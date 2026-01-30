Podcastul „7×7” revine în atenția publicului cu o ediție dedicată unuia dintre subiectele intens discutate în ultimele zile, respectiv cazul Adrianei Georgescu și conexiunile sale cu mediul politic liberal. Emisiunea, realizată de jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic, se poate vizualiza pe canalul de YouTube „Hai România”.

În cadrul ediției, cei doi moderatori își propun să ofere o lectură contextualizată a dosarului instrumentat de procurori, pornind de la documentele oficiale și până la reacțiile publice generate de apariția numelui Adrianei Georgescu în spațiul public.

Discuția este anunțată ca fiind una structurată, cu accent pe explicații și pe reconstruirea traseului profesional și politic al persoanei vizate, fără a se limita la titlurile sau informațiile fragmentare apărute în fluxul de știri de tip „breaking news”.

Un punct central al ediției îl reprezintă analiza dosarului aflat în lucru la nivelul procurorilor, dosar care vizează presupuse fapte de trafic de influență. Jurnaliștii vor detalia mecanismele descrise în documentele oficiale și vor discuta despre modul în care acest caz se înscrie într-un context mai larg al anchetelor ce vizează zona juridică și politică.

Podcastul aduce în discuție întrebări legate de natura acestui dosar: dacă este vorba despre o situație singulară sau despre un exemplu care reflectă practici mai vechi din interiorul sistemului. De asemenea, este analizat mesajul implicit transmis de procurori prin demararea acestei acțiuni și posibilele efecte asupra percepției publice privind funcționarea justiției.

Radu Coșarcă și Dan Andronic urmăresc să explice și impactul pe care acest dosar l-ar putea avea asupra scenei publice în perioada următoare, inclusiv asupra discursului politic și a raportării partidelor la subiectele de integritate.

Un capitol distinct al emisiunii este dedicat reacțiilor venite din partea Partidului Național Liberal, formațiune din care mai mulți lideri au transmis public că Adriana Georgescu nu ar avea legături cu partidul. În acest context, Dan Andronic explică modul în care a abordat documentele și declarațiile existente.

„Am citit și eu referatul care a stat la baza propunerii de arestare, un referat care e destul de stufos și are multe lucruri. Însă, ce s-a întrebat multă lume dacă are treabă cu PNL-l sau nu. PNL a zis că nu. Și am văzut un comunicat de la organizația de femei a PNL-ului care a zis că nu are nicio treabă, un comunicat de la Sectorul 1 care spunea același lucru. Tot PNL Sectorul 1 a lui Ciprian Ciucu care ne spunea că nu e nimic adevărat. Ludovic Orban neagă și el cu vehemență orice relație de apropriere cu Adriana Georgescu așa că în condițiile astea ne-am pus pe săpat. Și am săpat, am săpat, bine a trebuit doar să zgâriem așa puțin, pentru că am descoperit o grămadă de poze pe contul ei de Facebook. O puteți vedea cu Ludovic orban, cu Nicușor Dan, cu Ciprian Ciucu, cu Nicolae Ciucă, cu…”, a declarat jurnalistul și analistul politic Dan Andronic.

În completarea acestei idei, Radu Coșarcă subliniază semnificația aparițiilor publice și a relațiilor vizibile în mediul online.

„Cu funcție sau fără funcție, această doamnă este evident că face parte din anturajul marilor lideri liberali”, a spus jurnalistul.

Analiza continuă cu o discuție detaliată despre semnificația imaginilor apărute în spațiul public și despre poziționarea Adrianei Georgescu în raport cu structurile partidului. Dan Andronic explică modul în care aceste elemente contrazic, în opinia sa, mesajele oficiale transmise de PNL.

„Aceste imagini spun foarte clar că doamna era băgată serios în treabă, în sensul în care avea legătură cu Comisia de Transporturi a PNL-ului. Toți liderii PNL cu care se pozează sunt fie atent preocupați cum e cazul lui Ludovic Orban și Ciprian Ciucu, ori îngrijorați. Așa că am întrebat mai multă lume din PNL: „Acestă doamnă făcea parte din PNL sau nu?” și mi s-a spus: „Bineînțeles că făcea parte din PNL!”. Ea a intrat odată cu fuziunea PNL cu PD înainte, cu 11-12 ani. Era foarte apropiată de un deputat, un personaj important din PD, după care s-a lipit la București, la Sectorul 1. A fost și consilier local, ca să ne lămurim de faptul că nu ar avea legături cu PNL”, a precizat Dan Andronic.

Podcastul „7×7” își propune, în această ediție, să coreleze declarațiile publice, documentele oficiale și informațiile din interiorul mediului politic, oferind o imagine coerentă asupra unui caz care continuă să genereze dezbateri și poziționări diferite în spațiul public.