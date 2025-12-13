Ministerul Sănătății accelerează investițiile strategice în infrastructura medicală, iar două dintre cele mai importante proiecte aflate în derulare se află la Târgu Mureș. Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, atât Centrul de Arși, cât și noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant au ajuns în etape avansate de implementare, cu termene de finalizare considerate realiste și cu impact major asupra sistemului medical românesc.

În cazul Centrului de Arși, ministrul a transmis sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că proiectul mult așteptat se află în etapa finală de construcție, după finalizarea structurii clădirii. Lucrările se concentrează în prezent pe compartimentări, instalații și amenajarea spațiilor medicale, astfel încât, din primăvara anului viitor, unitatea să poată primi pacienți cu arsuri severe.

Investiția, estimată la aproximativ 60 de milioane de euro, este finanțată de Ministerul Sănătății prin Banca Mondială și este gândită ca un centru de referință pentru tratarea arsurilor grave.

Conform explicațiilor ministrului Alexandru Rogobete, noua unitate va dispune de paturi dedicate pacienților critici, zone de terapie intermediară și chirurgie reconstructivă, o secție ATI extinsă și săli de operație moderne dispuse pe două niveluri.

De asemenea, proiectul include un heliport, esențial pentru intervenții rapide în situații în care fiecare minut poate face diferența. Alexandru Rogobete a subliniat că obiectivul principal este ca procesul de modernizare a sistemului de sănătate să fie unul vizibil și să contribuie la recâștigarea încrederii populației în serviciile medicale.

Alexandru Rogobete a arătat că a fost prezent pe șantier pentru a verifica direct stadiul lucrărilor și pentru a se asigura că proiectul avansează conform planului, în condițiile în care centrul este așteptat de mult timp și este însoțit de mari așteptări din partea pacienților și a personalului medical.

El a precizat că atenția la detalii și respectarea termenelor sunt esențiale pentru succesul investiției. Totodată, a amintit că echipele medicale au beneficiat deja de programe de formare în Franța, prin intermediul Băncii Mondiale, iar în prima parte a anului viitor este programată o colaborare cu Societatea Europeană de Arși Gravi și experți francezi pentru pregătirea completă a resursei umane.

„La Târgu Mureș, un spital așteptat de mult timp intră în ultima etapǎ de construcție Centrul de Arși se află în etapa finală de construcție și se apropie de momentul în care va deveni, cu adevărat, un loc de tratament și siguranță pentru pacienții cu arsuri grave. Structura este finalizată, iar lucrările avansează la compartimentări, instalații și amenajarea spațiilor în care, din primăvara anului viitor, vor fi tratați pacienți cu arsuri severe. Vorbim despre o investiție majoră, de aproximativ 60 de milioane de euro, finanțatǎ de Ministerul Sǎnǎtǎții prin Banca Mondialǎ: – paturi dedicate pacienților critici cu arsuri grave, – zone de terapie intermediară și chirurgie reconstructivă, – o secție ATI extinsă, – săli de operație moderne, dispuse pe două niveluri, – heliport, pentru intervenții rapide, atunci când fiecare minut contează. Un lucru la care țin în mod special este ca acest drum de modernizare a sistemului de sănătate să fie vizibil și să recâștige încrederea oamenilor în sistemul medical. Fără filtre. Fără explicații inutile. Doar munca așa cum se face, zi de zi, alături de profesioniștii din sănătate. Am fost astăzi la Târgu Mureș pentru a vedea direct cum avansează șantierul și pentru a mă asigura că lucrurile merg în direcția corectă. Știu cât de mult este așteptat acest centru și câtă speranță se leagă de el. De aceea, atenția la detalii și respectarea termenelor sunt esențiale. Echipele medicale au beneficiat deja de cursuri de formare în Franța, prin programul Băncii Mondiale, iar în prima parte a anului viitor vom colabora cu Societatea Europeană de Arși Gravi și experți din Franța pentru trainingul complet al resursei umane. Le mulțumesc autorităților locale și colegilor din Ministerul Sănătății pentru munca din spatele acestui proiect. Sunt multe lucruri care nu se văd, dar care fac diferența. La final, rămâne esențialul: pacientul și personalul medical. Pentru ca, în cele mai grele momente, grija, tratamentul și siguranța să fie aici, acasă. Încrederea ne face bine – mai ales când munca, onestitatea și omenia se văd în lucruri concrete pentru oameni”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de socializare.

În paralel, Alexandru Rogobete a revenit pe șantierul Centrului Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, un proiect finanțat prin PNRR, cu o valoare de peste 700 de milioane de lei.

Ministrul a arătat că lucrările avansează într-un ritm susținut și că termenul de finalizare, stabilit pentru sfârșitul lunii iunie 2026, este unul realist.

Noul centru, construit de la zero, va avea o suprafață de peste 19.000 de metri pătrați și va include săli de operație moderne, ATI specializat, circuite funcționale, precum și spații dedicate cercetării și formării profesionale.

Alexandru Rogobete a menționat că acest proiect are și o semnificație personală, fiind inițiat în perioada în care ocupa funcția de secretar de stat, iar acum, ca ministru, vede cum investiția se apropie de finalizare. În context mai larg, el a subliniat că, la nivel național, sunt în derulare 22 de șantiere de spitale, despre care a afirmat că reprezintă investiții reale, vizibile, nu simple promisiuni.