebuie să mai contracacarăm cu ăștia”
Vizat de critici a fost și liderul AUR, George Simion, despre care invitatul lui Robert Turcescu a afirmat că nu are mai mult de 60 de cuvinte în vocabular.
Jurnalistul este de părere că Simion și AUR fac țăndări ideea de conservatorism, pentru că au aruncat în derizoriu acest curent. Iar mulți dintre români, care au o ideologie conservatoare, nu găsesc nicio ancoră politică și nu au soluții care să pară realiste.
Dominic Fritz sau George Simion, același lucru
„Nicio urmă de rușine, nici o urmă. Ce e mai trist e atunci când vezi toate astea îți dai seama cât de năpăstuit este adevăratul conservatorism în România. Și oamenii nu mai au încredere.
Sunt mulți conservatori în România, țin la tradiție. Sunt, vin acasă, și ăștia tineri vin acasă de Paște, de Crăciun, sunt la biserică, se roagă. Sunt conservatori, că așa au fost crescuți, țin la valorile românești.
Ar vrea să fim independenți, să nu ne mai sufle alții în ceafă să ne spună ce să facem. Bă, dar n-au unde să se ducă. Te duci la Dominic Fritz sau te duci la Simion? E același lucru”, a mai afirmat Octavian Hoandră.
