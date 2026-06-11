Euroconstruct vede o schimbare majoră în sector. Construcțiile noi preiau rolul principal în dezvoltarea pieței

Prognoza Euroconstruct prezentată la Helsinki, în iunie 2026, indică o continuare a redresării sectorului european al construcțiilor, însă într-un ritm mai lent decât se estima anterior. În cele 19 state analizate, investițiile în construcții noi și infrastructură sunt așteptate să devină principalele motoare ale pieței până în 2028. Revizuirea estimărilor vine pe fondul tensiunilor geopolitice, al presiunilor inflaționiste și al unui climat economic marcat de incertitudine. Specialiștii avertizează că aceste evoluții continuă să influențeze deciziile de investiții la nivel european.

Prognoza Euroconstruct arată că mediul economic în care operează industria construcțiilor s-a schimbat considerabil comparativ cu estimările formulate la finalul anului 2025. Escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu, inclusiv tensiunile dintre Iran și alte state din regiune, precum și situația din Strâmtoarea Ormuz, au amplificat incertitudinile care afectează economia globală.

Aceste evoluții au avut efecte directe asupra prețurilor la energie, asupra inflației și asupra politicilor monetare, influențând inclusiv costurile de finanțare. În consecință, încrederea consumatorilor și a mediului de afaceri s-a deteriorat în numeroase economii europene.

Experții implicați în realizarea prognozei consideră că acest context va continua să afecteze deciziile investiționale și în următorii ani, ceea ce explică ajustarea în sens negativ a perspectivelor economice și a estimărilor privind ritmul de dezvoltare al sectorului.

În cele 19 state analizate de organizație, produsul intern brut a înregistrat o creștere de 1,5% în 2025. Pentru perioada 2026-2028 este estimat un avans mediu anual de 1,2%, respectiv 1,1% în 2026 și 1,3% în 2027. Cu toate acestea, niciuna dintre economiile incluse în analiză nu este prognozată să intre în recesiune.

Datele prezentate de Euroconstruct arată că producția totală din construcții în statele EC-19 a crescut cu numai 0,2% în 2025, sub estimarea de 0,3% formulată în noiembrie anul trecut.

Pentru 2026, organizația estimează o creștere de 2%, față de nivelul de 2,4% anticipat anterior. În schimb, perspectivele pentru anii 2027 și 2028 au rămas neschimbate, fiind prognozate ritmuri de creștere de 2,2%, respectiv 1,9%.

Evoluția confirmă faptul că sectorul își continuă procesul de redresare după declinul înregistrat în 2023 și 2024, când producția totală s-a redus cu peste 3%. Totuși, recuperarea este așteptată să fie graduală, în condițiile în care economia europeană continuă să fie afectată de factori externi și de costuri ridicate de finanțare.

Analiza evidențiază diferențe importante între principalele segmente ale pieței construcțiilor. În perioada 2023-2025, construcțiile rezidențiale au înregistrat cele mai puternice scăderi, în timp ce segmentul nerezidențial a stagnat. În schimb, lucrările de inginerie civilă au continuat să avanseze.

Pentru intervalul 2026-2028, toate segmentele sunt așteptate să revină pe creștere, însă infrastructura își va păstra poziția dominantă în dezvoltarea pieței europene.

Lucrările de inginerie civilă vor beneficia de investiții consistente în rețele de transport, infrastructură energetică, proiecte de securitate și apărare, sisteme de gestionare a apei și măsuri de adaptare la schimbările climatice. O parte importantă a finanțărilor va proveni din programele Uniunii Europene și din proiectele publice strategice aflate în derulare în mai multe state membre.

Una dintre cele mai importante concluzii ale noii analize Euroconstruct este schimbarea structurii care susține creșterea sectorului.

În ultimii ani, renovările au avut un rol esențial în menținerea activității din construcții, fiind stimulate de programele de eficiență energetică, de subvențiile publice și de măsurile adoptate în contextul crizei energetice. Acest efect începe însă să se diminueze.

În perioada 2023-2025, construcțiile noi au fost afectate sever, în timp ce activitatea de renovare a rezistat relativ bine. Pentru următorii trei ani, tendința este așteptată să se inverseze, iar proiectele noi să înregistreze ritmuri de creștere superioare celor din segmentul renovărilor.

Potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței, încetinirea lucrărilor de renovare este determinată de reducerea încrederii consumatorilor și de prudența gospodăriilor în privința investițiilor majore. În schimb, proiectele noi beneficiază de sprijinul investițiilor publice și al capitalului privat orientat către dezvoltări pe termen lung.

Perspectivele pentru perioada 2025-2028 diferă considerabil de la un stat la altul. Țările nordice și Austria continuă să resimtă efectele prăbușirii segmentului rezidențial nou, după scăderile severe înregistrate în 2023 și 2024. Potrivit estimărilor, nivelul activității din aceste state nu va reveni până în 2028 la valorile atinse în 2022.

La polul opus, Irlanda, Polonia, Marea Britanie și Portugalia sunt indicate drept cele mai dinamice piețe ale următorilor ani. Irlanda își păstrează poziția de lider al creșterii, susținută de investițiile publice și de cererea ridicată. Polonia beneficiază, de asemenea, de perspective favorabile pe termen mediu, chiar dacă estimările au fost ajustate ușor în sens negativ.

Spania și Portugalia se remarcă printr-o evoluție echilibrată atât în segmentul construcțiilor de clădiri, cât și în cel al infrastructurii. În schimb, Germania, Franța, Austria și Italia continuă să fie afectate de cererea redusă pentru locuințe, de costurile ridicate ale proiectelor și de accesul mai dificil la finanțare.

Cele mai recente estimări au fost prezentate în cadrul celei de-a 101-a Conferințe Euroconstruct, desfășurată în perioada 4-5 iunie 2026 la Helsinki, în Finlanda. Evenimentul, organizat sub tema „Investing for Resilience – Confidence by Construction”, a reunit experți și analiști din 19 state europene, care au analizat perspectivele pieței construcțiilor până în 2028 pentru segmentele rezidențial, nerezidențial și infrastructură.