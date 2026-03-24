Într-o perioadă în care puțini știau ce înseamnă să fii influencer, Simona Trușcă și-a urmat pasiunea pentru gătit, dorind să împărtășească cu ceilalți rețetele sale. Nu avea fundaluri profesionale sau bucătărie ultramodernă, ci doar un birou lângă geam și mult entuziasm. Drumul ei nu a fost lipsit de provocări: criticile timpurii și lipsa experienței au fost depășite prin răbdare și constanță.

Într-un interviu acordat pentru Capital.ro, Simona Trușcă ne-a explicat cum a reușit, oferind sfaturi concrete pentru cei care vor să devină influenceri.

Simona Trușcă: – Cred că, la început, nici nu eram pe deplin conștientă de ce înseamnă să fii „influencer”. Știam doar că îmi place să gătesc și că îmi doresc să împărtășesc cu oamenii rețetele mele. Nu am pornit pe acest drum cu gândul de a câștiga bani sau de a ajunge undeva anume. A fost, mai degrabă, o nevoie sinceră de a-mi exprima creativitatea, iar acesta a fost modul care mi s-a potrivit cel mai bine.

Am început, cum se spune, de jos. Nu aveam fundaluri speciale și nici o bucătărie foarte bine dotată. Îmi fotografiam preparatele pe un blat de birou, pe care îl mutam lângă geam, ca să profit cât mai mult de lumina naturală.

Simona Trușcă: – În spatele succesului se află multă muncă, dar și constanță și autenticitate. Nimic nu vine peste noapte.

Simona Trușcă: – Cele mai dificile au fost, fără îndoială, primele critici. Îmi era foarte teamă de ele, motiv pentru care, timp de aproximativ doi ani, am postat sub un pseudonim. Îmi era frică de reacțiile oamenilor și nu voiam să mă demotiveze. Cu timpul, însă, am învățat să le gestionez și să merg mai departe.

Simona Trușcă: – Aș spune că autenticitatea și constanța fac diferența. Fiecare persoană are ceva unic, important este să descopere acel „ceva” și să îl valorifice.

Simona Trușcă: – Autenticitatea este esențială. Totul depinde, însă, și de brandurile cu care alegi să colaborezi. Unele impun brief-uri foarte stricte, în timp ce altele îți oferă libertate și încredere. Este important să faci o selecție atentă și să nu te ghidezi exclusiv după partea financiară. Nu trebuie să accepți orice colaborare, mai ales dacă nu simți că te reprezintă.

Simona Trușcă: – Mulți își doresc acest lucru doar pentru faimă și recunoaștere, fără să se bucure de proces. În timp, acest lucru poate transforma totul într-o corvoadă.

Simona Trușcă: – Cred că, de multe ori, nișa te alege pe tine, nu invers. Important este să faci ceea ce îți place cu adevărat. În ceea ce privește platformele, poți începe oriunde sau chiar pe mai multe simultan, până descoperi ce ți se potrivește cel mai bine.

Simona Trușcă: – Este o întrebare foarte bună. De multe ori îmi spun: „dacă ating obiectivul X, înseamnă că am reușit”. Îl ating, dar nu mă opresc acolo, apare imediat un nou obiectiv. Concluzia este că este un proces continuu: niciodată nu pare suficient, pentru că mereu îți dorești să evoluezi, să creezi mai bine și mai mult.

Simona Trușcă: – Am acceptat faptul că statutul de influencer vine la pachet și cu critici sau comentarii negative. Am învățat să le primesc pe cele constructive și să le folosesc în avantajul meu. În rest, îmi amintesc că nu pot fi pe placul tuturor și nici nu trebuie.