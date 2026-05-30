După un an de creșteri spectaculoase, argintul pierde teren. Specialiștii spun că metalul este în continuare supraevaluat

Argintul ar putea continua să se deprecieze după cea mai recentă scădere a cotațiilor, avertizează mai mulți analiști, care consideră că avansul spectaculos al metalului prețios din 2025 a început să afecteze cererea din partea cumpărătorilor industriali și a investitorilor.

Metalul are o gamă largă de utilizări industriale, fiind un component esențial în producția de computere, telefoane mobile, panouri solare și automobile. Din acest motiv, argintul este mult mai sensibil la ciclurile economice decât aurul, a cărui cerere este susținută de factori diferiți, conform CNBC.

Potrivit unei analize publicate de UBS pe 22 mai, creșterea de aproximativ 140% a prețului argintului în cursul anului trecut a început să descurajeze cumpărătorii din mai multe industrii. Specialiștii băncii consideră că nivelurile ridicate ale prețurilor afectează deja consumul și că această erodare a cererii este probabil să continue atât timp cât cotațiile vor rămâne la nivelurile actuale.

„Scăderea cererii va persista probabil atâta timp cât prețurile se vor menține la nivelurile actuale. Spre deosebire de aur, care beneficiază de achizițiile masive ale băncilor centrale, argintul nu dispune de acest punct de sprijin strategic al cererii și nu figurează în rezervele sectorului oficial. În consecință, argintul este mai vulnerabil la fluctuațiile investițiilor private și ale cererii industriale și este probabil să rămână în urma aurului”, au scris aceștia.

Instituția financiară apreciază că argumentele actuale pentru investiții în argint nu recompensează suficient investitorii pentru nivelul ridicat de volatilitate asociat acestui activ și consideră că poziționarea pe acest metal rămâne neatractivă.

Ascensiunea spectaculoasă a argintului a culminat pe 28 ianuarie 2026, când prețul a depășit pragul de 120 de dolari pe uncie. După atingerea acestui nivel, piața a suferit o corecție severă, cu o prăbușire de aproape 30% într-o singură zi.

Ulterior, cotațiile au recuperat o parte din pierderi după minimul anului 2026, de 67,60 dolari pe uncie, atins pe 20 martie. Cu toate acestea, prețurile rămân semnificativ sub nivelurile înregistrate înainte de conflictul dintre Iran și adversarii săi regionali.

Atât prețul spot al argintului, cât și contractele futures au urcat în luna mai până la aproximativ 87 de dolari pe uncie pe 14 mai. Totuși, o nouă rundă de vânzări a readus cotațiile în intervalul 75-78 de dolari pe uncie în ultimele două săptămâni.

Joi, argintul spot era tranzacționat cu 3,7% mai jos, la aproximativ 72,13 dolari pe uncie. În același timp, contractele futures americane cu scadență apropiată au închis la 72,16 dolari pe uncie, de asemenea în scădere cu 3,7%.

Și analiștii HSBC consideră că argintul este supraevaluat din punct de vedere fundamental și că evoluția sa ar putea începe să se desprindă de cea a aurului. Potrivit acestora, spațiul pentru noi creșteri este limitat, iar raportul dintre prețul aurului și cel al argintului ar putea crește în perioada următoare. Într-un asemenea scenariu, argintul ar putea continua să se ieftinească chiar dacă aurul și-ar relua aprecierea.

„Considerăm că potențialul de creștere este limitat, întrucât, în opinia noastră, argintul rămâne supraevaluat. Prețurile aurului vor continua probabil să exercite o influență, dar considerăm că raportul aur/argint se va lărgi, ceea ce va permite argintului să scadă chiar și în cazul unei creșteri a prețului aurului”, au scris aceștia într-o notă publicată joi.

O perspectivă prudentă vine și din partea experților Macquarie, care văd puține șanse pentru o recuperare semnificativă a prețului argintului pe termen scurt. Strategii băncii estimează că Rezerva Federală a Statelor Unite va majora dobânzile în prima jumătate a anului 2027, ceea ce ar exercita presiuni suplimentare asupra metalelor prețioase.

Potrivit Macquarie, prețul mediu al argintului ar putea rămâne în apropierea nivelurilor actuale până la finalul anului. Totuși, volatilitatea este așteptată să se mențină ridicată până la clarificarea situației din Orientul Mijlociu. În plus, analiștii avertizează că există riscuri importante de scădere dacă mediul macroeconomic global se va deteriora și mai mult în lunile următoare.