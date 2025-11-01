Valeriu Ciucă este programator și fondatorul platformei cvbnr.ro, un proiect care a devenit, de-a lungul anilor, una dintre cele mai cunoscute surse online pentru verificarea cursului valutar din România. Cu o experiență de peste două decenii în domeniul IT, el a construit site-ul din pasiune și curiozitate, transformându-l într-un reper digital folosit zilnic de zeci de mii de utilizatori.

Într-un interviu acordat Capital.ro, Valeriu Ciucă vorbește despre începuturile sale în programare, despre felul în care interesul pentru jocurile de calculator l-a condus către dezvoltarea web și despre pașii care au dus la crearea cvbnr.ro. Parcursul său profesional este o combinație de perseverență, învățare continuă și dorință de a construi instrumente utile publicului larg.

Pasiunea pentru calculatoare a apărut devreme, încă din perioada copilăriei, iar interesul pentru programare a venit mai târziu, în facultate.

Programatorul care a creat cvbnr.ro povestește că jocurile de calculator i-au deschis apetitul pentru tehnologie, însă drumul către codare nu a fost unul simplu.

„Pasiunea pentru jocurile de calculator m-a făcut să îndrăgesc calculatorul, cred că începând din 1994. Programarea, în schimb, nu m-a atras de la bun început. În liceu am încercat să învăț Turbo Pascal, dar nu a făcut click cu mine și mi se părea că nu o să reușesc să învăț niciodată”, spune el pentru Capital.ro.

Trecerea spre programare a venit odată cu anii de facultate, când a descoperit satisfacția de a construi ceva vizibil.

„În facultate (am urmat specializarea Matematică-Informatică la Universitatea Ovidius din Constanța, între 2000–2004) am intrat în contact cu HTML (care nu este un limbaj de programare), dar, în sfârșit, am simțit satisfacția de a realiza ceva vizual – primul proiect din anul I. A fost o diferență mare pentru mine să văd prima mea pagină web, în loc de niște programe rulate în terminal”, povestește el.

Un articol publicat în revista Chip despre realizarea unui magazin online complet în PHP și MySQL a fost punctul de cotitură care i-a confirmat direcția.

„Acel tutorial a fost triggerul din anul I, iar după el totul a început să curgă mai ușor, indiferent de limbajul de programare, C++, Java, ASP – iar blocajul inițial întâlnit în liceu s-a disipat. Ce mi se pare fascinant în acest domeniu este că poți dezvolta ceva care să fie accesat și utilizat de oricine, oriunde pe glob”, adaugă el.

După primele exerciții de programare și proiectele de început realizate din curiozitate, a venit și momentul primului proiect cu adevărat serios, care i-a testat răbdarea și capacitatea de a construi o aplicație complet funcțională. Această etapă a marcat trecerea lui Valeriu Ciucă de la simpla explorare a codului la înțelegerea profundă a procesului de dezvoltare software și a importanței ca un proiect să aibă utilitate practică, nu doar valoare tehnică.

„Primul meu proiect serios a fost chiar proiectul de licență: un forum (un fel de clonă a PHPBB). Fiind pasionat de StarCraft, am dezvoltat site-ul starcraft.ro și am folosit acest forum și în ‘producție’, ca să zic așa. Nu îmi place să fac lucruri care nu au utilitate practică, așa că m-am bucurat foarte mult că am avut oportunitatea să îl folosesc efectiv”, explică programatorul.

Un an mai târziu, a urmat o platformă de tranzacționare la bursă, dezvoltată în echipă.

„Următorul proiect cu adevărat serios a fost o platformă de tranzacționare online la bursă, în 2005, pe care am dezvoltat-o împreună cu un coleg, ca parte a unei echipe”, spune el.

Dorind un proiect personal, care să funcționeze aproape autonom, programatorul s-a orientat către zona financiară.

„Îmi doream să am un proiect hobby, în afara jobului principal de programator, dar care să fie relativ automat, să nu necesite creare de conținut sau moderare activă care să îmi consume timp”, povestește el pentru Capital.ro.

Inspirat de topurile de pe trafic.ro, a observat potențialul mare al site-urilor de curs valutar.

„Am observat că, în topuri, se afla un site de curs valutar care avea extrem de mult trafic. Am încercat să fac ceva mai bun, pentru că nu văd rostul să dezvolți ceva inferior”, spune el.

Nu a căutat o idee complet nouă, ci mai degrabă o soluție îmbunătățită, care să ofere utilizatorilor o experiență mai clară și mai eficientă decât ceea ce exista deja pe piață. În loc să reinventeze conceptul de site valutar, Valeriu Ciucă a ales să perfecționeze un model familiar, concentrându-se pe viteză, accesibilitate și acuratețea informațiilor.

Abordarea sa a fost una pragmatică: să observe ce funcționează, ce lipsește și cum poate adăuga valoare reală pentru utilizatori.

„Toți ne dorim să avem o idee genială, originală, dar astfel de situații sunt foarte rare în realitate. Facebook nu a fost prima platformă de socializare, așa cum nici Google nu a fost primul motor de căutare. Totuși, cred cu tărie că, dacă poți aduce plusvaloare, merită să dezvolți o soluție, chiar dacă există deja ceva similar și apoi să iterezi asupra ei și să o perfecționezi”, explică el.

Procesul de construcție al site-ului „Curs valutar BNR” nu a fost unul de durată mare, dar a presupus perseverență.

„Dezvoltarea inițială a durat aproximativ trei luni, lucrând în timpul liber, după programul obișnuit de opt ore pe zi. Apoi, în funcție de disponibilitate, am adăugat module noi și l-am dezvoltat în mod continuu, până în ziua de azi. Ultimul feature adăugat este calculatorul de salarii 2023”, povestește el pentru reporterul Capital.ro.

La momentul lansării, în 2009, experiența acumulată i-a permis să optimizeze platforma eficient.

„Când l-am lansat, aveam deja suficientă experiență după cinci ani de programare, așa că am putut să-l optimizez la maximumul cunoștințelor de atunci”, spune el.

Promovarea site-ului nu a fost rezultatul unei campanii planificate, ci a venit într-un mod organic, prin crearea unui widget de preluare a cursului valutar, pus la dispoziția altor site-uri. Această soluție tehnică simplă, dar eficientă, a permis răspândirea rapidă a brandului cvbnr.ro în mediul online, transformând instrumentul într-un canal de promovare indirectă, care genera vizibilitate constantă fără investiții suplimentare în publicitate.

„Strategia principală de SEO a fost dezvoltarea unui widget de preluare a cursului valutar de către alte site-uri, promovând astfel site-ul sursă. Totuși, această strategie a ajuns să mă coste după câțiva ani, în momentul în care Google a modificat algoritmul și a început să considere prea multe linkuri site-wide, cu aceeași ancoră, drept spam”, povestește.

După schimbările introduse de Google în algoritmii de căutare, procesul de revenire a site-ului a fost unul lent și plin de provocări. Corectarea efectelor produse de noile reguli SEO a necesitat timp, ajustări tehnice și reevaluarea strategiei de promovare. Pentru Valeriu Ciucă, acea perioadă a reprezentat o lecție importantă despre cât de dependent poate fi un proiect digital de modificările aduse de marile platforme și cât de esențială este adaptarea continuă pentru a menține vizibilitatea online.

„A urmat un drum lung și anevoios de recuperare”, adaugă el.

Scalarea a devenit principala provocare tehnică, mai ales după ce tot mai multe site-uri au adoptat widgetul.

„Din punct de vedere tehnic, provocarea principală a fost scalarea resurselor, în momentul în care foarte multe site-uri au început să implementeze widgetul meu de curs valutar”, spune el pentru Capital.ro

Menținerea costurilor la un nivel redus a fost un element esențial pentru sustenabilitatea proiectului, mai ales având în vedere că serviciul este oferit gratuit utilizatorilor. Modelul de funcționare al cvbnr.ro se bazează exclusiv pe venituri din publicitate și câteva parteneriate punctuale, ceea ce a impus o atenție constantă asupra eficienței infrastructurii și a resurselor tehnice folosite

„Și nu doar să scalezi, ci să o faci cu un cost redus, deoarece widgetul este oferit gratuit, iar singura sursă de venituri provine din reclame și câteva parteneriate”, afirmă dezvoltatorul.

Unul dintre cele mai intense momente din evoluția site-ului a fost înregistrat în ziua referendumului pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, cunoscut drept Brexit. Evenimentul a generat un val uriaș de interes din partea publicului, iar traficul pe cvbnr.ro a crescut brusc la cote record, odată ce mii de utilizatori căutau în timp real cursul lirei sterline.

Pentru Valeriu Ciucă, acea zi a devenit un test major de rezistență pentru infrastructura tehnică, dar și o confirmare a utilității platformei, care a reușit să facă față cererii uriașe fără să cedeze.

„Recordul de trafic, peste 80.000 de vizitatori unici într-o singură zi – a fost atins în ziua Brexitului, când toată lumea căuta cursul lirei sterline. Am avut o satisfacție imensă să văd că site-ul a rezistat”, spune el.

Platforma continuă să se extindă și astăzi, cu funcționalități noi.

„Am planuri să adaug funcționalități noi, cum ar fi implementarea unei secțiuni dedicate caselor de schimb valutar, unde acestea să își poată crea conturi și să își listeze propriile cursuri”, declară el.

În ceea ce privește direcția dezvoltării pe zona de mobile, Valeriu Ciucă se arată rezervat. Deși aplicațiile mobile reprezintă o componentă importantă a pieței digitale, el consideră că, în cazul unui serviciu precum cvbnr.ro, acestea nu ar aduce un beneficiu real suplimentar.

Platforma este deja optimizată pentru dispozitivele mobile, iar publicul are acces rapid la informații direct din browser, fără a fi nevoie de instalarea unei aplicații dedicate. Din acest motiv, programatorul este sceptic că o astfel de investiție ar putea justifica efortul de dezvoltare și mentenanță.

„Nu cred că o aplicație mobilă ar avea succes, este greu să convingi utilizatorii să instaleze o aplicație nouă care oferă, în esență, același conținut disponibil deja pe web. Am localizat site-ul în mai multe țări – Republica Moldova, Marea Britanie, Norvegia, Danemarca etc. și urmează și alte țări”, spune el pentru Capital.ro.

Programatorul recunoaște că traficul s-a redus în ultimii ani, odată cu apariția inteligenței artificiale.

„Să fiu sincer, motivația mi-a scăzut puțin în ultima vreme, din cauza scăderii traficului provocate de apariția inteligenței artificiale. Comportamentul utilizatorilor s-a schimbat drastic în ultimii doi ani, odată cu apariția ChatGPT și a rezumatelor AI afișate direct în Google. Totuși, atâta timp cât site-ul va avea vizitatori, iar costurile de găzduire vor fi acoperite din veniturile generate de reclame și parteneriate, voi continua să îl întrețin. Este o pasiune și o mică sursă de venit – dar nu trăiesc de pe urma lui”, adaugă el.

În privința dezvoltării web, recomandările sale sunt clare: optimizare și eficiență.

„Pe măsură ce dezvolți un proiect, trebuie să fii mereu atent la resursele consumate, indiferent dacă este vorba despre interogările SQL către baza de date, dimensiunea și numărul asset-urilor (imagini, fișiere CSS, JavaScript) sau timpul de răspuns al serverului. Optimizarea fiecărei componente contează, mai ales când traficul crește și orice milisecundă în plus se poate traduce în pierderi de performanță și experiență mai slabă pentru utilizator. Tool-uri precum Lighthouse din Chrome DevTools sunt indispensabile pentru analiza și optimizarea performanței.”, explică el pentru reporterul Capital.ro.

Într-un peisaj digital aflat într-o continuă schimbare, dominat tot mai mult de tehnologiile bazate pe inteligență artificială, Valeriu Ciucă consideră că optimizarea pentru motoarele de căutare trece printr-o etapă de redefinire profundă. Apariția instrumentelor precum ChatGPT și a sistemelor de răspuns integrate direct în rezultatele Google a modificat semnificativ modul în care utilizatorii accesează informațiile.

El subliniază că, deși mulți specialiști anunță sfârșitul SEO-ului tradițional, realitatea este mult mai complexă.

„Mulți declară că SEO este mort, de când am intrat în era ChatGPT și a celorlalte modele similare de inteligență artificială. Dar, sincer, aud afirmația că ‘SEO e mort’ de cel puțin zece ani. Adevărul este că totul evoluează”, explică fondatorul cvbnr.ro. În opinia sa, bătălia pentru vizibilitate nu se mai duce exclusiv pe pozițiile din Google, ci și în zona noilor modele lingvistice care generează conținut și oferă răspunsuri directe. „Astăzi, lupta nu mai este doar pentru pozițiile din Google, ci pentru ca aceste LLM-uri (Large Language Models) să îți citeze site-ul ca sursă sau să îl recomande atunci când este vorba despre un instrument sau un conținut relevant. Este o nouă formă de vizibilitate și autoritate digitală”, explică Valeriu Ciucă pentru Capital.

Deși lucrează singur la proiectele personale, recunoaște că marile realizări necesită echipă.

„La proiectele de tip hobby sunt o one-man team. În munca de zi cu zi însă, fără o echipă, nu poți dezvolta ceva cu un grad ridicat de complexitate”, spune el.

Când vine vorba despre viitorul ecosistemului digital din România, Valeriu Ciucă adoptă o perspectivă optimistă, dar ancorată în realitate. El privește cu încredere evoluția generațiilor de tineri dezvoltatori și creșterea competențelor tehnice, însă subliniază că adevărata maturizare a sectorului va veni doar în momentul în care proiectele românești vor depăși faza de outsourcing și se vor transforma în produse proprii, cu valoare adăugată pe piața globală.

În opinia sa, România are resursele umane și expertiza necesară, dar încă îi lipsește încrederea și curajul de a construi pentru sine, nu doar pentru alții.

„Ar fi timpul să ne bazăm mai puțin pe outsourcing și forță de muncă ieftină pentru alții, și să livrăm în schimb proiecte cu adevărat valoare adăugată”, afirmă programatorul.

Pentru cei aflați la început de drum, sfatul său este simplu și pragmatic.

„Cel mai important sfat: începe cu ceva ce poți termina în 3-6 luni maxim, nu cu visul de 5 ani… Alege o nișă îngustă unde poți fi #1, nu o piață mare unde vei fi #10,000”, spune el.

Proiectul este deja prezent pe mai multe piețe.

„Deja am făcut-o, așa cum am menționat mai sus, sunt prezent în mai multe țări: cursbnm.md, valuta-kurser.no, currency-convertor.uk, evaluta.dk”, precizează el.

Iar dacă ar avea resurse nelimitate?