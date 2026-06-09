Europa are un model comercial dezechilibrat. Doar o cincime din firme fac comerț în ambele sensuri. Exportatorii sunt o minoritate

În anul 2024, 21,3% dintre întreprinderile din Uniunea Europeană implicate în comerț internațional de bunuri (atât intra-UE, cât și extra-UE) au fost companii care fac comerț în ambele sensuri, adică atât importă, cât și exportă. Acestea sunt denumite „two-way traders”.

În același timp, majoritatea companiilor europene implicate în comerț internațional au avut un rol mai limitat. 70,6% dintre firme au fost exclusiv importatoare, în timp ce 8,1% au fost exclusiv exportatoare, potrivit datelor publicate de oficiul european de statistică (Eurostat).

Deși reprezintă aproximativ o cincime din totalul întreprinderilor comerciale, companiile care operează în ambele direcții domină net activitatea economică. Acestea au generat 95,4% din valoarea totală a comerțului cu bunuri din UE, în timp ce firmele care doar importă au contribuit cu 3,7%, iar cele doar exportatoare cu 0,9%.

Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în industrie, unde 43,8% dintre firmele din sectorul manufacturier au fost implicate în comerț bidirecțional. Urmează activitățile de minerit și exploatare a carierelor, cu 36,8%, și comerțul cu ridicata și cu amănuntul, cu 29,6%.

La polul opus, cele mai mici ponderi de companii care exportă și importă simultan se regăsesc în activitățile imobiliare, cu 7,4%, construcții, cu 8,4%, și servicii financiare și de asigurări, cu 10,3%.

În ceea ce privește companiile care doar importă, cele mai ridicate ponderi sunt în construcții, unde 87,3% dintre firme sunt exclusiv importatoare. Urmează activitățile imobiliare, cu 86,5%, și sectorul financiar și de asigurări, cu 82,4%.

Cele mai mici ponderi ale importatorilor exclusivi se regăsesc în industrie: 44,7% în sectorul manufacturier, 46,5% în minerit și exploatare, și 57,5% în domeniul alimentării cu apă.

În privința companiilor care exportă exclusiv, cele mai mari ponderi sunt în agricultură, silvicultură și pescuit, cu 19,7%, urmate de minerit și exploatare, cu 16,7%, și transport și depozitare, cu 14,3%.

La celălalt capăt al clasamentului, cele mai mici ponderi de exportatori exclusivi sunt în construcții, cu 4,4%, în producția și furnizarea de electricitate, gaze, abur și aer condiționat, cu 5,9%, și în activitățile imobiliare, cu 6,1%.

Datele evidențiază o concentrare puternică a valorii comerțului european în rândul companiilor integrate în ambele fluxuri comerciale, în timp ce majoritatea firmelor active internațional au roluri specializate fie pe import, fie pe export.