Europa are un model comercial dezechilibrat. Doar o cincime din firme fac comerț în ambele sensuri. Exportatorii sunt o minoritate
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În anul 2024, 21,3% dintre întreprinderile din Uniunea Europeană implicate în comerț internațional de bunuri (atât intra-UE, cât și extra-UE) au fost companii care fac comerț în ambele sensuri, adică atât importă, cât și exportă. Acestea sunt denumite „two-way traders”.
Doar o cincime dintre firmele din UE fac comerț în ambele sensuri
În același timp, majoritatea companiilor europene implicate în comerț internațional au avut un rol mai limitat. 70,6% dintre firme au fost exclusiv importatoare, în timp ce 8,1% au fost exclusiv exportatoare, potrivit datelor publicate de oficiul european de statistică (Eurostat).
Deși reprezintă aproximativ o cincime din totalul întreprinderilor comerciale, companiile care operează în ambele direcții domină net activitatea economică. Acestea au generat 95,4% din valoarea totală a comerțului cu bunuri din UE, în timp ce firmele care doar importă au contribuit cu 3,7%, iar cele doar exportatoare cu 0,9%.
Distribuția companiilor active în comerțul „two-way” variază semnificativ în funcție de sector
Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în industrie, unde 43,8% dintre firmele din sectorul manufacturier au fost implicate în comerț bidirecțional. Urmează activitățile de minerit și exploatare a carierelor, cu 36,8%, și comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 29,6%.
La polul opus, cele mai mici ponderi de companii care exportă și importă simultan se regăsesc în activitățile imobiliare, cu 7,4%, construcții, cu 8,4%, și servicii financiare și de asigurări, cu 10,3%.
În ceea ce privește companiile care doar importă, cele mai ridicate ponderi sunt în construcții, unde 87,3% dintre firme sunt exclusiv importatoare. Urmează activitățile imobiliare, cu 86,5%, și sectorul financiar și de asigurări, cu 82,4%.
Cele mai mici ponderi ale importatorilor exclusivi se regăsesc în industrie: 44,7% în sectorul manufacturier, 46,5% în minerit și exploatare, și 57,5% în domeniul alimentării cu apă.
În privința companiilor care exportă exclusiv, cele mai mari ponderi sunt în agricultură, silvicultură și pescuit, cu 19,7%, urmate de minerit și exploatare, cu 16,7%, și transport și depozitare, cu 14,3%.
La celălalt capăt al clasamentului, cele mai mici ponderi de exportatori exclusivi sunt în construcții, cu 4,4%, în producția și furnizarea de electricitate, gaze, abur și aer condiționat, cu 5,9%, și în activitățile imobiliare, cu 6,1%.
Datele evidențiază o concentrare puternică a valorii comerțului european în rândul companiilor integrate în ambele fluxuri comerciale, în timp ce majoritatea firmelor active internațional au roluri specializate fie pe import, fie pe export.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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