Alocațiile pentru copii reprezintă un sprijin constant pentru milioane de familii, iar începutul anului 2026 nu face excepție. Peste 3,5 milioane de copii din România beneficiază în prezent de aceste plăți, conform datelor furnizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

În luna noiembrie 2025, statul a alocat aproximativ 1,19 miliarde de lei pentru plata alocațiilor, ceea ce echivalează cu o sumă medie de 335,32 lei per copil. Municipiul București a înregistrat cel mai mare număr de beneficiari, cu 363.313 copii incluși în program. Alte județe cu un număr ridicat de beneficiari sunt Constanța, Cluj și Iași, ceea ce reflectă distribuția populației tinere la nivel național.

În mod tradițional, alocațiile sunt transferate lunar în conturile beneficiarilor pe data de 8, însă în ianuarie 2026 această dată coincide cu începutul cursurilor după vacanța de iarnă și cu sărbătorile legale.

Autoritățile precizează că procesarea bancară și zilele libere ar putea genera întârzieri minore, iar sumele ar putea fi disponibile în conturi începând cu 12 ianuarie 2026. Oficialii subliniază că aceste întârzieri nu modifică calendarul general al plăților și nu implică ajustarea sumei primite de fiecare copil.

Alocațiile păstrează în 2026 aceleași valori stabilite anterior, astfel încât familiile pot planifica bugetul lunar fără ajustări neașteptate. Copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și cei cu dizabilități, primesc lunar 794 de lei, sumă menționată explicit în cadrul reglementărilor legale.

Aceeași valoare este prevăzută și pentru copiii mai mari de doi ani care se încadrează în categorii speciale de dizabilitate, asigurând continuitatea sprijinului pentru familiile cu nevoi suplimentare.

Pentru ceilalți copii, cu vârsta de peste doi ani și fără dizabilități, alocația lunară rămâne la 323 de lei. Toate aceste plăți sunt procesate automat prin sistemele instituțiilor responsabile, respectând cadrul legal existent și evitând necesitatea depunerii de cereri suplimentare de către părinți.

Pe lângă cuantumul plăților, este important de menționat că alocațiile contribuie și la planificarea financiară pe termen scurt, familiile putând estima cu exactitate resursele disponibile pentru întreținerea copiilor.

Alocațiile contribuie semnificativ la susținerea cheltuielilor lunare ale familiilor, inclusiv costurile asociate cu educația, alimentația și sănătatea copiilor. În contextul începutului unui nou an școlar, aceste plăți reprezintă un sprijin practic și predictibil pentru părinți.

Pe lângă funcția socială, alocațiile permit familiilor să planifice mai eficient bugetul și să gestioneze mai ușor cheltuielile neprevăzute, precum achiziția de rechizite, haine pentru sezonul rece sau alte necesități specifice copiilor. Această predictibilitate oferă liniște părinților și ajută la evitarea problemelor financiare în perioadele cu cheltuieli mari, cum sunt începutul școlii sau sărbătorile.

Reprezentanții ANPIS recomandă părinților să verifice în conturile lor bancare data exactă a intrării sumelor, mai ales în perioada sărbătorilor și a zilelor nelucrătoare, pentru a evita confuziile legate de disponibilitatea plăților. În plus, părinții sunt sfătuiți să urmărească eventualele notificări de la bănci privind procesarea transferurilor și să contacteze instituțiile competente în caz de întârzieri neobișnuite.