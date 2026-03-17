Robert Turcescu și invitatul său, Adrian Severin, au dezbătut luni, la podcastul difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, chestiunea ajutorului pe care România îl acordă SUA, în plin război din Iran.

„Unda verde” dată de reprezentanții statului român are multe fisuri, după cum a remarcat fostul ministru de Externe. Pentru că Parlamentul a fost ocolit și a votat „în orb”. Adrian Severin a acuzat că a devenit o obișnuință încălcarea Constituției și nimeni nu mai este revoltat de astfel de ieșiri în decor.

„Eu nu cred că acest eveniment s-a răcit. Problema este în continuare. Și din nou încep răspunsul la întrebare cu observația că încălcarea Constituției la noi a devenit fapt curent. A devenit cutumă și, practic, nici nu mai sesizăm lucrurile acestea. Dacă cineva zice, doamne, dar nu-i constituțional. I se răspunde era ce mai constituțională în țara românească”, a spus invitatul lui Robert Turcescu.

Adrian Severin a continuat și a explicat că sistemul constituțional a fost radiat, iar țara funcționează după regulile unei dictaturi. Într-o operațiune pe care o caracterizează a fi „lovitură de stat”.

„Eu sunt de acord și am spus-o că de acum Constituția noastră este suspendată și asta arată de fapt realitatea loviturii de stat. N-a fost o lovitură de palat, cum se spune, prin care s-a schimbat un conducător cu un alt conducător, ci a fost o lovitură de stat. Pentru că s-a schimbat un sistem constituțional cu un alt sistem constituțional. Sau în orice caz, sistemul constituțional a fost lichidat și în locul lui a venit o dictatură a bunului plac”, a afirmat Adrian Severin.

Adrian Severin a mai explicat că prezența unor trupe străine, aliate, pe teritoriul țării, ar fi trebuit să fie o dezbatere ținută de parlamentarii români.

„În mod normal, problema revine Parlamentului. Atunci când este vorba despre trupe ale unui stat aliat, cu care avem un acord bilateral, nu aliat în suflet și simțire, ci în drept, sau care face parte dintr-o alianță multilaterală cum este NATO, niște legiuitori deștepți, pun între ghilimele, români, tot așa, dintr-un spirit ăsta de sulugărnicie, au zis că Parlamentul poate fi ocolit. Pentru că la urma urmei există un tratat. Există un cadru politic general care îngăduie tot felul de acțiuni militare comune cu un stat străin. Și atunci, dacă statul ăsta aduce pe teritoriul nostru ceva trupe sau ceva echipamente, lucrul se poate rezolva simplu, nici măcar printr-un acord al Guvernului, ci al ministrului Apărării. Nu se gândeau cei care au făcut legea atunci că USR-ul ar putea să aibă Ministerul Apărării”, a mai spus fostul ministrul de Externe.

Adrian Severin a mai explicat și rolurile pe care le joacă CSAT și liderul de la Cotroceni în această problemă.