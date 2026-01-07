Tot mai multe persoane aleg să își doneze locuința copiilor sau rudelor apropiate, considerând gestul unul definitiv, făcut din încredere și fără riscuri. În practică, numeroase astfel de decizii ajung să genereze conflicte serioase, iar donatorii se trezesc în situația de a căuta soluții legale pentru a-și proteja drepturile.

Legea permite anularea donației, însă doar în condiții strict delimitate.

Anularea donației unei locuințe nu se face la cererea simplă a donatorului și nu ține de o răzgândire ulterioară. Există doar câteva situații expres prevăzute de lege în care instanța poate dispune desființarea contractului.

1 ) Ingratitudinea gravă a donatarului

Unul dintre cele mai invocate motive este ingratitudinea gravă. Aceasta intervine atunci când persoana care a primit casa comite fapte serioase împotriva donatorului, precum agresiuni fizice sau verbale grave, amenințări, alungarea din locuință ori refuzul de a oferi sprijin în momente de nevoie. Astfel de fapte trebuie dovedite cu probe clare, nu doar afirmate.

2 ) Obligații nerespectate din contractul de donație

Anularea donației poate fi cerută și atunci când donatarul nu respectă obligațiile asumate prin actul notarial. În multe cazuri, contractul prevede dreptul de locuire al donatorului, obligația de întreținere sau de îngrijire. Nerespectarea acestor clauze poate conduce la pierderea dreptului de proprietate.

3 ) Donația cu sarcină

În cazul donației cu sarcină, beneficiarul este obligat să îndeplinească anumite condiții stabilite clar în actul notarial. Dacă aceste obligații nu sunt respectate, donatorul poate solicita anularea donației în instanță.

Procedura de anulare nu se desfășoară la notar, ci exclusiv în fața instanței de judecată. Cererea se depune la judecătoria competentă, fie la domiciliul pârâtului, fie la locul unde se află imobilul donat.

Pentru susținerea acțiunii, instanța analizează probe precum declarații de martori, mesaje sau înregistrări, plângeri depuse anterior și documente medicale, acolo unde situația o impune. În cazul invocării ingratitudinii, cererea trebuie formulată în termen de un an de la producerea faptei.

Există și situații în care legea nu permite anularea donației. Printre acestea se numără simpla schimbare de opinie a donatorului, conflictele minore de familie, lipsa probelor sau decesul donatorului, cu excepții foarte limitate.

O concepție des întâlnită este aceea că o locuință donată poate fi recuperată oricând, pentru că „a fost casa mea”.

În realitate, după semnarea contractului de donație, dreptul de proprietate se transferă integral către donatar, iar revenirea asupra deciziei este posibilă doar în cazuri excepționale, stabilite strict de lege.