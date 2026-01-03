Mulți români care trăiesc în Germania nu știu că, în caz de incapacitate temporară sau permanentă de a lua decizii, familia nu are automat dreptul legal să intervină. Nici soțul, nici copiii nu pot lua decizii în numele tău fără un document special, iar legea germană este foarte clară în această privință.

Fără acest act, statul poate desemna un tutore legal, numit Betreuer, care să decidă în locul tău. Această persoană poate fi complet străină și are autoritatea de a gestiona aspecte importante din viața ta: finanțe, conturi bancare, contracte, locuință, tratamente medicale și modul în care primești îngrijire zilnică. Practic, chiar și familia apropiată poate fi exclusă din procesul decizional în momente critice.

Soluția legală care oferă controlul asupra situațiilor limită este documentul numit Vorsorgevollmacht, adică o împuternicire preventivă. Prin acest act, poți desemna din timp o persoană de încredere care va putea să ia decizii pentru tine dacă, într-o zi, nu vei mai fi capabil să o faci. Persoana aleasă poate administra conturi bancare, semna contracte, decide asupra tratamentelor medicale, negocia cu instituțiile și autoritățile și organiza îngrijirea ta, însă întotdeauna în limitele stabilite de tine.

O procură completă poate include:

Sănătate: Consimțământ pentru tratamente medicale, intervenții chirurgicale sau alte decizii medicale importante.

Locuință: Decizii privind mutarea într-un cămin de bătrâni, închirierea sau rezilierea unui contract de locuință.

Finanțe: Administrarea conturilor bancare, plata facturilor și gestionarea bunurilor personale.

Reprezentare juridică: Semnarea contractelor și reprezentarea în fața autorităților.

Documentul trebuie întocmit în scris și semnat personal pentru a fi valabil. Dacă împuternicitul desemnat urmează să gestioneze proprietăți imobiliare sau să contracteze împrumuturi, este necesară autentificarea notarială. În plus, se recomandă înregistrarea procurii în Zentrales Vorsorgeregister (BNotK), registrul central de prevenție, astfel încât medicii și autoritățile să poată identifica rapid persoana desemnată în situații de urgență.

Fiindcă acest document conferă unei persoane putere extinsă de decizie, alegerea împuternicitului trebuie să fie făcută cu mare grijă. În paralel, este recomandată întocmirea unei Patientenverfügung (directivă anticipată a pacientului), pentru a stabili instrucțiuni medicale clare în cazul unor situații critice.