Războiul din Iran apasă și din punct de vedere al psihicului colectiv, chiar și asupra persoanelor care nu sunt implicate direct. Robert Turcescu a dezbătut, azi, cu Mihail Neamțu, deputat AUR, problema tensiunilor din Orientul Mijlociu, la podcastul realizat pentru evz.ro.

Jurnalistul a remarcat că generația sa a avut parte de multe tulburări externe și interne după 1990. S-au adunat la nivel mental războaie, crize, atentate. Iar toate astea au dus în timp la modelarea unor indivizi depresivi, marcați de anxietăți.

„Nu îmi place războiul, iubesc pacea și mi-aș dori să trăiesc într-o lume în care să fie pace. Chiar mi-e dor, aproape că mă gândeam în zilele din urmă, că începând din 1989, după Revoluție, toată generația noastră, a trăit maturitatea, începutul de maturitate în tot soiul de conflicte.

Războiul din Iugoslavia, conflicte interne, vorbim și de cele externe, ca să spunem așa. În permanență am fost înconjurați de frică, de teamă că se întâmplă ceva. Că e 9-11 (n.r. – atentatul de la New York, 11 septembrie 2001, că e inflație, că e Afganistan, Irak, Libia, Siria. Deci tot timpul am avut, ne uitam peste umăr, ce mai vine, cam asta este povestea. Ceea ce este într-adevăr, cum să spun, a creat o generație de inși care e depresivă, are tot felul de spime, are tot felul de probleme”, a remarcat Turcescu.

Jurnalistul prevede că războiul din Iran poate să creeze probleme uriașe din punct de vedere economic. Și necazurile se vor răsfrânge foarte dur în diverse zone ale lumii.

„În acest context și mai ales în lumea în care am ajuns să trăim, sunt convins că se va ajunge la situații din punct de vedere economic unele între ele îngrozitoare. Îngrozitoare. Că se va muri de foame la propriu, poate nu în România, dar undeva pe globul ăsta, cum se moare acum în unele state din Adrica, încă.”

Realizatorul podcastului s-a întrebat care au fost calculele făcute de cei care au decis ca SUA să atace Iranul în alianță cu Israelul. Și dacă au fost analizate toate efectele care vor urma.

„Dincolo de Donald Trump, există o osatură a statului american, un schelet al statului american, compus din generali, din politicieni. Când s-a luat această decizie de a merge împreună cu Israelul împotriva Iranului, au pus în balanță inclusiv chestiunile de natură economică: Dacă blochează strâmbtoarea Ormuc, ce se întâmplă, care e chestiunea. Ce se întâmplă pe termen lung. Bă, ce facem?”