Sectorul energetic are nevoie de inteligența artificială. Va fi însă acesta un proces ușor? Matei Stratan a explicat în exclusivitate pentru Capital.ro că integrarea inteligenței artificiale în sistemele energetice va fi un proces marcat de obstacole semnificative. El a subliniat că sectorul energetic este profund reglementat, complex și conservator, ceea ce generează rezistență la schimbare și întârzieri instituționale.

Printre principalele dificultăți se numără fragmentarea infrastructurii digitale, lipsa interoperabilității datelor și culturile organizaționale construite pe stabilitate și aversiune față de risc, factori care încetinesc adoptarea AI.

La nivel de reglementare, Matei Stratan a arătat că legislația evoluează mai lent decât tehnologia. Cu toate acestea, el susține că presiunile generate de tranziția energetică, de creșterea consumului și de integrarea regenerabilelor fac adoptarea AI inevitabilă.

Capital: Considerați că vor exista piedici în integrarea inteligenței artificiale în sistemul energetic din România și Europa? Sau procesul va decurge natural? Matei Stratan: Integrarea inteligenței artificiale în sistemul energetic nu va decurge deloc natural. Și este important să fim realiști în această privință. Sectorul energetic european este unul dintre cele mai reglementate, mai complexe și mai conservatoare din economie, iar orice schimbare majoră – mai ales una tehnologică – întâmpină inerent rezistențe, întârzieri și fricțiuni instituționale. Prima dificultate vine din faptul că multe organizații operează încă într-o arhitectură fragmentată, cu sisteme care nu comunică între ele, cu date incomplete sau inaccesibile. AI-ul are nevoie de o imagine de ansamblu pentru a aduce valoare reală, iar această fragmentare structurală încetinește adoptarea. În plus, cultura organizațională din energie este construită în jurul ideii de stabilitate și aversiune față de risc. Introducerea AI-ului schimbă procese, roluri, responsabilități și, implicit, confortul operațional al multor echipe. Pe partea de reglementare, există un decalaj natural între ritmul tehnologiei și ritmul legislativ. Sistemele energetice au fost proiectate pentru o lume predictibilă, centralizată și relativ statică. Tranziția către un ecosistem descentralizat, cu resurse distribuite, vehicule electrice, centre de date și fluxuri bidirecționale obligă reglementatorii să reconsidere fundamental modul în care funcționează piața, infrastructura și responsabilitățile actorilor. Această adaptare nu se întâmplă peste noapte. Cu toate acestea, nu putem ignora direcția generală: atât operatorii de rețea, cât și marii consumatori industriali înțeleg tot mai clar că nu vor putea gestiona tranziția energetică fără un nivel avansat de inteligență artificială. Volatilitatea regenerabilelor, creșterea rapidă a consumului datorată electrificării și presiunea centrelor de date impun un nivel de predictibilitate, optimizare și automatizare care depășește capacitățile instrumentelor tradiționale. Așadar, piedicile vor exista și sunt semnificative – tehnice, culturale, instituționale și de reglementare. Însă, în același timp, presiunea asupra sistemului energetic este atât de mare, încât adoptarea AI-ului nu este o chestiune de preferință, ci una de necesitate. Un sistem energetic modern nu poate funcționa eficient fără inteligență operațională, iar investitorii, operatorii și reglementatorii sunt tot mai conștienți de acest lucru. Procesul nu va fi natural, dar va fi inevitabil. Iar cei care fac tranziția mai devreme vor avea un avantaj competitiv semnificativ, atât în eficiență operațională, cât și în stabilitatea pe termen lung a investițiilor lor.

Ogre AI este o companie susținută atât prin finanțare europeană, cât și prin investiții de tip venture capital. Am vrut să aflăm de la Matei Stratan cât de ușor este să obții finanțare în această perioadă, având în vedere interesul crescut la nivel mondial pentru tot ce înseamnă inteligență artificială.

CEO-ul Ogre AI a explicat pentru Capital.ro că percepția potrivit căreia boom-ul global al inteligenței artificiale ar fi făcut finanțarea mai ușor accesibilă este greșită. În realitate, capitalul este mai scump, mai prudent și mult mai selectiv decât în anii anteriori, iar apetitul pentru risc al fondurilor de tip venture capital a scăzut semnificativ.

Deși există o competiție intensă între companiile care dezvoltă soluții AI, foarte puține reușesc să demonstreze impact operațional real și valoare economică măsurabilă. Investitorii nu mai sunt convinși de simple promisiuni tehnologice, ci cer dovezi clare de performanță, scalabilitate și rentabilitate, precum și bariere de intrare solide pentru competiție.

Matei Stratan: Există o percepție eronată potrivit căreia boom-ul tehnologic din jurul inteligenței artificiale a creat o abundență de capital și că finanțarea este mai accesibilă ca oricând. Realitatea pe care o vedem în piață este exact inversă. Capitalul este astăzi mult mai rar, mult mai prudent și mult mai greu de convins. Costul banilor a crescut, apetitul pentru risc s-a redus, iar fondurile analizează fiecare oportunitate cu o rigoare care, cu câțiva ani în urmă, nu era la acest nivel. În zona AI, competiția pentru investiții este intensă, dar diferențierea reală este dificilă. Există mii de companii care afirmă că dezvoltă produse bazate pe inteligență artificială, însă doar o mică parte reușesc să demonstreze impact operațional și valoare economică tangibilă. Investitorii nu mai reacționează la narațiuni tehnologice, ci la dovezi clare de performanță, scalabilitate și rentabilitate. Nu mai este suficient să ai un model AI; trebuie să demonstrezi că acesta rezolvă o problemă economică serioasă, că poate fi implementat în condiții reale și că există o barieră de intrare credibilă pentru competiție. În acest context, este dificil pentru oricine să obțină finanțare, indiferent de calitatea tehnologiei. Nu există scurtături. Atragerea capitalului presupune validare tehnică riguroasă, acces la date reale, integrare cu infrastructuri critice și un model economic solid. Este o perioadă în care finanțarea nu mai vine din entuziasm, ci din demonstrarea unei traiectorii clare de eficiență și creștere. Pentru noi, procesul nu a fost și nu este ușor. Este un efort continuu de a arăta că soluțiile noastre nu sunt doar inovatoare, ci și esențiale pentru performanța economică a clienților din energie. Fondurile sunt interesate de companiile care pot influența industrii critice, dar acest interes nu se traduce automat în investiții. Trebuie să convingi prin impact, nu prin promisiuni. Pe scurt, traversăm una dintre cele mai selective perioade pentru finanțarea companiilor tech din ultimul deceniu. Capitalul există, dar este mult mai exigent, iar competiția pentru el este acerbă. Doar companiile care pot demonstra valoare economică reală în industrii fundamentale vor reuși să atragă investițiile necesare pentru a scala.

Potrivit prezentării oficiale oferite de Ogre AI, AI Energy Hub reprezintă o platformă software destinată optimizării fluxurilor energetice, prognozelor probabilistice, flexibilității consumului și analizei operaționale în rețelele moderne de distribuție.

Matei Stratan a oferit câteva detalii în plus pentru Capital.ro despre această platformă și funcționalitățile sale. AI Energy Hub a fost dezvoltată ca răspuns direct la creșterea rapidă a complexității sistemelor energetice, unde performanța operațională și cea financiară nu mai pot fi optimizate fără inteligență artificială avansată.

Variațiile puternice ale producției de energie regenerabilă, volatilitatea consumului, utilizarea ineficientă a stocării și presiunea centrelor de date generează costuri și riscuri tot mai mari, în timp ce multe organizații dispun de date, dar nu de instrumente pentru a le integra coerent.

Platforma AI Energy Hub introduce un strat unificat de inteligență peste infrastructura existentă, integrând mai multe module de prognoză, optimizare și simulare într-un singur ecosistem digital, utilizabil atât în cloud, cât și on-premises. Funcționalitatea-cheie constă în capacitatea AI de a anticipa și optimiza în timp real fluxurile energetice, reducând costurile, gestionând vârfurile de sarcină și sprijinind deciziile de investiții.

Capital: Puteți să ne oferiți mai multe detalii despre AI Energy Hub? Care este funcționalitatea-cheie a platformei? Matei Stratan: AI Energy Hub este construit pornind de la o realitate fundamentală: sistemele energetice devin atât de complexe, încât performanța operațională și performanța financiară nu mai pot fi optimizate fără un nivel avansat de inteligență artificială. Producția din regenerabile variază accentuat, consumul este tot mai volatil, capacitățile de stocare sunt insuficient exploatate, iar presiunea centrelor de date crește exponențial. Toate acestea generează costuri ridicate, riscuri operaționale și pierderi competitive. În prezent, multe organizații – operatori de rețea, facilități industriale, mari prosumatori – dispun de date, dar nu de instrumentele necesare pentru a le transforma într-o imagine unificată a fluxurilor energetice. Deciziile sunt adesea reactive, izolate și suboptime. AI Energy Hub schimbă acest lucru fundamental – Este o platformă modulară care introduce un strat de inteligență unificată peste infrastructura energetică existentă, permițând clienților să crească simultan eficiența operațională, stabilitatea energetică și rezultatele financiare. Platforma integrează șapte module – de la prognoză și optimizare până la simulare și analiză avansată – într-un singur ecosistem digital. Funcționează atât în cloud, cât și on-premises, cu standarde ridicate de securitate și control, ceea ce o face potrivită pentru organizații mari, critice sau reglementate. Funcționalitatea-cheie care diferențiază platforma este capacitatea AI-ului de a anticipa și optimiza, în timp real, întregul flux energetic al unei organizații, luând în calcul costurile, riscurile, profilul de consum, disponibilitatea resurselor și obiectivele strategice ale clientului. Concret, soluția: prognozează cu acuratețe producția și consumul, reducând costurile asociate variațiilor și dezechilibrelor,

optimizează utilizarea resurselor energetice și a stocării, ceea ce scade costurile operaționale și consumul în perioade scumpe,

gestionează vârfurile de sarcină, reducând penalitățile și costurile asociate congestiilor,

simulează scenarii complexe, ajutând organizațiile să ia decizii de investiții bazate pe date,

reechilibrează continuu fluxurile energetice, cu impact direct în reducerea pierderilor și creșterea eficienței activelor. Privind spre următorul deceniu, sistemul energetic va fi mult mai descentralizat și mult mai volatil, cu resurse distribuite, electrificare avansată și centre de date care vor deveni consumatori dominanți. Într-un asemenea context, organizațiile care nu dispun de un nivel ridicat de inteligență operațională vor avea costuri crescute, riscuri majore și o competitivitate scăzută.

Vom reveni și cu a doua parte a interviului.