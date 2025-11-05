Pe timpul iernii, consumul de energie crește în aproape toate locuințele. Zilele mai scurte, frigul și nevoia de confort termic fac ca anumite aparate să lucreze mai intens.

Dacă vara frigiderul și aerul condiționat pot să-ți majoreze rapid costul facturii la energie, în timpul iernii principalii „consumatori” devin aparatele de încălzire electrică și producere a apei calde.

Radiatoarele și convectoarele electrice – acestea au un consul mediu între 1000–2500 W/oră, reprezentând una dintre cele mai costisitoare soluții de încălzire, în special dacă locuința nu este izolată corespunzător.

Pentru a nu plăti foarte mult, dacă vrei să le folosești în continuare atunci va trebui să limitezi folosirea acestora la camerele ocupate și să menți temperatura între 20–21°C.

Boilerul electric – acesta are un consum mediu între 1000–2500 kWh/an, având în vedere că aparatul funcționează pentru o perioadă mai lungă de timp din cauza apei rece din instalații.

Specialiștii recomandă să setezi temperatura apei din boilerul electric la 50–55°C și să izolezi rezervorul. Pe de altă parte, dacă ai opta pentru un boiler inteligent, consumul ar putea fi redus cu până la 20%.

Aerul condițional dacă este dat pe aer cald – consumul mediu în acest caz este între 500–1000 kWh/an. Specialiștii spun că acesta este eficient până în momentul în care temperatura din exterior ajunge la 0 grade Celsius. În momentul în care vorbim de temperaturi cu minus, consumul crește vizibil.

De asemenea, este foarte important să faci o curățare periodică a filtrelor.

Uscătorul de rufe – acesta are un consum mediu de 400–600 kWh/an. Acesta este folosit mai mult în timpul iernii, având în vedere că hainele nu se mai usucă la fel de repede pe sârmă ca în perioada verii.

Specialiștii recomandă utilizarea programelor cu pompă de căldură și curățarea filtrului de scame după fiecare utilizare.

Cuptorul și plita electrica – aici este vorba despre un consum mediu de 200–300 kWh/an, având în vedere că iarna se gătește mai mult, iar cuptorul este folosit frecvent pentru mâncăruri calde.

Specialiștii recomandă gătitul a mai multe feluri de mâncare în același timp.

Lumina – pe timpul iernii, având în vedere că ziua este scurtă, lumina artificială este folosită din ce în ce mai des ceea ce duce la majorarea consumului mediu cu 20–30% față de vară.

Pentru un cost nu la fel de ridicat, specialiștii recomandă înlocuirea becurilor clasice cu cele LED, subliniind că acestea durează de 10 ori mai mult, dar și consumă de 4-5 mai puțină energie.

Frigiderul și congelatorul – aici consumul mediu este de 300–600 kWh/an. Deși funcționează permanent, specialiștii spun că iarna consumul scade ușor datorită temperaturilor mai mici din locuință.