Într-o lume în care educația copiilor începe tot mai devreme și se mută tot mai mult în mediul online, părinții caută soluții care să le ofere celor mici un start sigur în viață. Capital.ro a stat de vorbă cu Alvina Rusu, Team Lead Novakid România, despre cum s-au schimbat prioritățile familiilor în ultimii ani, de ce engleza a devenit o competență esențială și cum poate fi învățarea atât eficientă, cât și distractivă.

Dincolo de cifre și tehnologii, interviul scoate la lumină grija, viziunea și pasiunea pentru educația modernă – un ghid valoros pentru orice părinte preocupat de viitorul copilului său.

Alvina Rusu, Team Lead Novakid România: Ca părinte și Team Lead Novakid România, am observat cu siguranță o schimbare. Cursurile de engleză au devenit aproape o necesitate pentru mulți părinți, fiind văzute ca o competență fundamentală. Dincolo de asta, există o creștere mare a interesului pentru cursurile online de STEM, robotică și programare. Părinții explorează activ soluții digitale de edutainment oferite de companiile de tehnologie dedicate copiilor.

Alvina Rusu, Team Lead Novakid România: Părinții sunt motivați de dorința de a-și crește copiii astfel încât să se integreze perfect în societatea modernă și să își asigure un loc de muncă bine plătit. Ei văd stăpânirea limbii engleze nu doar ca pe o abilitate, ci ca pe o cheie care deblochează oportunități globale, o educație mai bună și o carieră de succes. La Novakid, valorificăm această aspirație, subliniind modul în care învățarea limbii engleze de la o vârstă fragedă îi pregătește pe copii pentru o lume competitivă și interconectată, oferindu-le un avantaj semnificativ în viață.

Alvina Rusu, Team Lead Novakid România: Părinții români sunt atenți la raportul calitate-preț. Ei evaluează cu atenție echilibrul dintre preț, calitatea produsului și rezultatele obținute în procesul de învățare. La fel ca în alte regiuni, părinții din România recunosc acest echilibru și observă progrese reale în ceea ce privește cunoștințele de limba engleză ale copiilor lor datorită Novakid.

La Novakid, am construit un produs educațional de înaltă calitate și l-am menținut accesibil familiilor din întreaga lume. Diferența dintre regiuni nu ține de percepția asupra prețului, ci de preferințele de plată – de exemplu, părinții coreeni plătesc adesea integral în avans, în timp ce în România, plățile în rate sunt mai frecvente. Totuși, pe toate piețele, familiile tind să aleagă abonamente pe termen lung, având încredere că Novakid oferă rezultate consistente și măsurabile.

Alvina Rusu, Team Lead Novakid România: La Novakid, creăm o experiență de învățare personalizată. Profesorii noștri sunt instruiți să își adapteze stilul de predare în funcție de personalitatea și nevoile de învățare specifice ale fiecărui elev.

Folosim, de asemenea, instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a urmări progresul și ritmul de învățare al cursantului, sugerând ariile care necesită îmbunătățiri. Astfel, putem ajusta conținutul lecțiilor în funcție de interesele copilului, făcând procesul de învățare mai captivant și mai eficient.

Alvina Rusu, Team Lead Novakid România: Intenționăm să extindem sprijinul nostru dincolo de cel adresat copiilor, pentru a include și instituțiile de învățământ. Scopul nostru este să facem procesul de învățare distractiv și creativ pentru cei mici, stimulându-le motivația de a învăța limba engleză. De aceea organizăm Competiția Școlilor Creative în România, o inițiativă care încurajează școlile și profesorii să utilizeze metode creative de predare, dotând sala de clasă a echipei câștigătoare cu echipamente în valoare de 5.000 de euro.

Suntem dedicați și sprijinirii părinților, oferind jocuri, cântece și videoclipuri gratuite pentru exersare individuală, toate disponibile pe canalul nostru de YouTube. Blogul nostru completează aceste inițiative, oferind o multitudine de sfaturi utile.

În plus, am publicat cărți cu activități distractive în limba engleză pentru preșcolari. Obiectivul nostru este de a crea o rețea de suport, care să cuprindă toate aspectele educației unui copil.

Mai mult decât atât, înțelegem că învățarea unei limbi străine poate fi o provocare pentru copii, motiv pentru care oferim primele sesiuni gratuite de meditații personalizate, după care pregătim un plan de învățare adaptat fiecărui cursant. Lecțiile 1-1 le oferă oportunitatea de a primi atenție personalizată și de a se concentra pe aspectele care le creează mai multe dificultăți. De asemenea, oferim părinților rapoarte de progres, astfel încât aceștia să aibă o perspectivă clară asupra evoluției.

Sperăm ca, prin aceste eforturi, nu doar să îmbunătățim accesul la o educație de calitate în limba engleză, ci și să inspirăm dragostea pentru învățare în mințile tinerilor. Prin colaborarea cu școlile, profesorii, părinții și comunitatea, credem că putem avea un impact pozitiv asupra sistemului educațional.