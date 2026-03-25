În cadrul unui interviu acordat pentru Capital.ro, Adrian Negrescu a dezvăluit că singura șansă ca prețul carburanților să scadă ține de evoluția războiului din Orientul Mijlociu, în special de eforturile pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Atâta timp cât Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă, prețurile la pompă vor continua să crească, indiferent de măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan, a avertizat Negrescu.

Tot ce poate face Guvernul Bolojan, spune Negrescu, este să se asigure că nu vom avea penurie, că importatorii vor continua să aducă petrol și că nu vom ajunge la raționalizare, așa cum se întâmplă deja în țările asiatice.

Potrivit spuselor sale, din câștigul suplimentar obținut din TVA la carburanți, statul român ar trebui să returneze o parte din bani sub formă de compensație la pompă, după modelul aplicat în anul 2022, însă prețurile nu vor scădea.

Acesta a reamintit faptul că acciza pe carburanți este o taxă fixă raportată la cantitate, nu un procent din prețul de vânzare, ceea ce înseamnă că statul român nu încasează mai mult din accize atunci când prețurile cresc, ba chiar poate încasa mai puțin în contextul reducerii vânzărilor.

În opinia sa, singura intervenție fiscală posibilă poate avea loc în zona TVA, unde veniturile statului român au crescut.

„Singura șansă ca prețul carburanților să scadă nu ține de Guvern, ci de evoluția războiului din Orient, mai ales de eforturile pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Atâta timp cât aceasta va rămâne închisă putem să facem orice noi la București, să reducem adaosul comercial, TVA etc, prețurile oricum o să crească. Deja în Portul Constanța se importă motorina la 11,3 lei/litru, iar în următoarele zile o vom vedea la aproape 12 lei pe piață. Atâta timp cât petrolul este mai puțin în piețe, prețurile vor crește iar efectele le vom simți în întreaga economie. Ce poate face Guvernul este să se asigure că nu vom avea penurie, că importatorii vor continua să aducă petrol, motorină în țară și că nu vom ajunge la raționalizare, așa cum se întâmplă deja în țările asiatice. În plus, din câștigul suplimentar înregistrat din TVA-ul la carburanți să întoarcă o parte din bani sub forma de compensație la pompă, pe modelul aplicat deja în 2022. Însă să nu ne facem iluzii că asta va duce la o scădere a prețurilor. Și mai e un lucru important de spus. Acciza pe carburanți este o taxă fixă raportată la cantitate (calculată per litru sau per tonă), și nu un procent din prețul de vânzare. Altfel spus, indiferent cât crește prețul, statul nu încasează mai mult din accize. Dimpotriva, poate încasa mai puțin în contextul reducerii vânzărilor de carburanți. Altfel spus, sigura intervenție fiscală posibilă poate avea loc doar în zona de TVA. Acolo, într-adevăr, veniturile statului au crescut”, a declarat Negrescu în exclusivitate pentru Capital.ro.

Referitor la energia electrică, Negrescu ne-a dezvăluit că nu ne aflăm în scenariul unui blackout sau al unei posibile raționalizări a consumului.

Din punctul său de vedere, o criză ar putea apărea doar dacă s-ar consuma mai mult decât poate susține rețeaua de import, însă acest scenariu este aproape imposibil.