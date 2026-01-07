Donald Trump analizează în prezent, împreună cu echipa sa de consilieri, mai multe opțiuni privind statutul Groenlandei, inclusiv varianta unei achiziții de către Statele Unite, potrivit unei confirmări oficiale venite de la Casa Albă.

Informația a fost oferită în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri de purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, care a subliniat că subiectul este tratat la nivelul cel mai înalt al administrației.

Cumpărarea insulei „este un lucru pe care preşedintele (Trump) şi echipa sa de securitate naţională îl discută activ”, a declarat Karoline Leavitt, explicând că analiza are loc în contextul evaluării intereselor strategice ale Statelor Unite în regiunea arctică.

În acest cadru, oficialul de la Casa Albă a fost întrebat dacă administrația americană ia în calcul și o eventuală acțiune militară. Răspunsul a fost formulat într-un registru precaut, insistând asupra priorității diplomației, dar fără a elimina complet alte scenarii din ecuație.

„Pentru preşedintele Trump, toate opţiunile sunt întotdeauna pe masă, în timp ce evaluează ce este mai convenabil pentru interesele Statelor Unite, dar vreau să subliniez că prima opţiune a preşedintelui a fost întotdeauna diplomaţia”, a spus purtătoarea de cuvânt, accentuând poziția oficială a administrației.

În explicațiile oferite, reprezentanta Casei Albe a încadrat inițiativa lui Donald Trump într-o perspectivă istorică mai largă, amintind că ideea unei eventuale anexări sau achiziții a Groenlandei nu este una nouă în politica americană. Potrivit acesteia, mai mulți președinți ai Statelor Unite au analizat de-a lungul timpului această posibilitate, considerând-o avantajoasă din punct de vedere strategic.

Karoline Leavitt a invocat explicit preocupările legate de competiția geopolitică din zona arctică, unde prezența Rusiei și a Chinei este urmărită cu atenție de Washington. În acest context, Groenlanda este văzută ca un punct-cheie pentru descurajarea unor potențiale amenințări.

„Preşedintele (Trump) a fost foarte deschis şi clar cu voi toţi şi cu toată lumea când a afirmat că el consideră că este în interesul superior al SUA să descurajeze agresiunea rusă şi chineză în regiunea arctică, iar din acest motiv echipa sa discută în prezent despre o posibilă achiziţie”, a explicat purtătoarea de cuvânt, detaliind raționamentul strategic al administrației.

Declarațiile vin într-un moment în care Statele Unite încearcă să-și consolideze poziția în nordul Atlanticului și în zona arctică, regiuni considerate tot mai importante din punct de vedere militar și economic.

Groenlanda este parte a Regatului Danemarcei de peste șase secole și beneficiază în prezent de un statut de teritoriu autonom, cu un grad ridicat de autoguvernare. Insula are o populație de aproximativ 56.000 de locuitori și o economie bazată în principal pe pescuit, fiind susținută financiar în mod semnificativ de guvernul de la Copenhaga.

Contribuția anuală a Danemarcei se ridică la aproximativ un miliard de dolari, reprezentând circa jumătate din bugetul Groenlandei. În același timp, teritoriul dispune de resurse naturale importante, inclusiv petrol și gaze naturale, care sporesc interesul internațional.

Interesul american pentru Groenlanda nu este recent. După cel de-Al Doilea Război Mondial, președintele Harry Truman a încercat să cumpere insula pentru suma de 100 de milioane de dolari, plătibili în aur, apreciind importanța sa strategică în debutul Războiului Rece. Oferta a fost însă respinsă de autoritățile daneze.

În prezent, Groenlanda găzduiește baza aeriană Pituffik, esențială pentru sistemul american de avertizare timpurie a rachetelor balistice. Poziția sa geografică, pe cea mai scurtă rută dintre Europa și America de Nord, face din insulă un punct-cheie pentru monitorizarea activităților militare, inclusiv a navelor și submarinelor nucleare rusești. Washingtonul și-a exprimat în mod repetat interesul de a-și extinde prezența militară în zonă, inclusiv prin instalarea de noi sisteme radar.

Tot miercuri, secretarul de stat Marco Rubio a anunțat că urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu oficiali danezi pentru a discuta situația Groenlandei, fără a oferi detalii suplimentare. Danemarca a respins constant orice variantă de cedare a teritoriului.

În paralel, mai mulți aliați europeni ai Danemarcei – Spania, Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit – au transmis o declarație comună de susținere, subliniind că securitatea regiunii arctice reprezintă „o prioritate” pentru Europa.