Miniștrii Economiei și Finanțelor din cele 21 de state ale zonei euro se pregătesc pentru o dezbatere intensă, la doar câteva zile după reuniunea informală a liderilor desfășurată la castelul Alden Biesen din Belgia, unde consolidarea euro a fost unul dintre subiectele centrale în cadrul strategiei de stimulare a competitivității blocului comunitar.

Discuțiile vin pe fondul îngrijorărilor investitorilor internaționali legate de dolar și dorința de diversificare a portofoliilor, aprecierea euro față de dolar și căutarea unor active sigure alternative monedei americane. Un oficial european a subliniat că, deși euro rămâne a doua cea mai importantă monedă globală, acesta nu a profitat până acum de pe urma scăderii credibilității dolarului, așa cum a făcut yuanul chinezesc.

Zona euro își propune acum să promoveze un euro mai puternic, care să sprijine prioritățile strategice în context geopolitic, precum garantarea suveranității monetare, obținerea unor condiții mai bune de finanțare și crearea unei piețe financiare mai atractive pentru capitalul privat.

În acest sens, ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, va susține teza din articolul său recent publicat în Financial Times, unde pledează pentru extinderea semnificativă a pieței de obligațiuni UE, creând un adevărat „activ de refugiu european”.

Spania sprijină ferm consolidarea rolului global al euro și consideră că acest obiectiv trebuie transpus în măsuri concrete pe termen scurt, mediu și lung, inclusiv noi emisiuni de datorie comună, modernizarea sistemului de plăți și dezvoltarea euro digital.

Dezbaterea privind viitorul monedei euro va fi precedată de aprobarea recomandării de politică economică pentru 2026 de către miniștrii din Eurogrup. Odată agreată, această recomandare va fi transmisă șefilor de stat și de guvern pentru semnarea sa în cadrul summit-ului UE programat în martie.

Ulterior, vor fi invitați și partenerii europeni care nu au adoptat încă euro pentru a participa la discuții privind marile dezechilibre globale și implicațiile acestora în contextul geopolitic și geoeconomic actual, marcat de tensiunile dintre principalele puteri internaționale.

În paralel, ministrul de Finanțe și vicecancelar al Germaniei, Lars Klingbeil, va prezenta colegilor linia de acțiune stabilită de cele șase mari economii ale UE (Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia și Țările de Jos) în cadrul grupului E6, care se va reuni într-o întâlnire pregătitoare înainte de debutul lucrărilor Eurogrupului.