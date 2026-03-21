Silviu Mănăstire a lansat acuzații către piese grele din PNL, pe care le consideră vinovate pentru îndepărtarea lui Nicolae Ciucă. În podcastul moderat de Dan Andronic pe canalul de YouTube „HAI România!”, jurnalistul a povestit ce s-a întâmplat înainte și după alegerile prezidențiale din 2024.

Nicolae Ciucă a decis să plece din partid, pe care i l-a predat lui Ilie Bolojan, iar Mănăstire a dezvăluit că oameni de bază ai liberalilor nu au fost interesați să-și ajute candidatul în lupta pentru șefia de la Cotroceni.

„Ilie Bolojan l-a sabotat. Au fost 10 lideri PNL care l-au sabotat pe omul ăsta. În alegerile prezidențiale. Da, Ilie Bolojan, dacă te uiți pe cife. Ilie Bolojan și-a bătut joc de Nicolae Ciucă.

Din punct de vedere electoral, vorbind. Păi el câștigă Consiliul Județean, Ilie Bolojan, în primăvara anului 2024 câștigă cu 110.000 de voturi și pentru Ciucă face 17.000 sau 16.000 de voturi. Și-au bătut joc de cifele, cifrele nu pot să păcălească. Și Falcă a făcut la fel, și Bolojan la fel. A fost o brigadă de oameni care l-au sabotat pe Nicolae Ciucă”, a acuzat Mănăstire.

Invitatul lui Dan Andronic a mai indicat trei vinovați pentru sabotarea lui Ciucă. Este vorba despre Dan Motreanu, Robert Sighiartău și Ciprian Ciucu. Oamenii care s-au mișcat foarte prost în campania pentru prezidențiale.

„Motreanu, Sighiartău și cu Ciucu, sunt acum oamenii lui Ilie Bolojan. L-au dus de gard prin prostie, prin necunoaștere, prin neimplicare. Dar Motreanu, pentru cei care nu-l cunosc, este un tip. inteligent. Mie îmi place, că are formație de istoric, dar era depășit de situație, era obosit. Dan venea pe la 10-11 dimineața în campanie și părea că n-a dormit de 6-7 luni. Nu l-a ajutat pe Nicolae Ciucă cu absolut nimic, l-a încurcat.

Iar plecarea lui Ciucă a însemnat predarea partidului lui Ilie Bolojan, care a devenit liderul liberalilor. Nicolae Ciucă, din păcate, el este autorul aducerii lui Ilie Bolojan, înscăunării lui Ilie Bolojan în funcția de președintele PNL, asta este realitatea.

Bun, la presiunea lui Ciprian Ciucu, care era directorul executiv al campaniei prezidențiale. Iar Robert Sighiartău era șeful campaniei prezidențiale la nivel de comunicare. Iar Dan Motreanu era strategul campaniei prezidențiale. Deci, oamenii care l-au dus de gard pe Nicolae Ciucă”, a povestit Silviu Mănăstire.

Simțindu-se presat, liderul PNL nu a mai avut ce să facă și a decis să demisioneze și să se retragă din partid și din viața politică. Mănăstire spune că nu a aflat de ce a preluat Ilie Bolojan PNL-ul.

„Lui Ciucă îi s-a făcut scârbă. Scârbă, la nivel uman. I s-a făcut scârbă când a văzut ce lepre sunt ăștia din PNL. Oamenii care astăzi îi luau scamele de pe sacou și a doua zi au spus: Doamne, dar nu se poate, că ăsta e un prost. Pe bune?

Băieții ăștia care conduc acum PNL sunt sub o formă sau alta beneficiarii mandatelor lui Nicolae Ciucă de prim-ministru și de șef la partid, da? Și i-au mâncat din palmă și cât a fost bine, a fost bine.

Repet, însă nu înțeleg acel episod în care Ciucă predă partidul lui Ilie Bolojan. Nu mi-a spus niciodată Nicolae Ciucă de ce a făcut lucrul ăsta. Știu și am văzut cu ochii mei lucrul ăsta. Au pus presiune foarte mare pe el”, a mai precizat Silviu Mănăstire.