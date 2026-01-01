Obiceiul implică folosirea unei Sorcove frumos decorate, formată astăzi dintr-un băț împodobit cu flori artificiale și panglici colorate.

Florile și culorile au simboluri profunde: ele sunt interpretate ca reprezentări ale renașterii naturii și începutului unui nou ciclu al vieții, aducând cu ele sănătate, energie și bucurii pentru cei vizitați.

În dimineața de 1 ianuarie, copiii pleacă de obicei devreme, adesea imediat după trecerea în noul an, pentru a vizita rude, prieteni sau vecini și a le transmite urări tradiționale de bine.

Acest moment ales nu este întâmplător, în credința populară, începutul anului este considerat oportun pentru a „prinde noroc”, iar urările făcute atunci sunt menite să influențeze pozitiv întreaga familie pentru următoarele 12 luni.

Un element semnificativ al tradiției îl constituie versurile rostite de copii în timp ce ating ușor gazdele cu Sorcova. O variantă cunoscută a textului folosit este:

Sorcova, vesela,

Să trăiți, să-mbătrâniți,

Ca un măr, ca un păr,

Ca un fir de trandafir,

Tare ca piatra, iute ca săgeata;

Tare ca fierul, iute ca oțelul.

La anul și la mulți ani!

Pe lângă urări, acest obicei este însoțit de o serie de superstiții locale. De exemplu, se crede că prima persoană care intră în casă de Anul Nou poate influența norocul familiei în anul care începe, iar atingerea cu Sorcova este considerată un mod de a transforma energia negativă în energie bună și de a alunga spiritele rele.

În unele regiuni se spune chiar că refuzul de a primi copiii cu Sorcova sau de a le oferi daruri poate aduce ghinion.

Originea Sorcovei datează din tradiții vechi, precreștine, și este legată de ritualuri de fertilitate și de reînnoire. În trecut, crenguțele folosite erau adesea ramuri de pomi fructiferi puse în apă cu mult înainte de Anul Nou, astfel încât să înmugurească sau să simbolizeze viața înnoită. Astăzi, chiar dacă materialele au evoluat, simbolismul belșugului și al norocului rămâne central în această tradiție.

În multe zone ale țării, Sorcova este considerată un ritual al purificării și al regenerării, motiv pentru care atingerea ușoară cu aceasta este privită ca un gest simbolic de transfer al sănătății și al vitalității. Copiii care merg cu Sorcova sunt văzuți ca mesageri ai noului început, iar prezența lor în primele ore ale anului este asociată cu belșugul și prosperitatea gospodăriei vizitate.

De-a lungul timpului, obiceiul s-a adaptat schimbărilor sociale, însă semnificația sa principală a rămas aceeași.

Chiar dacă astăzi Sorcova este realizată în special din materiale artificiale, tradiția continuă să fie transmisă din generație în generație, fiind percepută ca un simbol al continuității, al speranței și al legăturii dintre trecut și prezent în cultura populară românească.