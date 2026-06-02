Eurobank Research: România este sub o presiune foarte mare. Trei factori critici se suprapun

Căderea recentă a unor drone rusești pe teritoriul României a readus țara în atenția presei europene. Dincolo de dimensiunea geopolitică evidentă, episodul scoate în evidență o situație mai amplă, în care se întâlnesc riscuri politice, bugetare și geopolitice. În acest context, România apare ca una dintre cele mai relevante exemple ale provocărilor cu care se confruntă Europa Centrală și de Est într-o perioadă marcată de incertitudini tot mai accentuate.

Analiza Eurobank Research subliniază că România se află la intersecția unor vulnerabilități politice, bugetare și geopolitice. Mai exact, potrivit raportului, România se confruntă cu mai multe dificultăți suprapuse.

Căderea guvernului la începutul lunii mai a generat un vid de conducere politică într-un moment considerat critic. Statul are de gestionat reducerea celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, menținerea ratingului de țară la nivel recomandat investițiilor și implementarea reformelor legate de accesarea unor fonduri europene semnificative. Piețele financiare au început deja să reflecte creșterea riscurilor percepute.

Randamentele obligațiunilor guvernamentale au înregistrat o tendință de creștere, în timp ce moneda națională se află sub presiune. În același timp, agențiile de rating urmăresc atent evoluția finanțelor publice și dinamica deficitului. Acești factori se suprapun peste o perioadă în care spațiul fiscal rămâne limitat.

Mediul macroeconomic este marcat de încetinirea activității economice și de menținerea unei inflații ridicate. La aceste elemente se adaugă o nouă componentă de risc, generată de incidentele recente în care drone rusești au încălcat spațiul aerian românesc. Aceste episoade readuc în prim-plan poziția României în proximitatea conflictului din Ucraina.

Analiza Eurobank Research evidențiază, de asemenea, acumularea simultană a acestor presiuni economice și de securitate. În acest cadru, evoluția economiei rămâne influențată de interacțiunea dintre factorii interni și contextul regional de securitate.

Deși nu sunt anticipate efecte imediate asupra activității economice, astfel de evenimente contribuie la creșterea percepției de risc geopolitic. În același timp, acestea amplifică presiunile pentru majorarea cheltuielilor de apărare, într-un context bugetar deja tensionat.

Menținerea încrederii investitorilor depinde de stabilitate politică, continuitate instituțională și implementarea reformelor anunțate. Prelungirea incertitudinii politice și accentuarea riscurilor externe complică atingerea acestor obiective. Situația României reflectă, în același timp, un context mai larg din regiune, unde presiunile bugetare, cerințele de securitate și nevoia de dezvoltare economică coexistă și interacționează.