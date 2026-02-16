Elena Udrea a ales să transmită un mesaj cu subînțeles după o vizită la Grumpy Zoo, un spațiu dedicat interacțiunii cu animale exotice și domestice din București, unde s-a fotografiat ținând în mâini un șarpe.

Apariția sa a fost una relaxată, iar tonul adoptat în mesajul publicat pe rețelele sociale a fost vizibil ironic, sugerând o comparație între experiența recentă și episoade mai complicate din trecutul său public.

„La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă”, a scris Elena Udrea, pe pagina sa de Facebook.

Postarea a fost însoțită de referiri la Grumpy Zoo, descris ca un loc spectaculos și captivant, potrivit atât pentru copii, cât și pentru părinți interesați de interacțiunea directă cu animale blânde și prietenoase. Mesajul a generat numeroase reacții, iar urmăritorii au remarcat tonul autoironic și aluziv al fostei ministre.

Grumpy Zoo funcționează ca un spațiu de agrement care pune accent pe apropierea controlată dintre vizitatori și animale, într-un cadru sigur și supravegheat. Conceptul parcului permite interacțiuni directe, în condiții atent reglementate, ceea ce îl transformă într-o destinație tot mai populară în rândul familiilor din Capitală.

Elena Udrea și partenerul său, Adrian Alexandrov, au traversat împreună momente complicate, însă au reușit să își mențină relația și să își susțină familia în contextul unor provocări majore.

Partenerul fostei politiciene este cunoscut drept o persoană discretă și rezervată, care a ales să își asume un rol activ în viața de familie, inclusiv în perioadele în care situația juridică a Elenei Udrea a influențat profund dinamica familială. Deși cei doi nu au oficializat religios relația, sprijinul oferit de Alexandrov a fost constant.

În intervalul în care Elena Udrea a fost privată de libertate, Adrian Alexandrov a preluat integral responsabilitățile parentale, ocupându-se de creșterea fiicei lor, Eva-Maria, aflată la începutul grădiniței. El a asigurat stabilitatea zilnică, rutina și sprijinul emoțional necesar, în timp ce organiza vizite regulate la Penitenciarul Târgșor pentru ca fiica să își poată vedea mama.

Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, iar după extrădarea din Bulgaria a început executarea pedepsei în iunie 2022, la Penitenciarul Târgșor. A rămas în detenție aproximativ trei ani și o lună, până la decizia definitivă de eliberare condiționată pronunțată în vara anului 2025. Pe durata detenției, nu a beneficiat de permisii legale pentru a-și vizita fiica la domiciliu.

După eliberare, familia s-a reunit, iar cei trei au început să petreacă timp împreună, inclusiv în primele vacanțe organizate după această perioadă. Adrian Alexandrov și-a continuat implicarea atât în viața de familie, cât și în menținerea unui stil de viață echilibrat, fiind descris de apropiați drept un bărbat calm, atent și dedicat.