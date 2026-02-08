Partenerul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, este un bărbat discret și rezervat, care a demonstrat loialitate chiar și atunci când viața a devenit complicată. Deși încă nu s-au căsătorit religios, Alexandrov a oferit sprijin necondiționat pentru fostul ministru, fiind alături de ea în momentele dificile și contribuind la menținerea familiei unită.

În perioada în care Elena Udrea a fost privată de libertate, Adrian Alexandrov și-a asumat complet rolul de părinte, fiind prezent atât ca tată, cât și ca mamă pentru fiica lor, Eva-Maria, care abia începea grădinița. A asigurat rutină, siguranță și afecțiune, în timp ce o ducea regulat să-și viziteze mama la Penitenciarul Târgșor.

Amintim că Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute” și, după extrădarea din Bulgaria, a început executarea pedepsei în iunie 2022, la Penitenciarul Târgșor. A stat acolo aproximativ trei ani și o lună, până la decizia definitivă de eliberare condiționată pronunțată vara anului 2025. Pe toată durata detenției, Udrea nu a beneficiat de nicio permisie legală pentru a-și vedea fiica acasă.

După eliberarea Elenei Udrea, viața de familie a revenit la normal, iar cei trei au început primele vacanțe împreună, bucurându-se de fiecare clipă petrecută în familie. Adrian Alexandrov nu se concentrează doar pe rolul de părinte și partener, ci și pe menținerea unui aspect fizic sănătos. Cei care îl cunosc îl descriu pe Alexandrov ca un bărbat calm, echilibrat, atent la detalii și profund dedicat familiei sale.

Elena Udrea trece printr-o etapă de tranziție importantă, la câteva luni după eliberarea și revenirea în sânul familiei, perioadă marcată de adaptare și stabilizare. După trei ani petrecuți în detenție, fostul politician s-a întors acasă în vara anului trecut, într-un context personal delicat, în care rolul de mamă și viața de familie au devenit prioritare.

Data de 17 iulie 2025 rămâne un reper în parcursul său, fiind ziua în care a părăsit penitenciarul și și-a reluat viața alături de cei dragi. Condamnată în dosarul „Gala Bute” pentru luare de mită și abuz în serviciu, Udrea a petrecut această perioadă departe de familie, inclusiv de fiica sa, care a crescut fără prezența constantă a mamei.

După eliberare, schimbările în viața de zi cu zi au devenit vizibile. Întâlnirile cu familia, strict reglementate și limitate în timpul detenției, au fost înlocuite de gesturi simple și o rutină firească, imposibil de comparat cu viața din penitenciar.