Economia României traversează cea mai periculoasă formă de criză. Radu Georgescu: Datele arată că am intrat, în 2026, în stagflație

Analistul economic Radu Georgescu avertizează că datele din execuția bugetară aferentă lunii aprilie arată că România a intrat în stagflație în anul 2026. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a analizat cifrele prezentate de Guvern și a afirmat că situația economică este mult mai gravă decât pare la prima vedere.

Potrivit lui Radu Georgescu, stagflația reprezintă una dintre cele mai dificile forme de recesiune economică, caracterizată prin scăderea economiei și creșterea accelerată a prețurilor. Analistul a descris acest fenomen drept un „cocktail toxic” în care economia se contractă, în timp ce inflația rămâne foarte ridicată.

Acesta a remarcat că, în spațiul public, au existat persoane care au apreciat execuția bugetară publicată de Guvern, însă consideră că datele economice indică o realitate mult mai îngrijorătoare.

„Ieri, Guvernul a publicat execuția bugetară pe luna aprilie. Evident, am analizat cifrele iar concluzia nu e tocmai de pus în ramă. Datele arată că România a intrat, în 2026, în stagflație. Radu, vorbește românește Pe scurt, stagflația este cea mai rea formă de recesiune economică. Este acel cocktail toxic în care economia scade (se contractă), dar prețurile explodează (inflație foarte mare). Paradoxal, am văzut unii oameni la TV si pe internet care lăudau de zor această execuție bugetară. Explic mai jos ce scrie in executia bugetara 1. Impozitul pe profit (Sau cum se prăbușește economia în 2026). Nu trebuie să fii geniu în macroeconomie ca să înțelegi asta. Ai nevoie doar de aritmetică de clasa a II-a. Știm deja că inflația oficială în România, în 2026, este în jur de 10%, aplicăm matematica elementară Dacă economia din 2026 ar fi funcționat macar la fel de bine ca în 2025, veniturile companiilor ar fi trebuit să crească natural cu 10% (doar din ajustarea cu inflația). La fel și profitul, la fel și impozitul pe profit plătit statului. În 2026, impozitul pe profit colectat de la companii a crescut cu doar 1,5%. Diferența uriașă de la 1,5% la 10% arată o contractare puternică a marjelor de profit ale firmelor și implicit, o contractare puternică a întregii economii”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

În analiza sa, Radu Georgescu s-a referit mai întâi la evoluția impozitului pe profit, pe care o consideră un indicator clar al încetinirii economice. El a explicat că, în condițiile unei inflații oficiale de aproximativ 10% în 2026, veniturile companiilor ar fi trebuit să crească natural cu cel puțin același procent, doar ca efect al ajustării prețurilor. În aceeași logică, profitul firmelor și impozitul pe profit plătit către stat ar fi trebuit să înregistreze o evoluție similară.

Cu toate acestea, potrivit datelor analizate de economist, încasările statului din impozitul pe profit au crescut cu doar 1,5% în 2026. Radu Georgescu consideră că diferența dintre nivelul inflației și creșterea redusă a impozitului pe profit indică o diminuare puternică a marjelor de profit ale companiilor și, implicit, o contractare semnificativă a economiei.

Analistul a analizat și evoluția încasărilor din TVA, pe care o interpretează drept o dovadă a unei inflații foarte ridicate. Potrivit acestuia, creșterea sumelor colectate din TVA poate avea doar câteva explicații: majorarea consumului, îmbunătățirea colectării taxelor sau creșterea prețurilor.

Radu Georgescu susține că primele două variante nu se confirmă în actualul context economic. El afirmă că nu există indicii privind o creștere a consumului și nici dovezi ale unei colectări mai eficiente din partea statului. Ca argument, economistul a invocat evoluția accizelor, care se aplică în funcție de volum și nu de valoarea produselor.

Potrivit acestuia, de la 1 ianuarie 2026 accizele au fost majorate cu 10%, însă încasările statului din accize au crescut cu doar 1%. În aceste condiții, Radu Georgescu consideră că majorarea de 22% a încasărilor din TVA provine exclusiv din creșterea accelerată a prețurilor.

„2 Încasările din TVA (Dovada unei hiperinflații) O creștere a TVA-ului incasat poate veni doar din 3 motive: • Creșterea consumului. Nu e cazul.

• O mai bună colectare a statului (combaterea evaziunii). Nu este cazul. Ne spune al doilea indicator pentru consum: accizele. Spre deosebire de TVA, accizele se aplică la volum (litri, bucăți), nu la valoare. De la 1 ianuarie 2026, accizele au crescut cu 10%. În schimb, încasările din accize au crescut cu 1%. Răspunsul corect: Această creștere de 22% vine exclusiv din hiperinflație. 3. Investițiile statului (Marea tăiere de unde doare cel mai tare) Investițiile statului au scăzut cu 8,9 miliarde de lei în 2026 comparativ cu 2025. Vorbim de o scădere masivă, de 50% Cea mai mare scadere a cheltuielilor statului vine de aici. Guvernul a tăiat exact de unde nu trebuia: de la infrastructură, spitale și autostrăzi”, a mai scris analistul economic.

Analistul economic a criticat și reducerea investițiilor publice. El a arătat că investițiile statului au scăzut cu 8,9 miliarde de lei în 2026 comparativ cu anul anterior, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 50%.

Potrivit lui Radu Georgescu, aceasta este cea mai mare diminuare a cheltuielilor statului și afectează exact domeniile considerate esențiale pentru dezvoltarea economiei, precum infrastructura, spitalele și autostrăzile.

În mesajul publicat pe Facebook, economistul a afirmat că investitorii străini urmăresc atent indicatorii economici ai României și înțeleg impactul acestor evoluții. El a dat ca exemplu anunțul făcut de Renault în urmă cu o lună, potrivit căruia noile modele Dacia vor fi produse în Turcia.

Radu Georgescu consideră că decizia companiei este influențată de factori precum inflația ridicată, riscul valutar și încetinirea economică. De asemenea, acesta a menționat că producția auto din România a scăzut cu 11% în 2026 față de anul 2025.

În finalul mesajului său, analistul economic a afirmat că, în ciuda acestor date economice negative, există persoane care continuă să privească optimist situația economică. El a susținut că mulți oameni reacționează pozitiv atunci când cifrele sunt prezentate într-o formă favorabilă, chiar dacă realitatea economică este una dificilă.

„Există, totuși, și o parte bună. Noi, ca popor, avem superputerea de a ne bucura și de a sări într-un picior chiar și atunci când primim cele mai proaste vești economice. Atâta timp cât cifrele sunt ambalate frumos, e festival! Din pacate pentru Romania, investitorii straini citesc si inteleg datele economice. Acum o luna Renault a anuntat ca va produce in Turcia noile modele Dacia. Motivele sunt cele spuse de mine in articol: hiperinflatie, risc valutar si scadere economica. Productia auto din Romania a scazut 11% in 2026 comparat cu 2025. Totusi sunt unii concetateni care aplauda datele economice din 2026. Când nu înțelegi textul sau cifrele, viața e mult mai frumoasă și mai lipsită de griji!”, a conchis acesta.

