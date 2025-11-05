Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a pus la dispoziția elevilor modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026. Acestea sunt destinate absolvenților clasei a VIII-a și sunt publicate pe site-ul oficial al Ministerului Educației.

Modelele acoperă toate materiile la care se va da examen și pot fi descărcate direct de pe platforma oficială, AICI!

Ministerul Educației a anunțat pe Facebook:

„Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat modele de subiecte pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026 (EN VIII) şi examenul naţional de Bacalaureat”.

Pentru a accesa modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională, elevii pot folosi acest link oficial.

Absolvenții claselor a VIII-a vor susține trei probe principale la Evaluarea Națională 2026:

Limba și literatura română,

Limba și literatura maternă

Matematică.

Modelele de subiecte le permit elevilor să se familiarizeze cu tipurile de întrebări care pot apărea la aceste examene. Pregătirea anticipată poate contribui la reducerea stresului și la creșterea încrederii în timpul examenului.

Accesarea și exersarea pe baza acestor modele este gratuită și se poate face de oriunde, atât timp cât elevul are conexiune la internet.

Modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2026 sunt disponibile pe aceeași platformă, Bacalaureat.

Absolvenții claselor a XII-a vor susține probe scrise și orale la Limba și literatura română, Limba maternă, Matematică sau Istorie (proba obligatorie a profilului), o limbă străină și competențe digitale, precum și o probă la alegere. Profilul elevilor determină materiile la care se vor prezenta.

Elevii din profil real, tehnic, resurse naturale și protecția mediului sau militar pot da examene la discipline precum fizică, chimie, biologie sau informatică. Elevii din profil umanist, pedagogic, teologic sau artistic vor susține probe la geografie, filosofie, logică, economie, psihologie sau sociologie.

Modelele publicate acoperă toate materiile relevante pentru Bacalaureat, astfel:

Limba și literatura română: 2 variante pentru profilul Real/Tehnologic și Uman;

Limba română pentru minoritățile maghiare: 3 variante pentru profilurile Tehnologic, Real și Uman;

Limba și literatura maternă: 9 variante în 9 limbi;

Matematică: 4 modele pentru profilurile Mate-Info, Tehnologic, Pedagogic și Științele naturii;

Istorie, Biologie, Anatomie, Economie, Filosofie, Logică, Psihologie, Sociologie și Geografie: 1 model pentru fiecare;

Chimie: 2 modele pentru chimie organică și anorganică;

Fizică: 2 modele pentru profilul Tehnologic și Teoretic vocațional;

Informatică: 4 modele.

Aceste modele permit elevilor să se familiarizeze cu cerințele examenelor și să își organizeze timpul de pregătire.

Înscrierea la Evaluarea Națională 2026 va avea loc între 10 și 12 iunie 2026, iar cursurile pentru clasa a VIII-a se încheie pe 12 iunie. Examenele se vor desfășura astfel:

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională;

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă;

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00);

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor.

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele vor fi afișate online anonimizat și vor fi disponibile timp de doi ani. Elevii vor putea vizualiza lucrările după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de depunerea contestațiilor.

Înscrierea candidaților la Bacalaureat va avea loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a se încheie pe 4 iunie. Evaluarea competențelor lingvistice și digitale se va desfășura între 8 și 17 iunie, iar probele scrise între 29 iunie și 3 iulie.

Rezultatele inițiale la probele scrise vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12:00, cu posibilitatea depunerii contestațiilor în intervalul 14:00–18:00. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie 2026.