Explozia din Rahova a provocat pagube semnificative locuințelor și a lăsat multe persoane fără adăpost, generând nevoie urgentă de sprijin și claritate juridică. Avocatul Victor Buju, de la „Buju, Stanciu & Asociații”, ne detaliază drepturile imediate ale victimelor, inclusiv cazarea temporară, hrana și asistența materială, precum și procedurile pentru documentarea pagubelor și solicitarea despăgubirilor materiale și morale.

Într-un interviu acordat pentru Capital.ro, Buju ne explică de la cine pot fi cerute compensațiile – autorități, asigurători sau responsabili.

Victor Buju: Persoanele ale căror locuințe au fost distruse sau afectate în urma exploziei din Rahova beneficiază, potrivit cadrului legal aplicabil situațiilor de urgență, de dreptul la cazare temporară, hrană și sprijin material imediat asigurat de autoritățile locale.

Recomandarea noastră fermă este ca fiecare persoană afectată să se adreseze direct centrului special deschis de Primăria Sectorului 5, unde personalul desemnat oferă asistență și îndrumare pentru accesarea spațiilor de cazare puse la dispoziție, precum și pentru acordarea altor forme de sprijin de urgență.

Este esențial ca persoanele evacuate să păstreze toate documentele și dovezile relevante — acte de identitate, titluri de proprietate, fotografii, procese-verbale, bonuri sau facturi — care pot fi necesare ulterior pentru stabilirea despăgubirilor.

În prezent, nu există un temei legal pentru rambursarea cheltuielilor de cazare efectuate pe cont propriu, în situația în care persoanele nu aleg spațiile oferite de autorități. Dacă totuși oamenii vor să meargă în chirie în alte spații, recomandarea noastră este să păstreze toate bonurile, facturile, documentele fiscale care să dovedească acele cheltuieli, întrucât ele pot servi ca dovadă în eventualitatea instituirii unui mecanism ulterior de compensare.

Victor Buju: Despăgubirile materiale și morale pot fi obținute sau nu în funcție de rezultatul anchetei oficiale, care va stabili cauza exactă a exploziei și persoanele sau entitățile responsabile — fie o persoană fizică, fie un operator de utilități, o firmă de mentenanță sau un proprietar de imobil. Până la finalizarea investigației, victimele pot beneficia doar de sprijinul de urgență oferit de autorități (Primăria Sectorului 5 și Inspectoratul pentru Situații de Urgență).

Ulterior, în funcție de vinovăția stabilită, despăgubirile pot fi solicitate:

De la persoana sau compania responsabilă, printr-o acțiune civilă în instanță, pentru recuperarea prejudiciilor materiale (locuințe, bunuri, autoturisme) și morale (traume, pierderi suferite).

De la asigurător, dacă imobilul era acoperit printr-o poliță facultativă de locuință sau prin asigurarea obligatorie PAD (care însă acoperă doar dezastre naturale, nu explozii).

În unele situații, statul sau autoritățile locale pot interveni prin fonduri de urgență, dar doar temporar, pentru sprijin imediat — nu ca formă de despăgubire legală.

Recomandarea noastră este ca persoanele afectate să păstreze toate documentele justificative (procese-verbale, poze, rapoarte de evaluare, chitanțe, dovezi de cheltuieli) și să consulte un avocat specializat în drept civil și despăgubiri, care să le reprezinte în procedura de evaluare a prejudiciilor și, ulterior, în demersurile judiciare.

Victor Buju: Pentru a-și dovedi drepturile și a putea solicita despăgubiri sau ajutor social, proprietarii trebuie să urmeze o serie de pași esențiali, atât administrativi, cât și juridici.

1. Documentarea completă a pagubelor

Imediat după incident, este important ca proprietarii să fotografieze și să filmeze locuința și bunurile afectate, pentru a crea o dovadă vizuală clară a prejudiciilor. Se recomandă realizarea acestor materiale înainte de începerea oricărei curățenii sau intervenții de reparații.

2. Obținerea proceselor-verbale oficiale

Persoanele afectate trebuie să solicite procesul-verbal de constatare întocmit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) și Poliție, care atestă existența și gravitatea pagubelor. Aceste documente sunt fundamentale pentru orice cerere de despăgubire.

3. Depunerea cererilor pentru ajutor de urgență

Pentru sprijin imediat, proprietarii pot depune cereri de ajutor social sau de urgență la Primăria Sectorului 5, care gestionează fondurile pentru cazare temporară, hrană și alte nevoi de bază.

4. Evaluarea pagubelor și obținerea unei expertize tehnice

În vederea despăgubirilor materiale, este recomandat ca proprietarii să solicite o expertiză tehnică independentă care să evalueze valoarea reală a prejudiciilor la imobil și bunuri.

5. Pregătirea dosarului de despăgubire

Dosarul trebuie să includă: acte de proprietate, procese-verbale, fotografii, expertize, chitanțe și orice alte dovezi ale pagubelor.

6. Identificarea persoanei sau entității responsabile

După finalizarea anchetei, dacă se stabilește vinovăția unei persoane fizice sau juridice, proprietarii pot formula o cerere de despăgubire directă sau, dacă nu există acord amiabil, o acțiune civilă în instanță.

7. Consultarea unui avocat specializat

Este recomandabil ca toți cei afectați să apeleze la asistență juridică de specialitate, pentru a fi corect reprezentați și pentru a evita pierderea termenelor sau a probelor importante.

Depunerea dovezilor pentru despăgubiri are loc după finalizarea anchetei și stabilirea vinovatului (persoană fizică, firmă, operator de utilități etc.). Dovezile se depun fie la asigurator, dacă există poliță valabilă, fie la instanța de judecată, odată cu acțiunea civilă în despăgubire. În această etapă, se recomandă colaborarea cu un avocat specializat în drept civil și daune, care va structura dosarul cu toate probele necesare.

În cazul existenței unei polițe facultative de asigurare, dovezile se trimit direct la compania de asigurări, împreună cu cererea de despăgubire.

Polița PAD (asigurarea obligatorie) nu acoperă exploziile, dar poate fi folosită pentru completarea dosarului în cazul unor daune colaterale (de exemplu, dacă imobilul era afectat și de alte riscuri acoperite). Până la clarificarea vinovăției, este important ca persoanele afectate să centralizeze toate dovezile și documentele într-un dosar personal, păstrând copii digitale și fizice, pentru a le putea prezenta ulterior autorităților, asiguratorului sau instanței.

Victor Buju: Da, există termene legale clare care limitează perioada în care persoanele afectate pot solicita despăgubiri sau ajutoare de urgență, motiv pentru care este esențial să acționeze cât mai rapid.

Ajutoarele de urgență și sprijinul administrativ

Pentru acordarea sprijinului imediat — cazare, hrană, ajutor financiar — cererile se depun direct la Primăria Sectorului 5, în termen scurt de la producerea evenimentului (de regulă, 7–10 zile). Aceste ajutoare au caracter temporar și se acordă doar pe baza unei cereri oficiale, însoțite de documente doveditoare (act de identitate, dovada domiciliului, proces-verbal ISU etc.).

Despăgubirile civile și acțiunile în instanță

Pentru recuperarea daunelor materiale și morale, victimele pot formula acțiuni civile în instanță, în temeiul răspunderii civile delictuale, într-un termen general de 3 ani de la data la care au cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască prejudiciul și persoana responsabilă (art. 2528 Cod civil). Totuși, în cazuri complexe – cum este o explozie investigată penal – termenul efectiv poate fi suspendat pe durata anchetei, urmând să curgă abia după ce este stabilit vinovatul.

Cererile către asiguratori

În cazul existenței unei polițe de asigurare facultativă, notificarea trebuie făcută în termenul menționat în contract, de obicei 24–72 de ore de la producerea evenimentului, iar dosarul complet trebuie transmis în maximum 30 de zile. Este foarte important ca persoanele afectate să acționeze fără întârziere:

pentru a beneficia de ajutoarele de urgență, care se acordă doar într-o fereastră scurtă de timp;

pentru a nu pierde dreptul la despăgubire prin intervenirea prescripției;

pentru a păstra probele și documentele relevante, înainte ca acestea să fie deteriorate sau pierdute.

În concluzie, deși despăgubirile civile pot fi cerute într-un termen de până la 3 ani, sprijinul administrativ și dreptul la o soluționare eficientă depind de acțiunea imediată. Recomandăm ca victimele să contacteze cât mai curând un avocat sau echipa de sprijin juridic pentru a evita pierderea oricărui termen legal.