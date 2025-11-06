Ministrul Educației, Daniel David, a spus că cardurile educaționale pentru elevii din învățământul preuniversitar vor fi încărcate în luna noiembrie. El a explicat că plățile vor fi făcute în două etape: în noiembrie pentru elevii care au deja carduri și în decembrie pentru cei care primesc carduri noi, pentru că acestea trebuie mai întâi emise.

„Vom începe să facem plățile pe cardurile educaționale în luna noiembrie, pentru cei care au deja carduri, iar pentru ceilalți în luna decembrie, fiindcă trebuie făcute și cardurile”, a declarat Daniel David.

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor dezavantajați din școlile de stat primare și gimnaziale. Aceștia primesc tichete sociale electronice în valoare de 500 de lei, conform ordonanței nr. 83/2023, iar sprijinul va fi acordat și în anul școlar 2025–2026.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat că, la 31 iulie 2025, în platforma EduVouchers erau 674.975 de elevi eligibili. Bugetul a fost majorat, iar 666.373 de elevi vor primi sprijin financiar total de 333.186.500 lei. El a subliniat că tichetele se pot folosi doar pentru rechizite și haine necesare școlii sau grădiniței, nu pot fi schimbate în bani și se folosesc doar în magazinele participante din România.

Valabilitatea tichetului este de un an, iar suma de 500 de lei se acordă o singură dată, pentru tot anul școlar. Dreptul la sprijin depinde de venitul familiei și banii se virează pe cardurile emise pentru anul în curs.

Ministrul Educaţiei a cerut Ministerului Finanţelor să verifice dacă Ministerul Educaţiei poate plăti angajaţilor sumele pe care aceștia le-au câștigat în instanță, deși o ordonanță recentă prevede că banii vor fi acordați abia anul viitor. El a explicat că ministerul transferase deja banii către inspectorate, dar Ordonanța Guvernului a blocat acest demers. De aceea, a trimis o solicitare ministrului Finanțelor, informând și premierul, pentru a afla dacă plata se poate face totuși în acest an, menționând că intenția ministerului a fost să ajute angajații.

„Ministerul a transferat bugetul spre inspectorate, numai că a apărut Ordonanţa Guvernului care a anulat demersul pe care l-am iniţiat. Am făcut o solicitare către ministrul Finanţelor, cu informarea premierului, pentru a vedea dacă putem să continuăm cu plata acestor hotărâri judecătoreşti în condiţiile în care Ministerul Educaţiei avea banii în buget. Aştept răspunsul. Intenţia bună din partea noastră a existat”, a anunţat, cu o zi în urmă, Daniel David.

Ordonanța de Urgență nr. 52 din 1 octombrie 2025 spune că sumele stabilite prin hotărâri judecătorești pentru drepturi salariale și daune-interese pentru personalul din sectorul bugetar, care trebuiau plătite până la 31 decembrie 2025, vor fi achitate abia în 2026. Aceeași regulă se aplică și pentru dobânzile legale aferente sumelor care trebuiau plătite în tranșe.